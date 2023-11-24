ວິໄສທັດທີ່ຂັດແຍ່ງກັນ ເຮັດໃຫ້ການປົກຄອງເຂດກາຊາ ໃນອະນາຄົດ ຍັງມີບັນຫາ

ບັນຫາທີ່ວ່າ ໃຜຈະປົກຄອງເຂດກາຊາ ຖ້າອິສຣາແອລປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການໂຄ່ນລົ້ມ ກຸ່ມຮາມາສ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄຳຖາມທີ່ທ້າທາຍທີ່ສຸດຄຳຖາມນຶ່ງ ທີ່ນັກການທູດຂອງໂລກ ຕ້ອງປະເຊີນ, ໂດຍການສະເໜີວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງອິສຣາແອລ, ສະຫະລັດ ແລະຜູ້ນຳອາຣັບໃນພາກພື້ນ ເບິ່ງຄືວ່າຈະຂັດແຍ້ງກັນ.
ສະຫະລັດໄດ້ສະເໜີວ່າ ໃນທ້າຍທີ່ສຸດແລ້ວ, ອຳນາດການປົກຄອງປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ມີຖານຢູ່ໃນເວັສແບ້ງ ຄວນປົກຄອງເຂດກາຊາ ແລະໄດ້ສະເໜີແນວຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ກຸ່ມພັນທະມິດສາກົນບາງກຸ່ມ ເຊ່ິງຄາດວ່າຈະລວມເຖິງ ບັນດາປະເທດອາຣັບ ຈະໃຫ້ການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຊົ່ວຄາວ. ບັນດາຜູ້ນຳອາຣັບ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຕິການສູ້ລົບໃນທັນທີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບການປົກ ຄອງ, ແລະພວກເຂົາ ໄດ້ປະຕິເສດບົດບາດດ້ານຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງໃດໆ ຢູ່ໃນດິນແດນນີ້.
ແລະເຖິງແມ່ນວ່າ ອິສຣາແອລ ຈະລັງເລໃຈທີ່ຈະຍຶດຄອງເຂດກາຊາ ດັ່ງທີ່ໄດ້ ເຄີຍເຮັດ ກ່ອນປີ 2005, ແຕ່ກໍໄດ້ສະເໜີວ່າຈະຮັກສາບົດບາດຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ ຢູ່ທີ່ນັ້ນໂດຍບໍ່ມີກຳນົດເວລາ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ວາງວິໄສທັດຂອງຕົນກ່ຽວກັບອະນາຄົດຂອງເຂດ ກາຊາ ແລະການພົວພັນລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະ ປາແລັສໄຕນ໌ ໃນບົດຄວາມເຫັນ ວັນທີ 18 ພະຈິກ ໃນໜັງສືພິມ Washington Post, ໂດຍໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ປະຊາຊົນປາແລັສໄຕນ໌ "ສົມຄວນມີລັດຂອງຕົນເອງ ແລະອະນາຄົດທີ່ເປັນອິດສະລະຈາກກຸ່ມ ຮາມາສ."
"ເຂດກາຊາ ແລະ ຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນໍ້າຈໍແດນ ຫລື West Bank ຄວນຖືກລວມເຂົ້າກັນຄືນໃໝ່ ພາຍໃຕ້ໂຄງສ້າງການປົກຄອງດຽວ, ໃນທ້າຍທີ່ສຸດ ພາຍໃຕ້ອຳນາດການປົກຄອງຂອງປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູ ຍ້ອນວ່າພວກເຮົາທຸກຄົນ ເຮັດວຽກເພື່ອຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາແບບສອງລັດ," ທ່ານ ໄບເດັນ ຂຽນ.
ໃນເວລາດຽວກັນ, ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ, “ປະຊາຄົມໂລກ ຈະຕ້ອງມີພັນທະໃນການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນປະຊາຊົນໃນເຂດ ກາຊາ ພາຍຫຼັງວິກິດການນີ້, ເຊິ່ງໃນນັ້ນລວມມີມາດຕະການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຊົ່ວຄາວ, ສ້າງກົນໄກການຟຶ້ນຟູຄືນໃໝ່ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ໃນໄລຍະຍາວຂອງເຂດ ກາຊາ ຢ່າງ ຍຶນຍົງ.”