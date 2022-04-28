ການໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມຂອງຈີນແກ່ບັນດາລັດຖະບານຂອງປະເທດໃນອາຟຣິກາໄດ້ຕົກຮວບລົງຫຼາຍກວ່າສາມສ່ວນສີ່ ໃນປີທຳອິດຂອງໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາ ເມື່ອທຽບໃສ່ນຶ່ງປີກ່ອນໜ້ານັ້ນ ອີງຕາມການພົບເຫັນຂອງພວກນັກຄົ້ນຄວ້າ ໂດຍການໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍໃໝ່ສຳລັບການກູ້ຢືມໃນປີ 2020 ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳສຸດໃນຮອບ 16 ປີ.
ນັ້ນແມ່ນອາດເນື່ອງມາຈາກຜູ້ໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມຈີນ ໄດ້ມີຄວາມລະມັດລະວັງຫຼາຍຂຶ້ນໃນຕອນເລີ້ມຕົ້ນຂອງໂຣກລະບາດ ແລະເພັ່ງເລັງໃສ່ບູລິມະສິດພາຍໃນປະເທດ ພ້ອມກັນກັບທີ່ບັນດາປະເທດໃນອາຟຣິກາມີຄວາມເຕັມໃຈໜ້ອຍລົງທີ່ຈະທຳການກູ້ຢືມ ອີງຕາມການພົບເຫັນໃນການສຶກສາ ໂດຍສູນກາງພັດທະນານະໂຍບາຍຂອງໂລກ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລບອສຕັນ.
ການໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມຂອງຈີນໃນປີ 2020 ໄດ້ຕົກລົງມາເປັນ 1 ພັນ 900 ລ້ານໂດລາ ອີງຕາມການສຶກສາທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນອາທິດນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ໂດຍມີການກູ້ຢືມໃໝ່ບັນທຶກພຽງແຕ່ 11 ລາຍເທົ່ານັ້ນ ເມື່ອສົມທຽບໃສ່ກັບການກູ້ຢືມ 32 ລາຍ ທີ່ໄດ້ມີການເຊັນກັນໃນປີ 2019 ຊຶ່ງມີມູນຄ່າທັງໝົດ 8 ພັນ 200 ລ້ານໂດລາ.
ລາຍງານກ່າວວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ໂຣກລະບາດແກ່ຍາວອອກໄປ ມັນໄດ້ທຳລາຍຊີວິດການເປັນຢູ່ພາຍໃນປະເທດຈີນເອງແລະສະຖານະພາບດ້ານໜີ້ສິນຂອງບາງປະເທດໃນອາຟຣິກາ ໄດ້ພາໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໃນຊະນິດຂອງເງິນແລະແຫຼ່ງທີ່ມາຊຶ່ງມີການຄາດກັນໃນອະນາຄົດສຳລັບການເງິນຂອງຈີນຕໍ່ອາຟຣິກາ.
ຈີນເປັນເຈົ້າໜ້າໜີ້ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ພຽງລາຍດຽວເທົ່ານັ້ນ ສຳລັບບັນດາປະເທດໃນ
ເຂດໃຕ້ທະເລຊາຍຊາຮາຣາລົງໄປ ແລະໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດ ນັບແຕ່ປີ 2000 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງໄດ້ເຊັນການໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມທັງໝົດ 1,188 ລາຍ ທີ່ມີມູນຄ່າ 160 ພັນລ້ານໂດລາ ກັບລັດຖະບານຂອງ 49 ປະເທດໃນອາຟຣິກາ ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດແລະອົງການຈັດຕັ້ງລະດັບພູມີພາກ.
ເຖິງແມ່ນໄດ້ມີປະລິມານທີ່ຫຼຸດລົງກໍຕາມ ແຕ່ທ່ານໂອຢິນຕາເຣລາໂດ ໂມເຊສ ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ຂຽນກ່ຽວກັບການສຶກສາຄັ້ງນີ້ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ການໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມຂອງຈີນແກ່ອາຟຣິກາ ມີທ່າທາງວ່າຈະເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນໄລຍະຫຼັງໂຣກລະບາດ “ໃນຂະນະທີ່ແຫຼ່ງການເງິນນອກເໜືອໄປຈາກການໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມທີ່ເຄີຍມີມາຕາມປົກກະຕິນັ້ນກໍເພີ້ມຂຶ້ນ.”