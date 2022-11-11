ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈໄບເດັນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຫລື COP27 ຢູ່ປະເທດອີຈິບໃນວັນສຸກມື້ນີ້.
ຄາດກັນວ່າ ປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ຈະກ່າວໃນສິ່ງທີ່ສະຫະລັດໄດ້ເຮັດໄປແລ້ວ ໃນການຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາທາທ້າຍທາງດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ທັງຢູ່ພາຍໃນແລະຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ທ່ານຈະພົບວ່າບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຈຳນວນນຶ່ງຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈທີ່ສະຫະລັດໄດ້ເຮັດມາ. ແຕ່ແທນທີ່ ຫລາຍຄົນມີຄວາມສົນໃຈໃນອັນທີ່ບັນດາປະເທດຮັ່ງມີ ສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍທັນທີ ສຳລັບປະເທດຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຈາກໄພພິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.
ດັ່ງໂຕຢ່າງ ປາກິສຖານຕ້ອງການ ການຊົດເຊີຍໃນທັນທີ ຕໍ່ໄພນ້ຳຖ້ວມທີ່ເກີດ ຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງແລະເຮັດໃຫ້ເຮັດໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວເສຍຫາຍຫລາຍພັນລ້ານໂດລາປີນີ້.
ທ່ານນາງແຊຣີ ເຣມານ ລັດຖະມົນຕີດິນຟ້າອາກາດຂອງປາກິສຖານ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີວ່າ “ຄວາມທຸກທໍລະມານໄດ້ມາຮອດແລ້ວຢູ່ໜ້າປະຕູຂອງພວກເຮົາ.”
ໃນປີ 2015, 196 ພັກຝ່າຍ ໄດ້ລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງປາຣີ ທີ່ເປັນສົນທິສັນຍາມີຜົນບັງຄັບທາງກົດໝາຍ ຊຶ່ງຮວມຢູ່ໃນຫລາຍໆຢ່າງນັ້ນ ແມ່ນການໃຫ້ຄວາມໝັ້ນ
ໝາຍຂອງບັນດາປະເທດຮັ່ງມີ ເພື່ອສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອ 100 ພັນລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ ສຳລັບພັດທະນາບັນດາປະເທດທີ່ປະເຊີນກັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະຖືກທຳລາຍຈາກການປ່ຽແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ຕິດຕາມການບໍລິຈາກໂດຍອົງການເພື່ອການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດຖະກິດແລະພັດທະນາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າປະເທດຕ່າງໆບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້.
ອົງການປຸກລະດົມສິ່ງແວັດລ້ອມ ກ່າວວ່າ ບັນດາປະເທດຮັ່ງມີຕ້ອງໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ ການປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາ 100 ພັນລ້ານໂດລາ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະກາດໄປ ເພື່ອປົວແປງການສູນເສຍ ແລະຄວາມເສຍຫາຍຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.
ໃນຂະນະດຽວກັນ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອງປາກິສຖານ ທ່ານບິລລາວານ ບຸດໂຕ ຊາດາຣີ ໄດ້ແນະນຳກ່ຽວກັບແຜນການເພື່ອຈ່າຍເງິນໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດທີ່ຕ້ອງການ ສຳລັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
U.S. President Joe Biden is attending the United Nations Climate Change Conference, or COP 27, in Egypt, on Friday.
He is expected to talk about what the United States has done to fight climate challenges, at home and abroad.
However, he will likely find that some delegates at the conference are not interested in what the U.S. has done. Instead, many are more interested in what wealthy countries can do immediately for countries that have been stricken with environmental disasters.
For example, Pakistan wants immediate compensation for the climate-fueled floods that have overwhelmed the country and caused tens of billions of dollars of damage this year.
"The dystopia has already come to our doorstep," Sherry Rehman, Pakistan’s climate minister, told Reuters.
In 2015, 196 parties signed the Paris Agreement, a legally binding treaty that, among other things, committed wealthy nations to provide $100 billion a year to help developing nations deal with loss and damage from climate change. Tracking of contributions by the Organization for Economic Cooperation and Development shows that countries have fallen short of this goal.
Environmental campaigners say wealthy nations need to focus on meeting their $100 billion pledge to cover losses and damage from climate change.
Meanwhile, Pakistan’s foreign minister, Bilawal Bhutto Zardari, has devised a novel scheme for paying for what countries need for their climate change costs.