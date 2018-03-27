ມໍລະດົກ ເຄື່ອງດົນຕີທີ່ເກົ່າແກ່ ຈາກພາກກາງຂອງ ປະເທດຈີນ

ຄຳວ່າ ບີອັນຊົງ ໝາຍຄວາມວ່າ ລະຄັງສັ່ງການ ຕ້ອນຮັບຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມຢູ່ທາງເຂົ້າຢູ່
ບ່ອນສະແດງພິເສດ ທີ່ເປັນເຄື່ອງດົນຕີຈີນ ທີ່ແປກໆ ຢູ່ໃນຫໍພິພິດທະພັນດົນຕີ ທີ່ນະ
ຄອນຟິນິກ ລັດອາຣີໂຊນາ. ລະຄັງທີ່ເປັນທອງແດງ ປະມານ 2,600 ປີ ໄດ້ຖືກຂຸດຄົ້ນ
ຂຶ້ນມາ ຈາກຂຸມຝັງສົບ ຂອງເຈົ້າຂຸນມຸນນາຍຈີນ.
ຜູ່້ຊ່ຽວຊານວັດຖຸໂບຮານ ຫໍພິພິດທະພັນ ທ່ານໂຄລິນ ເພຍສັນ ອະທິບາຍວ່າ ນອກ
ນັ້ນ ລະຄັງດັ່ງກ່າວ ຍັງໃຊ້ເປັນເຄື່ອງດົນຕີພິເສດສຳລັບເຊັງເຊັງນຳ.”
ການສະແດງໄດ້ຮັບການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງຫໍພິພິດທະພັນຟິນິກສ໌ ກັບຫໍພິພິດທະພັນ
ຮີນານ ທີ່ເປັນນຶ່ງຂອງຫໍພິພິດທະພັນແຫ່ງຊາດຈີນ ໃນແຂວງຮີນານ. ການສະສົມທີ່
ຫຼາຍກວ່າ 60 ສະນິດ ທີ່ແປກໆ ແລະເປັນເຄື່ອງດົນຕີປະວັດສາດ ສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ມາ
ຈາກການຂຸດຄົ້ນຈາກບັນດາຂຸມຝັງສົບ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະວັດດົນຕີ ທັງໝົດຢູ່
ພາກກາງຂອງຈີນ. ທັງໝົດນີ້ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ນຳ ວາງສະແດງຢູ່ໃນສະຫະລັດມາກ່ອນ.
ພວກເຄື່ອງດົນຕີທີ່ເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດ ແມ່ນຂຸ່ຍທອງແດງນ້ອຍໆ ທີ່ໄດ້ເຮັດລະຫວ່າງທ້າຍ
ສະໄໝຫີນ ຫຼືສະໄໝວັດທະນາທຳເປລີແກງ 7,000 ຫາ 9,000 ປີກ່ອນ.
ທ່ານເພຍສັນ ກ່າວວ່າ “ພວກນັກຂຸດຄົ້ນວັດຖຸ ໂບຮານໄດ້ພົບເຫັນຂຸ່ຍຫຼາຍຢ່າງທີ່
ເຮັດດ້ວຍກະດູກນົກ ຢູ່ບ່ອນຝັງສົບເປລີແກງ. ນີ້ເປັນການສະສົມເຄື່ອງດົນຕີທີ່ເກົ່າ
ແກ່ທີ່ສຸດທັງໝົດໃນຈີນ.”
ຈາກຂຸ່ຍທີ່ເຮັດດ້ວຍກະດູກນົກ ການສະແດງກ້າວໜ້າເຂົ້າສູ່ສະໄໝທັງໝົດທີ່ສຳຄັນ
ຂອງຈີນ ຜ່ານການວາງສະແດງທີ່ເປັນເຄື່ອງດົນຕີຈີນ ຫຼືສິນລະປະທີ່ສະແດງໃຫ້
ເຫັນການໃຊ້ເຄື່ອງດົນຕີສະແດງ ທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນສັດຕະວັດທີ 20.
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