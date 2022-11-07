ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານມື້ອື່ນນີ້ ມີສິ່ງພິເສດອັນນຶ່ງ ກໍຄືຄວາມສັບສົນທີ່ເກີດຈາກການແຕ້ມແຜນທີ່ແບ່ງເຂດແດນການເລືອກຕັ້ງລັດຖະສະພາຄືນໃໝ່ຢູ່ໃນ 4 ລັດ ທີ່ຜູ້ພິພາກສາຂອງສານໃນລັດເຫລົ່ານີ້ຕັດສິນວ່າ ແຜ່ນທີ່ດັ່ງກ່າວຖືກແຕ້ມຄືນໃໝ່ແບບບໍ່ຖືກກົດໝາຍ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະຊັກຊ້າໃນການອອກໄປຫາສຽງ ດັ່ງທີ່ ທ່ານນາງທີນາ ມະຫາລາດ, ສະມາຊິກສະພາສູງປະຈຳລັດໂອຮາຍໂອ ທີ່ນອນ ໃນ 4 ລັດດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ສຳພາດວ່າ:
"ສໍາລັບຜູ້ສະຫມັກເລືອກຕັ້ງແລ້ວອັນນີ້ ມັນຫມາຍຄວາມວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ລໍຖ້າແຜນທີ່ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຕ້ອງຊັກຊ້າ, ເຂົາເຈົ້າມີພຽງແຕ່ສອງ ສາມເດືອນເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອໂຄສະນາຫາສຽງໃນເຂດເມືອງ ທີ່ບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າເຂດແດນເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນຢູ່ໃສ. ພວກນັກການເມືອງຂອງ ພວກເຮົາຈະ ຕ້ອງໄດ້ເອົາຊື່ລົງໃສ່ໃນບັດເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນກຸມພາ ແຕ່ເດືອນກຸມພາ ພວກເຮົາຍັງບໍ່ມີແຜນທີ່, ສະນັ້ນທຸກຄົນຢາກໂຄສະນາ ແຕ່ພວກເຮົາຈະໂຄສະ ນາໄດ້ແນວໃດ ເມື່ອພວກເຮົາບໍ່ມີແຜນທີ່?”
ທ່ານນາງກ່າວອີກວ່າສຳລັບຕົວທ່ານນາງເອງນັ້ນໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະລົງແຂ່ງຂັນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄຳລົງຕຳແໜ່ງອີກເປັນສະໄໝທີສອງຕັ້ງແຕ່ດົນແລ້ວ ແຕ່ກໍຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າສານຕັດສິນກ່ຽວກັບເລື້ອງແຜນທີ່ນີ້ ຈົນຮອດເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາຈຶ່ງໄດ້ເລີ້ມອອກຫາສຽງ.
ທຸກໆ 10 ປີ, ພາຍຫຼັງມີການສຳຫລວດພົນລະເມືອງທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນລັດຖະທຳ ມະນູນແລ້ວ ລັດຕ່າງໆໃນສະ ຫະລັດຕ້ອງແຕ້ມແຜນທີ່ເຂດເລືອກຕັ້ງລັດຖະສະພາ ແລະສະພານິຕິບັນຍັດຂອງຕົນຄືນໃໝ່ ເພື່ອສະທ້ອນເຖິງການປ່ຽນແປງ ຂອງຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ.
ໃນລັດອາລາບາມາ, ຈໍເຈຍ, ຫລຸຍເຊຍນາ, ແລະໂອຮາຍໂອແຜນທີ່ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ່ຖືກແຕ້ມໃໝ່ໂດຍພວກສະມາຊິກສະພາທີ່ມາຈາກພັກຣີພັບບລິກັນພາຍຫລັງຈາກມີການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງໃນປີ 2020. ບັນດາຜູ້ ພິພາກສາໃນເວລາຕໍ່ມາໄດ້ຕັດສິນວ່າ ແຜ່ນທີ່ດັ່ງກ່າວຖືກແຕ້ມໃໝ່ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າຈະຖືກພິສູດຢູ່ໃນການໄຕ່ສວນຄະດີວ່າ ມັນຜິດ ກົດໝາຍ.
ການປະຕິເສດວ່າ ແຜນທີ່ແຕ້ມຄືນໃໝ່ວ່າມັນບໍ່ຖືກກົດໝາຍນັ້ນ ສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນເວລາທີ່ແຜນທີ່ເຂດເມືອງ ໃນການລົງຄະແນນສຽງໄດ້ ຖືກແຕ້ມຄືນໃຫມ່ໂດຍແນໃສ່ສ້າງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເມືອງຂອງພັກໃດພັກນຶ່ງ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນການເອົາຜູ້ລົງຄະແນນຂອງພັກຝ່າຍຄ້ານຂອງຕົນ ເຂົ້າໄປໃນເຂດໃດນຶ່ງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການມີ ອິດທິພົນຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນເຂດອື່ນ.