ການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ລະຫວ່າງ ຈຸລິນຊີ ໃນຮ່າງກາຍ ຂອງພວກເຮົາ

ທິດສະດີວິວັດທະນາການຂອງ Charles Darwin ກ່າວວ່າ ມະນຸດເຮົາແມ່ນຄ່ອຍໆພັດ
ທະນາໄປໃນແບບສະບັບຂອງມະນຸດຊາດທີ່ແຍກອອກມາຕ່າງຫາກ. ແຕ່ວ່າ ວິທະຍາ
ສາດສະໄໝໃໝ່ ທີ່ພວກດຮົາຮູ້ຈັກ ຮວມກັນກັນມະນຸດຊາດສາຍພັນອື່ນໆ ແມ່ນອາໄສ
ຢູ່ຮ່ວມກັນກັບສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ microbes ຫຼື ຈຸລິນຊີ ທີ່ຢູ່ພາຍໃນແລະ
ພາຍນອກຂອງຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາ ທີ່ເອີ້ນວ່າ holobiont. George Putic ນັກຂ່າວ
ຂອງ VOA ໄດ້ໂອ້ລົມກັບນັກວິທະຍາສາດ ຜູ້ຊຶ່ງກ່າວວ່າ ຄວາມຈິງແລ້ວ ການທີ່ພວກເຮົາວິວັດທະນາການໄປດ້ວຍກັນ ທີ່ຮຽກຮ້ອງເຖິງ ການທວນຄືນຂອງມູມຂອງຂອງທິດສະດີ
Darwin ຂຶ່ງວັນນະສອນ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ.
ທິດສະດີຂອງ hologenome ແມ່ນວິທີການໃໝ່ໃນການເບິ່ງວິວັດທະນາການ
ທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປໄກກວ່າ ທິດສະດີ Darwin ຊຶ່ງທິດສະດີ ທີ່ວ່ານີ້ ປະກົດໃຫ້ເຫັນ
ໃນຕົ້ນໆສັດຕະວັດທີ 21 ຕອນທີ່ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າ ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ຮ່າງກາຍມະນຸດ
ທີ່ສົມບູນ ແມ່ນມີພວກແບັກເທຍເຣຍ ນັບພັນໆລ້ານໂຕ ທີ່ຮູ້ກັນດີ ວ່າ microbiota
ຂອງມະນຸດ.
Microbes ປະກົດຕົວໃນໂລກມະນຸດຂອງເຮົາ ກ່ອນທີ່ມີຄມະນຸດດ້ວຍຊ້ຳ ແລະທິດສະດີ
ອັນໃໝ່ນີ້ສະຫຼຸບວ່າ ທີ່ວ່າພວກເຮົາວິວັດທະນາການໄປດ້ວຍກັນ.
ດຣ. William Miller ນັກຊີວະວິທະຍາ ຈາກ Evolutionary ກ່າວຜ່ານທາງ Skype
ວ່າ “ມັນໝາຍຄວາມວ່າ ແທນທີ່ຈະເປັນການແຂ່ງຂັນແບບດຸແດືອດ ແລະການເລືອກ
ແບບທຳມະຊາດ ທີ່ນຳພາພວກເຮົາມາຍັງຈຸດທີ່ພວກເຮົາຢູ່ດຽວນີ້ ເວົ້າຕາມຄວາມ
ຈິງນັ້ນກໍແມ່ນການປະສານງານລະຫວ່າງ ຈຸລິນຊີ ກັບພວກມະນຸດເຮົາ. ແມ່ນກ່ຽວກັບ
ແຊລ ພວກແຊລທີ່ເປົ້າແລະຈຸດປະສົງ ແລະຮວມຕົວກັນແລ້ວ ພວກເຂົາສ້າງພວກເຮົາ
ໃຫ້ເປັນເຊັ່ນນີ້.”
ດຣ. Miller ນັກຟີຊິກ ທີ່ມີປະສົບການ 30 ປີ ໃນດ້ານເອກກະຊົນ ແລະນັກຂຽນປື້ມ
ເຫຼັ້ມໃໝ່ “ພາຍໃນ Microcosm,” ກ່າວວ່າ ນັກວິທະຍາສາດ ຄົນພົບວ່າ ແຊລຂອງ
ພວກເຮົາ ແລະຈຸລິນຊີ ແມ່ນມີຄວາມສະຫຼາດຫຼາຍ.
ດຣ. Miller ກ່າວຕໍ່ VOA ຜ່ານທາງ Skype ວ່າ “ຈຸລິນຊີ ແລະ ແຊລຂອງພວກເຮົາ
ແມ່ນເປັນກົນໄກທີ່ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາແລະສ້າງສິ່ງໃໝ່ໆ ທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປອີກ
ເພາະສະນັ້ນ ຄວາມຄິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຄືວ່າພວກເຮົາມີພັນທະມິດທີ່ອາໄສຢູ່ພາຍ
ໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ ນຳເຮົາສນິດສະໜົມກົມກືນຢູ່ກັບເຮົາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເປັນຕົວ
ຂອງເຮົາໃນທຸກມື້ນີ້, ແລະມັນກໍແຕກຕ່າງຈາກພວກເຮົາທັງໝົດ ທີ່ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້
ຫຍັງເລີຍ ວ່າເຮົາຕິດຕໍ່ນຳກັນຢ່າງໃດ.”
ທ່ານ Miller ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຢູ່ໃນສະຖານະແບບລິເລີ່ມໃນການເຂົ້າໃຈ ເຖິງຈຸລິນຊີ
ໃນຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດເຮົາ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ການເຜົາຜານໃນຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ
ລະບົບພູມຕ້ານທານຂອງເຮົາ ເຖິງແມ່ນແຕ່ຄວາມຮູ້ສຶກ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕ່າງໆ.
ທ່ານ Miller ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ຕອນທີ່ພວກເຮົາສຳຫຼວດໃນສິ່ງນີ້ ແລະຕອນທີ່ພວກເຮົາ
ໄດ້ເຂົາໃຈເຖິງພວກເຂົາແລ້ວ ຫຼາຍໆໂຣກເຮື້ອຮັງຂອງມວນມະນຸດເຮົາ ຈະປະກອບ
ຂຶ້ນໃນຮູບແບບທີ່ດີກວ່າເກົ່າ ຫຼືບໍ່ ກໍຫຼີກເວັ້ນໄດ້ ຊີວິດຂອງພວກເຮົາ ກໍຈະຍືນຍາວ
ອອກໄປອີກ, ແຕ່ວ່າ ແນ່ນອນ ຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດພວກເຮົາ ຈະຄ່ອຍດີໆຂຶ້ນ
ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາສື່ສານຊຶ່ງກັນແລະກັນ ໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ.”
Microbes ຕິດຕໍ່ສື່ສານ ຜ່ານທາງໂມໂລກູລທີ່ສະລັບສັບຊ້ອນ ແຕ່ກັບແສງສະຫວ່າງ
ສຽງ ຫຼືແມ່ນແຕ່ ການເກີດຮູບປະທຳຢ່າງຈິງໆ ເຊັ່ນ quantum entanglement
ໃນລະດັບທີ່ບາງເສດສ່ວນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະອະທິບາຍໄດ້ ປາດສະຈາກການຢູ່
ຮວມກັນເປັນຄູ່ກັນ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກມັນຈະຢູ່ໄກກັນປານໃດກໍຕາມ.
ທ່ານ Miller ຍັງກ່າວຕື່ມຕໍ່ໄປອີກວ່າ “ປະສົບການຕ່າງໆສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມັນມີ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ວ່າຈຸລິນຊີ ຮູ້ຈັກການຄວບຄຸມ ທາງໃດທາງນຶ່ງໃນການ
ສື່ສານດ້ວຍວິທີຂອງມັນ ແລະພວກເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ເຖິງສາເຫດນັ້ນ.”
ທ່ານ Miller ກ່າວວ່າ ການຮຽນຮູ້ທີ່ຈະສື່ສານກັບຈຸລິນຊີ ອາດຈະຊ່ອຍພວກເຮົາໄດ້
ເຖິງຊີວິດໄປໄກເຖິງໂລກຈັກກະວານອື່ນ ທີ່ມັນອາດເປັນໄປໄດ້ ທີ່ຈະຢູ່ໃນລະດັບ
ຈຸລິນຊີ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ