ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າສະຫະລັດທ່ານນາງຈີນາ ເຣມອນໂດ (Gina Raimondo) ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນໄດ້ ບອກໃຫ້ທີມງານຂອງທ່ານ ກວດເບິ່ງທາງເລືອກຕ່າງໆໃນການຍົກເລີກອັດຕາ ພາສີບາງຢ່າງຕໍ່ຈີນ ທີ່ວາງອອກໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ເພື່ອ ຕ້ານກັບອັດຕາໄພເງິນເຟີ້ທີ່ສູງຢູ່ໃນເວລານີ້, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ (Reuters).
"ພວກເຮົາກໍາລັງກວດເບິ່ງມັນຢູ່. ທີ່ຈິງແລ້ວ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາໃນທີມງານຂອງທ່ານວິເຄາະເບິ່ງບັນຫານັ້ນ. ແລະສະນັ້ນແຫລະ ພວກ ເຮົາກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນໃຫ້ທ່ານ ແລະທ່ານຈະຕ້ອງຕັດ ສິນໃຈໃນເລື້ອງນີ້ເອງ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງເຣມອນໂດ ທີ່ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ CNN ຢູ່ໃນການໃຫ້ສໍາພາດໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເມື່ອຖືກຖາມກ່ຽວກັບວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຊັ່ງຊາເບິ່ງການຍົກເລີກອັດຕາພາສີຕໍ່ຈີນບໍ່ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນໄພເງິນເຟີ້.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ "ມີຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ - ເຊັ່ນເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ, ລົດຖີບ, ແລະອື່ນໆ - ແລະ ມັນອາດຈະເປັນເລື້ອງສົມເຫດສົມຜົນ" ທີ່ຈະ ຊັ່ງຊາການຍົກເວັ້ນການເກັບພາສີຕໍ່ສິນຄ້າເຫຼົ່ານັ້ນ. ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ, ຄະນະລັດຖະບານໄດ້ຕັດສິນໃຈ ທີ່ຈະຮັກສາອັດຕາພາສີບາງສ່ວນຂອງເຫຼັກກ້າ ແລະອາລູມິນຽມ ເພື່ອປົກປ້ອງຄົນງານແລະອຸດສາຫະກໍາເຫຼັກຂອງສະຫະລັດ.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ ທ່ານກຳລັງພິຈາລະນາ ຍົກເລີກການເກັບພາສີຂາເຂົ້າຕໍ່ສິນຄ້າຈີນບາງອັນ ທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍຮ້ອຍຕື້ໂດລາ ທີ່ວາງອອກໂດຍຜູ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງກ່ອນທ່ານໃນປີ 2018 ແລະ 2019 ທ່າມກາງສົງຄາມການຄ້າ ທີ່ຂົມຂື່ນ ລະຫວ່າງ 2 ປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ຈີນຍັງໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ການຫຼຸດພາສີຈະຊ່ວຍຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ ຊາວອາເມຣິກັນ.
ທ່ານນາງເຣມອນໂດຍັງບອກກັບ CNN ອີກວ່າ ທ່ານນາງຮູ້ສຶກວ່າ ການຂາດ ແຄນເຊມີຄອນດັກເຕີ (semiconductor) ທີ່ກຳລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ນີ້ ອາດຈະສືບຕໍ່ ຂາດແຄນໄປອີກຈົນຮອດປີ 2024.
ນາງກ່າວຕື່ມວ່າ "ມີວິທີແກ້ໄຂອັນນຶ່ງ (ຕໍ່ກັບການຂາດແຄນເຊມີຄອນດັກເຕີ)." "ລັດຖະສະພາຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດການ ແລະຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍກ່ຽວກັບ ຊິບສ໌ (Chips). ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງພວກເພິ່ນຈຶ່ງຊັກຊ້າ."
ນິຕິກຳດັ່ງກ່າວ ມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ເພີ່ມທະວີການຜະລິດເຊມີຄອນດັກເຕີຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດມີຄວາມສາມາດແກ່ງແຍ້ງແຂ່ງຂັນກັບຈີນໄດ້.
ທ່ານນາງເຣມອນໂດ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງບໍ່ເຫັນດີກັບລັກສະນະທີ່ວ່າ ແຜນການຊ່ອຍເຫຼືອຊາວອາເມຣິກັນທີ່ມີມູນຄ່າ 1.9 ພັນຕື້ໂດລາ ຂອງທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນນີ້. ລັດຖະສະພາ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາແຜນການບັນເທົາທຸກດ້ານໂຄວິດ-19 ນຶ່ງປີກ່ອນ ກ່ອນທີ່ມັນ ຈະໄດ້ຮັບການລົງນາມໃຫ້ເປັນກົດໝາຍ ຊຶ່ງເປັນຂີດໝາຍຂອງຜົນງານທີ່ສຳຄັນ ຢູ່ໃນການດຳລົງຕຳແໜ່ງປີທຳອິດຂອງທ່ານໄບເດັນ.