ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທີ່ແຂງແກ່ນຈາກສອງພັກການເມືອງໃນສະພາສຳລັບການຮ້ອງຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອ 33 ຕື້ໂດລາຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງທ່ານສຳລັບ ຢູເຄຣນ, ນອກຈາກເງິນ 13.6 ຕື້ໂດລາໃນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານເສດຖະກິດ, ມະນຸດສະທຳ ແລະ ທະຫານທີ່ໄດ້ສົ່ງໄປໃຫ້ແລ້ວຕົ້ນປີນີ້.
ໃນການຢ້ຽມຢາມ ຢູເຄຣນ ແລະ ໂປແລນ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ປະທານສະພາຕ່ຳທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ໄດ້ກ່າວວ່າລັດຖະສະພາໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງວ່ອງໄວເພື່ອຮັບຜ່ານການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານໄບເດັນ, ໂດຍເອີ້ນຂໍ້ສະເໜີການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວວ່າ “ເງິນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ” ທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາ “ພູມໃຈຫຼາຍ” ທີ່ຈະສະໜອງໃຫ້.
ແຕ່ມີນັກການເມືອງຈຳນວນນຶ່ງຈາກທັງສອງພັກ ຝ່າຍຂວາ ແລະ ຊ້າຍໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ການຂະຫຍາຍອຳນາດຂອງປະທານາທິບໍດີເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມຂັດແຍ້ງໃນຢູໂຣບ. ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ ສະຫະລັດ ຈະບໍ່ມີວັນສົ່ງກອງກຳລັງພາກພື້ນດິນໄປຢູເຄຣນ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານ ຣັດເຊຍ ຢ່າງເປີດເຜີຍ, ເຊິ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອຂະໜາດໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳເອົາຄຳຖາມຕ່າງໆກັບຄືນມາ ກ່ຽວກັບ ອຳນາດດ້ານສົງຄາມຂອງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ຂອບເຂດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ອາເມຣິກາ ໃນຕ່າງປະເທດລຸນຫຼັງສົງຄາມສອງທົດສະວັດໃນ ອັຟການິສຖານ ແລະ ອີຣັກ.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ 10 ຄົນຈາກ 206 ຄົນໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານຕໍ່ກົດໝາຍຢືມ ຫຼື ເຊົ່າ, ເຊິ່ງແມ່ນກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດທີ່ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງທ່ານໄບເດັນ ທີ່ຈະສົ່ງອາວຸດຂອງສະຫະລັດ ໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ. ບໍ່ມີສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຄົນໃດລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍນັ້ນ.
ສະມາຊິກສະພາຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ທ່ານ ທອມມາສ ມາສຊີ (Thomas Massie) ໄດ້ອະທິບາຍການລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານຕໍ່ກົດໝາຍ ຢືມ ຫຼື ເຊົ່ານັ້ນ, ໂດຍເວົ້າວ່າພາສາຂອງກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດດັ່ງກ່າວໄດ້ອະທິບາຍ ກ່ຽວກັບ ອາວຸດປ້ອງກັນຕ່າງໆຢ່າງກວ້າງຂວາງໂພດ.
ທ່ານໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງທວິດເຕີວ່າ “ສະພາຫາກໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານ ໄບເດັນ ສົ່ງອາວຸດສົງຄາມເກືອບຈະແມ່ນທຸກປະເພດ, ນອກຈາກອາວຸດນິວເຄລຍໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ. ເປັນບ້າແລ້ວ!”
ພວກຜູ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ກົດໝາຍຢືມຫຼືເຊົ່າຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ການຫຼັ່ງໄຫຼຂອງອາວຸດໄປຢູເຄຣນ ອາດເຮັດໃຫ້ຄັງອາວຸດຂອງສະຫະລັດຫຼຸດລົງ. ເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອຂະໜາດໃຫຍ່ຕໍ່ຢູເຄຣນ ຄວນຖືກພິຈາລະນາຢ່າງລະມັດລະວັງກວ່ານີ້ ເມື່ອມັນມີບັນຫາພາຍໃນປະເທດ ກ່ຽວກັບ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງຂຶ້ນຍ້ອນອັດຕາເງິນເຟີ້.