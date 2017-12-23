ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສຸຂະພາບກັບວິທະຍາສາດ

ການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາກາດ ເຮັດໃຫ້ ແບບແຜນ ການເດີນທາງ ຂອງນົກ ໃນຊ່ວງ ລະດູໜາວ ປ່ຽນໄປ

Climate Change Changing Winter Plans For Thousands of Birds
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ລິງໂດຍກົງ

ພວກນົກ ຫຼາຍພັນໂຕ ແມ່ນຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ແມ່ນຍົກຍ້າຍ ໄປຍັງອາຟຣິກາ ໃນຊ່ວງເດືອນທີ່ມີອາກາດໜາວ ແລະດຽວນີ້ ໄດ້ເອົາອິສຣາແອລ ເປັນບ້ານໃໝ່ຂອງພວກເຂົາ.

ພວກ​ນົກຈຳນວນ​ຫຼາຍ​ພັນ​ຕົວ ທີ່​ປົກກະຕິ​ຍົກຍ້າຍບ່ອນຢູ່​ໄປ​ຍັງ​ອາ​ຟຣິກາ ​ໃນ​ຊ່ວງ​
ເດືອນ​ທີ່​ມີ​ອາກາດ​ໜາວ​ເຢັນນັ້ນ ມາບັດນີ້ ກໍຈະພາກັນບິນໄປຍັງອິສຣາ​ແອ​ລ ເອົາ
ທີ່ນັ້ນເປັນ​ບ່ອນຢູ່ອາໄສ​ແຫ່ງ​ສຸດ​ທ້າຍຂອງພວກເຂົາ​ສຳລັບ​ລະດູ​ໜາວ​. ນັກ​ຊ່ຽວຊານ
​ດ້ານພວກ​ສັດປີກກ່າວ​ວ່າ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ສະພາບ​ອາກາດ​ ເປັນສາ​ເຫດ ​ແລະ​
ກິດຈະ​ກຳ​ຂອງ​ມະນຸດທີ່​ພົວພັນກັບ​ພວກນົກ​ບາງ​ຊະໜິດ ກໍ​ແມ່ນ​ເປັນ​ບັນຫາ​ທີ່ສຳຄັນ
ກວ່າ​ເມື່ອ​ກ່ອນ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະ​ນຳເອົາລາຍ​ລະອຽດ ຈາກນັກ​ຂ່າວ​ຂອງ VOA Robert Raffaele ​ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ລິງໂດຍກົງ

​ໃນ​ເຂດ​ຮ່ອມພູ ​ຮູ​ລາ ​ຂອງອິສຣາ​ແອ​ລ ພວກ​ນົກຍາງຈຳນວນ​ຫຼາຍ​ພັນ​ໂຕພວມພາກັນ
ຖືວ່າ​ ​ເຂດ​ປຽກ​ຊຸ່ມແຫ່ງ​ນີ້ ເປັນ​ບ່ອນ​ພັກ​ພິງ​ຊົ່ວຄາວ​ຂອງ​ພວກ​ມັນ ​ແທນ​ທີ່ຈະ​ພາກັນ
​ຍົກຍ້າຍ​ປະຈຳ​ປີ​ໄປ​ຍັງ​ທົ່ງຮາບໃນທະວີບອາ​ຟຣິກາ.

ເຫດຜົນ​ແມ່ນຫຽັງ? ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວຊານດ້ານ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ ​ໄດ້​ຖິ້ມ​ໂທດ​ໃສ່ການ​
ປ່ຽນ​ແປງ​ຂອງ​ດິນຟ້າ​ອາກາດ. ທ່ານ ​ເຊ ອາກ​ໂມນ (Shay Agmon) ​ແມ່ນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່
​ປະສານ​ງານ​ເລື່ອງ​ພວກ​ສັດ​ປີກ​ຂອງ​ອຸດທະຍານ​ດິນ​ຊຸ່ມ ຂອງອາກາ​ໂມນ ຮູລາ ບ່ອນ​ທີ່
​ພວກ​ພະນັກງານ​າ​ສິ້ງຊອມ​ເບິ່ງ​ແລະ​ເກືອ​ພວກນົກ​ເຫຼົ່າ​ນີ້. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ສະພາບຄວາມ​
ແຫ້ງ​ແລ້ງ​ທີ່ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ໃນ​ທົ່ວອາ​ຟຣິກາ​ ໄດ້ດຶງດູດເອົາພວກນົກຫຼາຍຊະໜິດ ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຍັງ
ອຸດທະຍານ ທີ່​ມີ​ອາກາດ​ເຢັນ​ສະບາຍ​ກວ່າ ບ່ອນທີ່ອຸດົມສົມບູນກວ່າ.

ທ່ານ ອາກ​ໂມນ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປະສານ​ງານ​ເລື່ອງ​ພວກ​ສັດ​ປີກ​ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ນົກ​ເກືອບ
​ວ່າ​ທຸກໆ​ສາຍ​ພັນ ​ແມ່ນ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ຈະ​ໜີ​ອອກ​ຈາກ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ
ຈາກ​ພາກ​ກາງ​ແລະ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ຢູ​ໂຣບ​ແລະ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ເອ​ເຊຍ
​ໄປ​ຍັງອາ​ຟຣິກາ ຕ້ອງໄດ້ມາ​ຜ່ານ​ບ່ອນໜີ້​ ​ແລະ​ມາຢຸດແຫ​ວ່​ຢູ່ໜີ້ເປັນ​ເວລາ​ສັ້ນໆ ​
ເພື່ອເພີ່ມນ້ຳ​ໜັກ​ ​ ເພື່ອກິນອາຫານ​ ​ເພື່ອເພີ່ມກຳລັງ​. ທຸກມື້​ນີ້ ທະ​ເລ​ຊາຍ​ແມ່ນ​ຍາວ​
ອອກ​ໄປ ກວ້າງອອກ​ໄປ ຫຼາຍ​ກວ່າທີ່​ເຄີຍ​ເປັນຢູ່.”

ອາຈານ​ສອນວິຊາສັດຕະວະສາດກ່ຽວກັບສວນສັດ ທ່ານ​ໂຢຊຊິ ຈາກ​ມະຫາວິທະຍາ​
ໄລ ​ແລັສ​ແຮມ ແຫ່ງແທລະວີ​ບ ກ່າວ​ວ່າ ການປ່ຽນ​ແປງຂອງ​ການຍ້າຍຖິ່ນ ​ແມ່ນ​ກະທົບ
​ໂດຍ​ກົງ ​ຕໍ່​ພວກ​ຊາວ​ກະສິກອນ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ: “ພວກ​ນົກ​ນ້ອຍໆ​ ພວກ​ນີ້ ​ມັນພາ
​ກັນເຂົ້າ​ໄປ​ຍັງຢູ​ໂຣບ ​ແລ້ວຈະໄປ​ກິນ​ພວກ​ແມງ​ໄມ້ ທີ່​ທຳລາຍພື​ດຜົນ. ຖ້າ​ພວກ​ມັນ
​ບໍ່​ໄປຫັ້ນ ພວກ​ກະສິກອນ ກໍ​ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້​ໃຊ້​ຢາຂ້າ​ແມງ​ໄມ້ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ​ໝາຍ​ຄວາມ
ວ່າ​ຈ່າຍ​ເງິນຂຶ້ນ​ຕື່ມ ​ນັ້ນ​ບໍ່ພຽງ​ແຕ່ເປັນການ​ຂ້າພວກ​ນົກ​ ​ແຕ່ມັນເປັນການຂ້າຄົນ​ນຳ.”

ທ່ານ ອາກ​ໂມນ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ທີ່​ພວກ​ນົກ​ໄດ້​ພາກັນຍ້າຍຖິ່ນໄປ​ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​
ກໍໝາຍຄວາມ​ວ່າ ​ມະນຸດມີບົດບາດ​ສຳຄັນຕື່ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງ​ທ່ານ ກ່າວ​ວ່າ“ຈາກ​ນີ້ໄປ
ເກືອບວ່າທຸກໆພາກສ່ວນ​ຂອງ​ການ​ອະນຸລັກທຳ​ມະ​ຊາດ​ ​ແມ່ນ​ຈະ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນກຳ​ມື
ຂອງ​ມະນຸດ. ພວກ​ເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້​ກຳກັບ​ມັນ​ຕະຫຼອດ​ເວລາ. ພວກ​ເຮົາ ຈະຕ້ອງ
​ເປັນ​ຜູ້​ກຳກັບນຳ​ສຸກຂະພາບ ​ແລະ​ການຢູ່ດີກິນດີຂອງມັນ​ທຸກໆ​ຊະໜິດ ຢູ່​ຮອບ​ຂ້າງ​
ພວກ​ເຮົາ.”

ທ່ານ ອາກ​ໂມນ ກ່າວ​ວ່າ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຊຸມ​ປີ 1950 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ຈຳນວນ​ນົກ​ທີ່ຢາກຢູ່​ໃນ​
ອິສຣາ​ແອ​ລ ໄປຈົນຮອດ​ທ້າຍເດືອນມີນາ ​ແມ່ນ​ມີ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນໄປ​ເລື້ອຍໆ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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