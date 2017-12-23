ການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ ເຮັດໃຫ້ ແບບແຜນ ການເດີນທາງ ຂອງນົກ ໃນຊ່ວງ ລະດູໜາວ ປ່ຽນໄປ

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ພວກນົກຈຳນວນຫຼາຍພັນຕົວ ທີ່ປົກກະຕິຍົກຍ້າຍບ່ອນຢູ່ໄປຍັງອາຟຣິກາ ໃນຊ່ວງ
ເດືອນທີ່ມີອາກາດໜາວເຢັນນັ້ນ ມາບັດນີ້ ກໍຈະພາກັນບິນໄປຍັງອິສຣາແອລ ເອົາ
ທີ່ນັ້ນເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສແຫ່ງສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາສຳລັບລະດູໜາວ. ນັກຊ່ຽວຊານ
ດ້ານພວກສັດປີກກ່າວວ່າ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ເປັນສາເຫດ ແລະ
ກິດຈະກຳຂອງມະນຸດທີ່ພົວພັນກັບພວກນົກບາງຊະໜິດ ກໍແມ່ນເປັນບັນຫາທີ່ສຳຄັນ
ກວ່າເມື່ອກ່ອນ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ຈາກນັກຂ່າວຂອງ VOA Robert Raffaele ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃນເຂດຮ່ອມພູ ຮູລາ ຂອງອິສຣາແອລ ພວກນົກຍາງຈຳນວນຫຼາຍພັນໂຕພວມພາກັນ
ຖືວ່າ ເຂດປຽກຊຸ່ມແຫ່ງນີ້ ເປັນບ່ອນພັກພິງຊົ່ວຄາວຂອງພວກມັນ ແທນທີ່ຈະພາກັນ
ຍົກຍ້າຍປະຈຳປີໄປຍັງທົ່ງຮາບໃນທະວີບອາຟຣິກາ.
ເຫດຜົນແມ່ນຫຽັງ? ພວກນັກຊ່ຽວຊານດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ການ
ປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ. ທ່ານ ເຊ ອາກໂມນ (Shay Agmon) ແມ່ນເຈົ້າໜ້າທີ່
ປະສານງານເລື່ອງພວກສັດປີກຂອງອຸດທະຍານດິນຊຸ່ມ ຂອງອາກາໂມນ ຮູລາ ບ່ອນທີ່
ພວກພະນັກງານາສິ້ງຊອມເບິ່ງແລະເກືອພວກນົກເຫຼົ່ານີ້. ທ່ານກ່າວວ່າ ສະພາບຄວາມ
ແຫ້ງແລ້ງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນທົ່ວອາຟຣິກາ ໄດ້ດຶງດູດເອົາພວກນົກຫຼາຍຊະໜິດ ເຂົ້າໄປຍັງ
ອຸດທະຍານ ທີ່ມີອາກາດເຢັນສະບາຍກວ່າ ບ່ອນທີ່ອຸດົມສົມບູນກວ່າ.
ທ່ານ ອາກໂມນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະສານງານເລື່ອງພວກສັດປີກ ກ່າວວ່າ “ພວກນົກເກືອບ
ວ່າທຸກໆສາຍພັນ ແມ່ນພະຍາຍາມທີ່ຈະໜີອອກຈາກພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ
ຈາກພາກກາງແລະພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູໂຣບແລະພາກຕາເວັນຕົກຂອງເອເຊຍ
ໄປຍັງອາຟຣິກາ ຕ້ອງໄດ້ມາຜ່ານບ່ອນໜີ້ ແລະມາຢຸດແຫວ່ຢູ່ໜີ້ເປັນເວລາສັ້ນໆ
ເພື່ອເພີ່ມນ້ຳໜັກ ເພື່ອກິນອາຫານ ເພື່ອເພີ່ມກຳລັງ. ທຸກມື້ນີ້ ທະເລຊາຍແມ່ນຍາວ
ອອກໄປ ກວ້າງອອກໄປ ຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍເປັນຢູ່.”
ອາຈານສອນວິຊາສັດຕະວະສາດກ່ຽວກັບສວນສັດ ທ່ານໂຢຊຊິ ຈາກມະຫາວິທະຍາ
ໄລ ແລັສແຮມ ແຫ່ງແທລະວີບ ກ່າວວ່າ ການປ່ຽນແປງຂອງການຍ້າຍຖິ່ນ ແມ່ນກະທົບ
ໂດຍກົງ ຕໍ່ພວກຊາວກະສິກອນ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວວ່າ: “ພວກນົກນ້ອຍໆ ພວກນີ້ ມັນພາ
ກັນເຂົ້າໄປຍັງຢູໂຣບ ແລ້ວຈະໄປກິນພວກແມງໄມ້ ທີ່ທຳລາຍພືດຜົນ. ຖ້າພວກມັນ
ບໍ່ໄປຫັ້ນ ພວກກະສິກອນ ກໍຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຢາຂ້າແມງໄມ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ໝາຍຄວາມ
ວ່າຈ່າຍເງິນຂຶ້ນຕື່ມ ນັ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການຂ້າພວກນົກ ແຕ່ມັນເປັນການຂ້າຄົນນຳ.”
ທ່ານ ອາກໂມນ ກ່າວວ່າ ການທີ່ພວກນົກໄດ້ພາກັນຍ້າຍຖິ່ນໄປທາງພາກເໜືອ
ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ມະນຸດມີບົດບາດສຳຄັນຕື່ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງທ່ານ ກ່າວວ່າ“ຈາກນີ້ໄປ
ເກືອບວ່າທຸກໆພາກສ່ວນຂອງການອະນຸລັກທຳມະຊາດ ແມ່ນຈະຕົກຢູ່ໃນກຳມື
ຂອງມະນຸດ. ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ກຳກັບມັນຕະຫຼອດເວລາ. ພວກເຮົາ ຈະຕ້ອງ
ເປັນຜູ້ກຳກັບນຳສຸກຂະພາບ ແລະການຢູ່ດີກິນດີຂອງມັນທຸກໆຊະໜິດ ຢູ່ຮອບຂ້າງ
ພວກເຮົາ.”
ທ່ານ ອາກໂມນ ກ່າວວ່າ ນັບຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1950 ເປັນຕົ້ນມາ ຈຳນວນນົກທີ່ຢາກຢູ່ໃນ
ອິສຣາແອລ ໄປຈົນຮອດທ້າຍເດືອນມີນາ ແມ່ນມີເພີ່ມຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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