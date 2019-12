ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ບໍ​ຣິ​ສ ຈອນ​ສັນຂອງ​ອັງ​ກິດ ແລະ​ພັກ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ນິ​ຍົມ​ຂອງ ທ່ານ​ກຳ​ລັງ​ຢູ່​ໃນ​ບາດ​ກ້າວ​ທີ່​ຈະໄດ້​ຮັບ​ໄຊ​ຊະ​ນະໃນ​ການເປັນ​ພັກ​ທີ່​ມີ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫລາຍຢູ່​ໃນສະ​ພາທີ່​ມີ 650 ​ບ່ອນ​ນັ່ງນັ້ນ.



ການ​ທີ່ພັກ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ນິ​ຍົມ​ໄດ້​ຮັບໄຊ​ຊະ​ນະ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທົ່ວ​ໄປ​ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ກ່ອນ​ກຳ​ນົດ ອາດ​ຈະສາ​ມາດ​ນຳ​ເອົາ​ການແກ້​ບັນ​ຫາ ​ທີ່ໄດ້​ລໍ​ຖ້າ​ມາ​ແຕ່​ດົນ​ນານຕໍ່​ການຖອນອັງ​ກິດ​ອອກ​ຈາກ​ສະ​ຫະພາບ​ຢູ​ໂຣບ ຫລື ເບ​ຣັກ​ຊິດ (Brexit) ທີ່​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ປ່ອນ​ບັດ ໄດ້​ອະ​ນຸ​ມັດ​ໃນ​ການ​ລົງ​ປະ​ຊາ​ມະຕິ​ໃນ​ປີ 2016 ນັ້ນ​ກໍ​ເປັນ ໄດ້.

ອົງ​ການ​ຂ່າວ BBC ຂອງ​ອັງ​ກິດຄາດ​ໄວ້​ວ່າ ພວກ​ສັງ​ກັດພັກ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ນິ​ຍົມຈະ​ໄດ້​ຮັບ 362 ບ່ອນ​ນັ່ງ, ພັກ​ແຮງ​ງານຈະ​ໄດ້ 199 ບ່ອນ, ພັກ​ແຫ່ງ​ຊາດຂອງ​ຊາວສກັອດ ຫລື Scottish National Party ຈະ​ໄດ້ 52 ບ່ອນ, ພັກ​ເດ​ໂມ ​ແຄ​ຣັດເສ​ລີ ຈະ​ໄດ້ 13 ບ່ອນ, ພັກເພ​ລດ ຊິມ​ຣູ (Plaid Cymru) ຈະ​ໄດ້ 4 ບ່ອນ​, ພັກ​ສີ​ຂຽວຈະ​ໄດ້ 1 ບ່ອນ, ແລະ​ພັກ​ອື່ນໆ ຈະ​ໄດ້ຮັບ 19 ບ່ອນນັ່ງ, ໂດຍ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ບ່ອນນັ່ງ​ໃດໆ ສຳ​ລັບ​ພັກ​ເບ​ຣັກ​ສ໌ຊິດ (Brexit) ເລີຍ.



ທ່ານ​ຈອນ​ສັນໄດ້​ເພັ່ງ​ເລັງຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມໃນການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃສ່​ຄຳ​ຂວັນ​ທີ່ເວົ້າ​ວ່າ "Get Brexit Done" ຊຶ່ງ​ແປ​ວ່າ "ມາ​ພາ​ກັນຖອນ​ອັງ​ກິດ​ອອກ​ຈາກ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ​ໃຫ້​ແລ້ວ". ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ ການທີ່ພັກ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ນິ​ຍົມ ຂອງ​ທ່ານ​ມີສຽງ​ສ່ວນ​ຫລາຍຢູ່​ໃນລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ຈະ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ທ່ານສາ​ມາດ​ຜັກ​ດັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງໃນ​ການ​ອອກ​ຈາກສະ​ຫະພາບ​ຢູ​ໂຣບ ຫລື ອີ​ຢູ ທີ່​ເມື່ອ​ກ່ອນ​ຖືກ​ປະ​ຕິ​ເສດນັ້ນ ໃຫ້​ຜ່ານໄດ້ ແລະ​ດຳ​ເນີນ​ການຖອນ​ອັງ​ກິດ​ອອກ ຫລື Brexit ໃນ​ວັນ​ທີ 31 ມັງ​ກອນ, 2020 ນີ້.

ຜູ້​ນຳ​ພັກ​ແຮງ​ງານ, ທ່ານ ເຈີ​ເຣ​ມີ ໂຄ​ບິນ (Jeremy Corbyn) ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ທ່ານເວົ້າ​ວ່າ ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ໄດ້​ຊະ​ນະ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ທ່ານ​ຈະ​ຈັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ລົງ​ປະ​ຊາ​ມະ​ຕິ​ໃໝ່ ເພື່ອ​ຖາມ​ວ່າປະ​ຊາ​ຊົນ​ຍັງ​ຢາກ​ຈະອອກ​ຈາກ​ອີ​ຢູ ຢູ່ບໍ່ ຫລື ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າຢາກຢູ່​ໃນ​ກຸ່ມ​ທີ່​ມີ​ສະ​ມາ​ຊິກ 28 ປະ​ເທດນັ້ນ​ຢູ່.



ທ່ານ​ຈອນ​ສັນໄດ້​ຂຶ້ນ​ກຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ​ຜ່ານ​ມາ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່ທ່ານ​ນາງ ເທ​ຣີ​ຊາ ເມ (Theresa May), ຜູ້​ກຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ກ່ອນ​ທ່ານ ບໍ່​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ການດຳ​ເນີນ​ຄວາມພະ​ຍາ​ຍາມ​ຫລາຍໆ​ຄັ້ງ ເພື່ອ​ໃຫ້​ສະ​ພາອະ​ນຸ​ມັດ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ກັບອີ​ຢູແລ້ວ. ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ໃນ​ຕອນ​ທີ່ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຢູ່ນັ້ນ ທ່ານ​ນາງເມ ຍັງ​ໄດ້ພະ​ຍາ​ຍາມ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຈຸດ​ຢືນ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ເລື້ອງ​ເບ​ຣັກ​ຊິດ (Brexit) ມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂຶ້ນ ໂດຍ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ກ່ອນ​ກຳ​ນົດ ແຕ່​ວ່າ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ຕີ​ກັບ​ມາໂດຍເຮັດ​ໃຫ້​ພັກອະ​ນຸ​ລັກ​ນິ​ຍົມ​ເສຍ​ບ່ອນ​ນັ່ງ​ໃນ​ສະ​ພາ​ໄປ.

ຜົນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ປະ​ກາດ​ໃຫ້​ຊາບ​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ ຂອງວັນ​ສຸກມື້ນີ້.

British Prime Minister Boris Johnson and his Conservative Party are on pace to win a majority of the 650 seats in parliament.



A Conservative win in the early general election may bring a long-awaited resolution to Britain's departure from the European Union that voters approved in a 2016 referendum.



The BBC has predicted the Conservatives will win 362 seats, Labour 199, the Scottish National Party 52, the Liberal Democrats 13, Plaid Cymru 4, the Greens 1, and others 19, with no seats for the Brexit Party.



Johnson focused his campaign efforts on the slogan to "Get Brexit Done." He said a parliamentary majority for his Conservative Party would allow him to push through a previously rejected divorce deal with the EU and carry out Brexit by Jan. 31, 2020.



His challenger, Labour Party leader Jeremy Corbyn, had said that if he won, Britain would hold a new referendum to ask if people still want to leave the EU, or would they rather stay in the 28-member bloc.



Johnson took office in July after his predecessor, Theresa May, failed in her repeated attempts to get parliament to approve the deal she reached with the EU. May also tried during her tenure to strengthen her Brexit negotiating position by calling an early election, but the move backfired with the Conservatives losing seats.



Official results are expected early Friday.