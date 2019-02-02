ຢູ່ໃນຄອງໂກນັ້ນ ຫລາຍກວ່າ 600 ຄົນ ໄດ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສອີໂບລາ ທີ່ໄດ້ເອົາຊີວິດເກືອບຮອດ 400 ຄົນໄປ. ພະຍາດດັ່ງກ່າວ ເປັນການຍາກຢູ່ ທີ່ຈະຢັບຢັ້ງໄດ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີຢາປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ມີປະສິດທິຜົນກໍຕາມ. ແຕ່ວ່າ ບັດນີ້ ດັ່ງທີ່ແຄໂຣລ ເພຍຊັນ (Carol Pearson) ນັກຂ່າວວີໂອເອລາຍງານມາກໍແມ່ນວ່າ, ອີກບໍ່ດົນ ພະນັກງານການແພດ ອາດຈະສາມາດປິ່ນປົວຄົນ ທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ໃຫ້ຫາຍດີໄດ້. ບົວສະຫວັນ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຄົນທົ່ວໂລກ ພາກັນຮ້ອງໂຮ ດ້ວຍຄວາມດີໃຈ ເມື່ອເດັກທາຣົກຍິງ ທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີຄົນນຶ່ງ ເກີດມາຈາກແມ່ທີ່ຫາຍດີຈາກການເປັນພະຍາດອີໂບລາ ຢູ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ. 61 ເປີເຊັນຂອງຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອອີໂບລາ ຢູ່ໃນການແຜ່ລະບາດຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມັກຈະເສຍຊີວິດໄປ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພະນັກງານການແພດ ທີ່ມີຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ຈະດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຫລາຍທີ່ສຸດ ແລະຈະມີເທັກນິກທີ່ຖອດຖອນບົດຮຽນມາຈາກການລະບາດຂອງເຊື້ອໂຣກອີໂບລາໃນເຂດທະວີບອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກທີ່ຍຸຕິລົງໃນປີ 2016 ນັ້ນ ກໍຕາມ.
ຜ່ານມາບໍ່ມີການປິ່ນປົວອັນໃດ ທີ່ສາມາດປິ່ນປົວຄົນທີ່ຕິດໂຣກອີໂບລາສາມ ສາຍພັນ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງໃຫ້ຫາຍດີໄດ້ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ມີການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມມາໄດ້ຫລາຍປີ, ເຫດການນັ້ນ ອາດກຳລັງຈະມີການປ່ຽນແປງ.
ທີມງານນັກວິທະຍາສາດສາກົນ ໄດ້ພັດທະນາ ລະບົບປິ່ນປົວທີ່ສາມາດປົວໂຣກອີໂບລາສາຍພັນແຊຣ໌ (Zaire) ທີ່ໝູນວຽນໄປມາ ຢູ່ໃນຄອງໂກ ແລະອີກສອງສາຍພັນ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຂອງເຊື້ອໄວຣັສດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້. ຈະມີຫຍັງອີກ, ການປິ່ນປົວນັ້ນຕ້ອງການພຽງແຕ່ການສັກຢາເທື່ອນຶ່ງເທົ່ານັ້ນ.
ດຣ. ໂທມັສ ໄກສເບີດທ໌ (Thomas Geisbert) ໄດ້ນຳເອົາສ່ວນຂອງທ່ານ ກ້າວໜ້າໄປຢູ່ຂະແໜງການແພດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລເທັກຊັສ ບ່ອນທີ່ທ່ານເປັນອາຈານສອນດ້ານຈຸນລະວິທະຍາ ແລະວິທະຍາສາດດ້ານພູມຕ້ານທານນັ້ນ.
ດຣ. ໂທມມັສ ກີດເບີດທ໌ (Thomas Geisbert) ໃຫ້ຄຳເຫັນໂດຍຜ່ານສະໄກພ໌ ວ່າ
“ເມື່ອການລະບາດຂອງເຊື້ອໂຣກນີ້ເກີດຂຶ້ນທຳອິດ ເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນສາຍພັນໃດພາໃຫ້ມັນເກີດ ຈົນກວ່າວ່າ ມີກໍລະນີຄົນປ່ວຍເລີ້ມເຂົ້າມາຫາ.”
ເຖິງຂັ້ນນັນແລ້ວ ເຮົາກໍຈະມີກໍລະນີການຕາຍເກີດຂຶ້ນ, ເຮົາຈະມີຜູ້ຄົນເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ, ຜູ້ຄົນແມ່ນປ່ວຍຫລາຍ. ເມື່ອເຮົາຮູ້ວ່າແມ່ນສາຍພັນໃດແລ້ວ, ແມ່ນ, ບັດນີ້ເຮົາສາມາດມີຢາຊະນິດນຶ່ງຕໍ່ເຊື້ອໂຣກຊະນິດນຶ່ງໄດ້, ຖ້າຫາກເຮົາມີມາດຕະການຕ້ານທານເຫລົ່ານັ້ນພ້ອມຢູ່ແລ້ວ. ຂໍ້ເສຍຂອງການເຮັດແນວນັ້ນກໍຄື ຢາເຫລົ່ານີ້ແມ່ນແພງຫລາຍທີ່ສຸດ ທີ່ຈະຜະລິດໄດ້.”
ໂດຍມີການປິ່ນປົວຢູ່ທົ່ວໄປ, ເວລາບໍ່ໄດ້ເສຍໄປນຳການກຳນົດວ່າ ສາຍພັນໃດຂອງເຊື້ອໄວຣັສ ກຳລັງໝູນວຽນຢູ່ໃນນັ້ນເລີຍ ແລະຜູ້ຄົນກໍໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໃນທັນທີທັນໃດ. ສິ່ງທີ່ຫລາຍກວ່ານັ້ນຄືຫຍັງ, ຢູ່ບັນດາປະເທດທີ່ເຊື້ອອີໂບລາ ເບິ່ງຄືວ່າຈະລະບາດຢູ່ນັ້ນ ແມ່ນສາມາດທີ່ຈະກຽມຢາໄວ້ກ່ອນການລະບາດຂອງໂຣກນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນ.
ເປົ້າໝາຍດຽວນີ້ກໍຄື ເບິ່ງວ່າ ຈະຫລຸດຄວາມແຮງຂອງຢານັ້ນລົງ ແລະຍັງເຮັດໃຫ້ມັນມີປະສິດທິຜົນຢູ່ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາຫລຸດລົງນັ້ນໄດ້ຫລືບໍ່, ແລະເລີ້ມໃຫ້ມີການທົດລອງຢູ່ໃນຄລີນິກ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ການປິ່ນປົວມີຄວາມປອດໄພ ແລະມີປະສິດທິຜົນສຳລັບຄົນ.
ລະບົບການປິ່ນປົວອາດຍັງບໍ່ພ້ອມ ທີ່ຈະຊ່ວຍປິ່ນປົວພວກທີ່ຕິດເຊື້ອອີໂບລາ ໃນຄອງໂກເທື່ອ ແຕ່ວ່າສິ່ງທີ່ໃຫ້ຄວາມຫວັງກໍຄື ບັນດາປະເທດທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສດັ່ງກ່າວ ສາມາດມີລະບົບປິ່ນປົວກຽມພ້ອມໄວ້ ເພື່ອຈະຍຸຕິການລະບາດໃນອະນາຄົດຂອງພະຍາດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍນີ້ໄດ້.
ພາບຂອງແມ່ຍິງທີ່ຫາຍດີຈາກການເປັນພະຍາດອີໂບລາ ອູ້ມລູກນ້ອຍຍິງ ທີ່ເກີດມາມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີຢູ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ.
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