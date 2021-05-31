ການເຈລະຈາ ເລື້ອງດິນຟ້າອາກາດກັບ ມາເປີດຄືນອີກ ໃນທາງອອນລາຍ ຂະນະທີ່ມີຄວາມກົດດັນ ໃຫ້ລົງມືປະຕິບັດສູງ

ເປັນຄັ້ງທຳອິດນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະພາຍຫລັງທີ່ມີຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໃຫ້ການປ່ອຍອາຍຄາບອນສະເລ່ຍໃຫ້ຍັງເທົ່າສູນ ຫລື net-zero ຈາກບັນດາປະເທດທີ່ປ່ອຍອາຍພິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກນັ້ນ, ການເຈລະຈາກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດຂອງສະຫະປະຊາຊາດກໍຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນຮູບແບບການປະຊຸມທາງອອນລາຍໃນເວລາພຽງແຕ່ 6 ເດືອນ ກ່ອນຈະມີກອງປະຊຸມສຸດຍອດ COP26, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP ຈາກນະຄອນປາຣີ.
ການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວ ທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຂຶ້ນໃນນາມຂອງໂຄງການການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ນະຄອນ ບັອນ ຂອງເຢຍຣະມັນ, ທັງໝົດຈະບໍ່ແມ່ນເປັນທາງການ, ໝາຍຄວາມວ່າຈະບໍ່ມີການຕັດ ສິນໃຈໃດໆ ໃນການເຈລະຈາເປັນໄລຍະ 3 ອາທິດນີ້.
ແຕ່ໂດຍທີ່ມີຄຳເຕືອນທີ່ຮ້າຍແຮງເພີ້ມຂຶ້ນຈາກບັນດານັກວິທະຍາສາດວ່າຈັງຫວະເພີ້ມຂຶ້ນຂອງພາວະໂລກຮ້ອນເອົ້າ ແມ່ນເກີນແຜນການທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງມະນຸດແລ້ວໃນເລື້ອງຫລຸດການປ່ອຍອາຍພິດ, ຊຶ່ງເປັນຄວາມກົດດັນອັນສູງເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນບັນຫາທີ່ເປັນຂວາກໜາມຫລາຍຢ່າງ.
ໃນປີ 2018, ຫຼາຍປະເທດໄດ້ເຫັນພ້ອມນໍາກັນຕໍ່ຫລາຍອົງປະກອບຂອງຂໍ້ຕົກລົງປາຣີ ຊຶ່ງເປັນ “ປຶ້ມກົດລະບຽບ”, ທີ່ຄວບຄຸມວິທີການຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຂອງຕົນ.
ແຕ່ບັນຫາຈຳນວນນຶ່ງ ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ລວມທັງກົດລະບຽບກ່ຽວກັບຄວາມໂປ່ງໃສ, ຕະ ຫຼາດອາຍຄາບອນ ແລະກຳນົດເວລາທີ່ເປັນເອກະພາບກັນ ສຳລັບທຸກປະເທດທີ່ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຕໍ່ການຫລຸດການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ອອກ.
ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດດິນຟ້າອາກາດສະຫະປະຊາຊາດຄັ້ງຜ່ານມາໃນເດືອນທັນວາ 2019 ນັ້ນ, ຫຼາຍປະເທດບໍ່ສາມາດເຫັນຢ່າງເປັນເອກະພາບກັນໄດ້ກ່ຽວກັບລະບົບທົ່ວໄປ ສຳລັບການລາຍງານການເງິນໃນດ້ານດິນຟ້າອາກາດ.
ທ່ານ ເນຕານ ຄອກສແວລ (Nathan Cogswell), ສະມາຄົມຄົ້ນຄ້ວາທີ່ສະຖາບັນຊັບພະຍາກອນໂລກກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງກ່ຽວກັບຄວາມໂປ່ງໃສທີ່ຫຼາຍກວ່າເກົ່າແມ່ນ "ອົງປະກອບໃຈກາງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງປາຣີຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ".
"ກອງປະຊຸມທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ຫວັງວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາຝ່າຍຕ່າງໆ ໄດ້ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ເປົ້າໝາຍນັ້ນໄດ້ຫລາຍກວ່າເກົ່າ."
ນຶ່ງໃນການຖົກຖຽງກັນທີ່ໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງການເຈລະຈາກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນມາດຕາ 6 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງປາຣີ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ່ງແລກປ່ຽນກັບການຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ.