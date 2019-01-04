ເຄື່ອງສຳຫລວດອະວະກາດ ເຈດ ຣັບບິດ ຫລືກະຕ່າຍຢົກ 2 ຂອງຈີນ ກຳລັງ ແລ່ນກວດກາຢູ່ເທິງພື້ນທີ່ ທີ່ອ່ອນໆ ຄືກັນກັບຫິມະ ຢູ່ໃນຟາກທີ່ມືດຂອງດວງຈັນ.
ເຄື່ອງສຳຫລວດດັ່ງກ່າວໄດ້ຍື່ນຂາບັນໃດຂອງເຄື່ອງລົງຈອດ ອອກໄປ ແລະລົງໄປຫາພື້ນທີ່ ຂອງດວງຈັນ ໃນຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນເວລາປະມານ 12 ຊົ່ວໂມງພາຍຫລັງທີ່ຍານອະວະກາດ ຈາງອີ 4 (Chang'e-4) ໄດ້ລົງໄປຈອດຢູ່ຟາກໄກໆ ຂອງດວງຈັນເປັນຄັ້ງທຳອິດ ເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາ.
ອົງການອະວະກາດຂອງຈີນໄດ້ເອົາຮູບ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮອຍແລ່ນໄປຂອງເຄື່ອງສຳຫລວດອະວະກາດນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ມັນອອກໄປຈາກຍານອະວະກາດໄປ ລົງໃສ່ໃນອິນເຕີແນັດ.
"ມັນເປັນບາດກ້າວອັນນ້ອຍໆ ສຳລັບເຄື່ອງສຳຫລວດອະວະກາດ ແຕ່ວ່າ ມັນກໍເປັນບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນ ຢ່າງໃຫຍ່ສຳລັບຊາດຈີນ'' ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ວູ ວາຍແຣນ (Wu Weiren) ຫົວໜ້າດ້ານອອກແບບຂອງໂຄງການສຳຫລວດດວງຈັນ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ CCTV ຂອງຈີນ ຊຶ່ງໄດ້ດັດແປງອອກມາຈາກຄຳເວົ້າທີ່ໂດ່ງດັງຂອງທ່ານ ນີລ ອອລເດນ ອາມສ໌ຕຣັອງ (Neil Alden Armstrong), ນັກອະວະກາດຂອງອາເມຣິກາທີ່ເວົ້າວ່າ "ນັ້ນຄືມັນເປັນບາດກ້າວອັນນ້ອຍໆ ສຳລັບຄົນຜູ້ນຶ່ງ, ແຕ່ວ່າ ມັນກໍເປັນບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນຢ່າງໃຫຍ່ສຳລັບມະນຸດຊາດ," ໃນຕອນທີ່ເພິ່ນ ໄດ້ຍ່າງຂາລົງໄປໃນພື້ນພຽງຂອງດວງຈັນໃນວັນທີ 20 ກໍລະກົດ 1969.
ທ່ານ ວູ ວາຍແຣນ ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນຢ່າງໃຫຍ່ນີ້ ເປັນການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ມີການຕັດສິນໃຈອັນແນ້ວແນ່ ສຳລັບການສໍາຫລວດອະວະກາດຂອງພວກເຮົາ ແລະການເຂົ້າຄວບຄຸມຈັກກະວານ.''
ເຄື່ອງສຳຫລວດອະວະກາດ ເຈດ ຣັບບິດ 2 ມີ 6 ຕີນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານເປັນສັດສ່ວນຂອງໃຜລາວ ສະນັນ ມັນສາມາດທີ່ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນງານໄປ ເຖິງໃນກໍລະນີທີ່ວ່າ ມີການຕິດຂັດຂອງຕີນນຶ່ງ. ມັນສາມາດທີ່ຈະປີນໄຕ່ທີ່ເນີນໃນລະດັບ 20 ອົງສາ ຫລື ປີນຂ້າມສິ່ງກີດຂວາງໄດ້ສູງເຖິງ 20 ຊັງຕີແມັດ (ຫລື 8 ນີ້). ຄວາມໄວສູງສຸດຂອງມັນ ແມ່ນ 200 ແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.
ສະຫະລັດ, ອະດີດສະຫະພາບໂຊຫວຽດ ແລະຈີນ ຊຶ່ງເປັນປະເທດຫາກໍ່ເຮັດເມື່ອມໍ່ໆ ມານີ້ ໄດ້ສົ່ງຍານອະວະກາດໄປຍັງຟາກທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກຂອງດວງຈັນ ແຕ່ວ່າ ການໄປຈອດຂອງຈີນໃນຄັ້ງຫລ້າສຸດນີ້ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ໄປຈອດຢູ່ໃນຟາກທີ່ໄກຂອງດວງຈັນ. ການສຳຫລວດດັ່ງກ່າວຈະດຳເນີນການສຶກສາ ແລະການສຳຫລວດທາງດ້ານອະວະກາດ ຂອງແຮ່ທາດ ແລະການທົດລອງລັງສີຂອງສ້ງແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງນັ້ນ.
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