ທະນາຄານໂລກໄດ້ປະກາດໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂະຫຍາຍທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າ
ເປັນສອງເທົ່າ ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດທີ່ທຸກຍາກ ໃນການປັບຕົວເຂົ້າກັບພາວະໂລກ
ຮ້ອນ ເປັນ 200 ຕື້ໂດລາ ໃນໄລຍະ 5 ປີຂ້າງໜ້າ.
ຫົວໜ້າສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງຂອງທະນາຄານດ່ັງກ່າວ ທ່ານ ຈອນ ຣູມ ໄດ້ກ່າວຕໍ່
ອົງການຂ່າວຝຣັ່ງວ່າ “ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍຄວັນພິດ ແລະ ທຳການປັບ
ຕົວເຂົ້າໃນຕອນນີ້, ພວກເຮົາຈະມີຄົນຫຼາຍກວ່າ 100 ລ້ານຄົນຕົກຢູ່ໃນຄວາມທຸກ
ຍາກພາຍໃນປີ 2030.”
ທ່ານ ຣູມ ເຕືອນວ່າ “ແລະ ພວກເຮົາຍັງຮູ້ວ່າ ຍິ່ງພວກເຮົາແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໜ້ອຍລົງ
ໃນພຽງແຕ່ສາມພາກພື້ນ ຄື ອາຟຣິກາ, ເອເຊຍໃຕ້ ແລະ ລາຕິນອາເມຣິກາ ເທົ່ານັ້ນ,
ພວກເຮົາກໍຈະມີຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ຍ້ອນສະພາບອາກາດ ຫຼາຍເຖິງ133 ລ້ານຄົນ.”
ການຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດທີ່ທຸກຍາກ ໃຫ້ປັບຕົວເຂົ້າກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ອຸ່ນຂຶ້ນ ແລະ ສະ
ພາບອາກາດຮຸນແຮງທີ່ມາກັບມັນ ແມ່ນລວມມີ ການສ້າງເຮືອນທີ່ແຂງແຮງຂຶ້ນ, ຫາ
ແຫລ່ງນ້ຳຈືດໃໝ່ໆ ແລະ ສິ່ງທີ່ທະນາຄານເອີ້ນວ່າ “climate smart argriculture.”
ການປະກາດຂອງທະນາຄານ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ການເຈລະຈາຂອງ 200 ປະເທດ
ໄດ້ເລີ່ມກອງປະຊຸມ 2 ສັບປະດາ ເລື້ອງສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ໃນເມືອງ ຄາໂຕ
ວີສ, ປະເທດ ໂປແລນ.
ໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກພາວະໂລກຮ້ອນ “ແມ່ນບໍ່ເຄີຍຮ້າຍແຮງກວ່ານີ້,” ອີງຕາມການກ່າວ
ຂອງຫົວໜ້າພະແນກສະພາບອາກາດ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ທ່ານນາງ ແພັດທຣີເຊຍ ເອັສປີໂນຊາ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ທ່ານນາງໄດ້ເວົ້າໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ປີນີ້ແມ່ນຄົງຈະເປັນນຶ່ງໃນ 4 ປີທີ່ຮ້ອນທີ່
ສຸດເປັນສະຖິຕິ. ຜົນກະທົບຂອງສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ແມ່ນບໍ່ເຄີຍຮ້າຍແຮງ
ກວ່ານີ້. ຄວາມເປັນຈິງນີ້ ແມ່ນກຳລັງບອກພວກເຮົາວ່າ ພວກເຮົາຕ້ອງເຮັດຫຼາຍຂຶ້ນ
ກວ່ານີ້.”
ບັນດາຜູ້ແທນຈະເຈລະຈາກັນ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ປາຣີ 2015 ທີ່ມີຄວາມ
ສຳຄັນ. ຜູ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ສັນຍາວ່າ ຈະຕັດການປ່ອຍແກ໊ສເຮືອນ
ແກ້ວ ແລະ ຈຳກັດການເພີ່ມຂຶ້ນ ຂອງອຸນຫະພູມໂລກລົງ ໃຫ້ໜ້ອຍກວ່າ 2 ອົງສາ
ແຊລຊຽສ ພາຍໃນປີ 2030.
ຮອງລັດຖະມົນຕີສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ໂປແລນ ທ່ານ ມິຄາລ ເກີຕີກາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງ
ການຂ່າວ AP ໃນສັບປະດາຜ່ານມາວ່າ “ເບິ່ງຈາກທັດສະນະພາຍນອກ, ມັນເປັນວຽກ
ງານທີ່ເປັນໄປບໍ່ໄດ້.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ແມ່ນອາໄສໃຫ້ພວກເຮົາທຸກ
ຄົນປະຕິບັດ. ມັນບໍ່ແມ່ນແຜນ ບີ.”
ການເຈລະຈາສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງໄດ້ຮັບແຮງກະຕຸ້ນ ໃນເວລາທີ່ 19 ປະເທດ
ຈາກ 20 ປະເທດຂອງບັນດາປະເທດ G-20 ທີ່ປະຊຸມກັນຢູ່ ໃນນະຄອນ ຫຼວງ
ບູເອນອສ ແອເຣັສ ໄດ້ຢືນຢັນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງເຂົາເຈົ້າອີກຄັ້ງນຶ່ງ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບສະ
ພາບອາກາດປ່ຽນແປງ.
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