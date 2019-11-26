ລະດັບບັນຍາກາດຂອງອາຍແກັສເຮືອນແກ້ວທີ່ເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຖີບຕົວຂຶ້ນສູງຢ່າງເປັນປະຫວັດການໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ “ໂດຍທີ່ບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຈະຊັກຊ້າລົງເລີຍຊຶ່ງຍັງບໍ່ຕ້ອງເວົ້າເຖິງເລື້ອງ ວ່າມັນຈະຫລຸດໄດ້,” ອີງຕາມອົງການອຸຕຸນິຍົມໂລກ.
ໃນບົດລາຍງານທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນວັນຈັນວານນີ້, ອົງການອຸຕຸນິຍົມໂລກ ຫລື WMO ເວົ້າວ່າເຖິງແມ່ນຈະມີການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງປາຣີ ກໍຕາມ ລະດັບຂອງອາຍຄາບອກໂມໂນຊາຍດ໌, ອາຍມີເທນ ແລະອາຍໄນທຣັສ ອອກໄຊດ໌ ໃນປີ 2018 ລ້ວນແຕ່ຖີບຕົວສູງຂຶ້ນໃນປະລິມານສູງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍຂອງທົດສະວັດຜ່ານມາ.
ລະດັບສະເລ່ຍການຮວມຕົວຂອງອາຍຄາບອນ ໄດອອກໄຊດ໌ ໃນໂລກຖີບຕົວຂຶ້ນເຖິງ 407.8 ສ່ວນຕໍ່ນຶ່ງລ້ານ ໃນປີ 2018, ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກ 405.5 ສ່ວນຕໍ່ນຶ່ງລ້ານໃນປີ 2017, ອີງຕາມອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ການຮວມຕົວຂອງອາຍມີເທນແມ່ນຖີບຕົວຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງສຸດຢ່າງເປັນປະຫວັດການນັບແຕ່ປີ 1998 ເປັນຕົ້ນມາ ໃນຂະນະທີ່ລະດັບຂອງອາຍໄນທຣັສ ອອກໄຊດ໌ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຊັ້ນໂອໂຊນເຊື່ອມລົງນັ້ນ ແມ່ນສູງສຸດຢ່າງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ອີງຕາມການສະຫລຸບຂອງບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ "ທ່າອ່ຽງທີ່ຕໍ່ເນື່ອງເປັນໄລຍະຍາວ ໝາຍຄວາມວ່າ ຮຸ້ນຄົນໃນອະນາຄົດ ຈະປະເຊີນໜ້າກັບການກະທົບທີ່ ຮ້າຍແຮງຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ລວມທັງອຸນຫະພູມທີ່ເພີ້ມສູງຂຶ້ນ, ນ້ຳຫລຸດລົງ, ການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນ້ຳທະເລ ແລະການລົບກວນ ຕໍ່ລະບົບ ນິເວດວິທະຍາຂອງທະເລ ແລະຂອງດິນ.”
ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ອອກມາກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມສຸດຍອດກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນເດືອນໜ້ານີ້ ຢູ່ນະຄອນຫລວງ ມາດຣິດ ຂອງສະເປນ.
ທ່ານ ເພັດເທີຣີ ທາລັສ (Petteri Taalas), ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການ ອຸຕຸນິຍົມໂລກ ເວົ້າວ່າ "ມັນເໝາະສົມທີ່ຈະຫວນຄືນໄປເບິ່ງຄັ້ງແລ້ວນີ້ ທີ່ໂລກ ປະເຊີນກັບການຮວມຕົວຂອງຄາບອນ ໄດອອກໄຊດ໌ ໃນລະດັບ 3-5 ລ້ານປີກ່ອນໜ້ານີ້."
ທ່ານເວົ້າວ່າ ໃນຕອນນັ້ນ, ອຸນຫະພູມຂອງໂລກແມ່ນຮ້ອນຂຶ້ນເຖິງ 5 ອົງສາ ແລະ ລະດັບນ້ຳທະເລສູງກວ່າລະດັບທີ່ມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນຢູ່ 65 ຟຸດ.