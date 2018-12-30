ບັນດາຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດໃນປະເທດ ຄອງໂກ ໄດ້ພາກັນປ່ອນບັດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນການ
ເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຖືກເລື່ອນເວລາມາດົນນານນັ້ນ ອາດນຳເອົາ ສັນຕິພາບ
ແລະ ການປ່ຽນອຳນາດຢ່າງສັນຕິມາສູ່ປະເທດທີ່ມີບັນຫານັ້ນ.
ມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າຈະເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍໃນການເລືອກຕັ້ງ ຫຼັງຈາກການຕັດສິນໃຈ
ໃນນາທີສຸດທ້າຍ ເພື່ອຫ້າມປະຊາຊົນທີ່ຄາດວ່າມີປະມານນຶ່ງລ້ານຄົນຈາກການລົງ
ຄະແນນສຽງ ຍ້ອນການລະບາດພະຍາດຂອງໂຣກອີໂບລາ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກ.
ການຕັດສິນໃຈໄດ້ຖືກຕິຕຽນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນຂະນະທີ່ມັນຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່
ຄວາມເຊືີ່ອຖືຂອງການເລືອກຕັ້ງ.
ຜູ້ສະໝັກຝ່າຍຄ້ານທີ່ສຳຄັນສອງຄົນຄື ທ່ານມາຣຕິນ ຟາຢູລູ ແລະທ່ານຟິລິກ ຊີເຊິກ
ເກີດີ ກຳລັງພາກັນທ້າຊິງ ຜູ້ທີ່ປະທານາທິບໍດີ ໂຈເຊັຟ ກາບີລາ ຢາກໃຫ້ສືບທອດຕຳ
ແໜ່ງແທນທ່ານ, ເຊິ່ງແມ່ນອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ທ່ານ ເອັມມານູແອລ
ຣາມາຊານີ ຊາດາຣີ ຜູ້ທີ່ຖືກສະຫະພາບຢູໂຣບວາງມາດຕະການລົງໂທດໃສ່.
ຊາວຄອງໂກ 40 ລ້ານຄົນໄດ້ລົງທະບຽນປ່ອນບັດ ໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງຈັກອີເລັກໂທຣນິກລົງ
ຄະແນນສຽງ ດ້ວຍການໃຊ້ມືແຕະໃສ່ໜ້າເຄື່ອງຈັກເປັນເທື່ອທຳອິດ ທ່າມກາງການ
ເປັນຫ່ວງຂອງພັກຝ່າຍຄ້ານວ່າ ຜົນການເລືອກຕັ້ງອາດຖືກດັດແປງ.
ບັນດາຜູ້ສັງເກດການຄອງໂກຈໍານວນນື່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ອຸປະກອນການປ່ອນບັດຈຳ
ນວນນຶ່ງ ບໍ່ໄປເຖິງໜ່ວຍປ່ອນບັດຕາມເວລາ.
Voters in Congo are casting their ballots in a long-delayed presidential election that could bring the troubled country's first peaceful, democratic transfer of power.
Some unrest is feared in the election after a last-minute decision to bar an estimated 1 million people from voting because of a deadly Ebola virus outbreak in the east. The decision has been widely criticized as threatening the credibility of the election.
Two main opposition candidates, Martin Fayulu and Felix Tshisekedi, are challenging President Joseph Kabila's preferred successor, the European Union-sanctioned former interior minister Emmanuel Ramazani Shadary.
Congo's 40 million registered voters are using electronic voting machines with touch screens for the first time amid opposition concerns that the results could be manipulated.
Some Congolese observers have said voting materials did not reach some polling stations in time.
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