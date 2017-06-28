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ກຳລັງ ກຸ່ມກະບົດ FARC ປົດອາວຸດແລ້ວ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງ ສັນຕິພາບ

ປະທານາທິບໍດີ ຂອງໂຄລອມເບຍ ທານ Juan Manuel Santos, ໜ້າເບື້ອງຊ້າຍ, ຜູ້ບັນຊາການຂັ້ນສູງ ຂອງກຳລັງ ປະກອບອາວຸດ ປະຕິວັດ ໂຄລອມເບຍ ຫຼື FARC, ທ່ານ Rodrigo Londono, ທີ່ຮູ້ກັນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ Timoleón Jiménez or Timochenko, ໜ້າເບື້ອງຂວາ, ແລະ ທ່ານນາງ Jean Arnault, ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື U.N. ເພື່ອຊົມຂະບວນການສັນຕິພາບ, ກາງ, ຊົມການປົດອາວຸດ, ໃນເມືອງ Buenavista, ໂຄລອມເບຍ, ວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2017.

ປະເທດໂຄລອມເບຍ ໄດ້ເອົາບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອກ້າວ​ໄປ​ສູ່ ການມີສັນຕິພາບ
ອັນຄົບຖ້ວນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເມື່ອພວກກະບົດກຳລັງ​ປະກອບອາວຸດ​ປະຕິວັດ
​ໂຄ​ລອມ​ເບຍ ຫຼື FARC ໄດ້ປົດອາວຸດເປັນທີ່ສຳເລັດ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກ ລົງສັນຕິພາບ
ຂອງປີກາຍນີ້.

ປະທານາທິບໍດີ ໂຄລອມເບຍ ທ່ານ Juan Manuel Santos ແລະຜູ້ບັນຊາການ
Rodrigo Londono ຂອງກຸ່ມ FARC ຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກກັນ​ ໃ​ນອີກຊື່ນຶ່ງ ວ່າ Timoshenko
ນັ້ນ ໄດ້​ເຂົ້າຮ່ວມເບິ່ງການມອບປືນ ກະບອກສຸດທ້າຍໃຫ້ແກ່ ບັນດາຜູ້ສັງເກດການ
ຂອງອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ຢູ່ທີ່ຄ້າຍແຫ່ງນຶ່ງຂອງພວກກະບົດ ໃນເມືອງ
Mesetas.

ປະທານາທິບໍດີ ແຊນໂຕສ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນມາຮ່ວມມືກັນ​ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ
ບັນຫາທ້າທາຍ​ ໃນ​ການ​ມີສັນຕິພາບ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ບັນລຸນຳກັນ. ຈົ່ງລຸກຂຶ້ນມາ
ຮ່ວມມື ​ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ບັນຫາທ້າທາຍ ​ໃນ​ການເຮັດໃຫ້ຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງລູກຫຼານ
ພວກເຮົາ ຜູ້ທີ່ໃນມື້ນີ້ ເຫັນສາຍຕາຂອງພວກທ່ານ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ຈົ່ງຢ່າໃຫ້ໂອກາດນີ້ ຫຼື ຜົນສຳເລັດນີ້ ທີ່ເປັນຂອງໝົດທຸກຄົນ
ຂອງຊາວໂຄລອມເບຍທັງມວນ ສູນເສຍ​ໄປ.”

ສ່ວນທ່ານ Londono ໄດ້ກ່າວວ່າ ກຸ່ມ FARC ຈະບໍ່ຫາຍໄປ​ໃສ. ແຕ່ຫາກວ່າ ຈະ
ຫັນປ່ຽນຕົນເອງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ເປັນພັກການເມືອງທີ່ເປັນປະຊາ
ທິປະຕິໄຕ ເພື່ອສືບຕໍ່ການຕໍ່ສູ້ ໂດຍປາດສະຈາກຄວາມຮຸນແຮງ.

ທ່ານ Londono ໄດ້ປະກາດອີກວ່າ “ລາກ່ອນອາວຸດທັງຫຼາຍ ລາກ່ອນສົງຄາມ
ຍິນດີຕ້ອນຮັບສັນຕິພາບ.”

ປືນຫຼາຍກວ່າ 7,100 ກະບອກ ແລະ ອາວຸດອື່ນໆ ທີ່ພວກນັກລົບ ກຸ່ມກະບົດຖືຕິດໂຕ
ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ແກ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ສ່ວນຈຳນວນອາວຸດ ຂະໜາດໃຫຍ່
ແລະ ວັດຖຸລະເບີດຕ່າງໆ ແມ່ນກຳລັງຖືກເກັບກຳເອົາໄວ້ຢູ່.

ກຸ່ມກະບົດ FARC ຈະຮັກສາ​ອາວຸດຈຳນວນນຶ່ງໄວ້ ເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຢູ່ທີ່
ຄ້າຍຂອງຕົນ 26 ແຫ່ງ ກ່ອນທີ່ຄ້າຍເຫຼົ່ານັ້ນ ຈະຖືກປິດລົງຢ່າງຄົບຖ້ວນ ໃນວັນທີ 1
ເດືອນສິງຫານີ້.

ໂຄລອມເບຍ ແລະ ກຸ່ມກະບົດ FARC ໄດ້ລົງນາມ ​ໃນສັນຍາສັນຕິພາບສະບັບນຶ່ງ
ເມື່ອປີກາຍນີ້ ໂດຍເປັນການສິ້ນສຸດ ການລຸກຮືຂຶ້ນຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານໂຄລອມເບຍ
ມາຕະຫຼອດໄລຍະ 50 ປີ. ສົງຄາມກອງໂຈນ ໄດ້ເອົາຊີວິດ ປະ ຊາຊົນ ຫຼາຍກວ່າ
220,000 ຄົນແລ້ວ.

ສ່ວນນຶ່ງຂອງສັນຍາດັ່ງກ່າວ ກໍຄືວ່າ ພວກທີ່ເຄີຍເປັນກະບົດ ຫຼາຍຄົນ ຈະບໍ່ຖືກ
ຈຳຄຸກ ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຂົາເຈົ້າ ຫັນປ່ຽນມາດຳລົງຊີວິດ ເປັນພົນລະເຮືອນ.

ລັດຖະບານໂຄລອມເບຍ ຍັງໄດ້ເປີດການເຈລະຈາສັນຕິພາບ ກັບ ກຸ່ມກະບົດທີ່​
ໃຫຍ່​ອັນ​ດັບສອງອີກກຸ່ມນຶ່ງຂອງປະເທດ ຄືກຸ່ມກອງທັບປົດປ່ອຍແຫ່ງຊາດ.

Colombia FARC Deal
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