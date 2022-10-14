ບໍລິສັດ ຈີນ ລົງທຶນພັດທະນາຟາມລ້ຽງງົວໃນລາວ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍຈະສົ່ງງົວໄປຈີນໃຫ້ໄດ້ 5 ແສນຕົວຕໍ່ປີ ໃນຂະນະທີ່ຊາວກະສິກອນລາວ ຍັງມີຄວາມສາມາດຈະສົ່ງງົວໄປຈີນພຽງແຕ່ 1 ໝື່ນຕົວຕໍ່ປີ.
ກົມໃຫຍ່ພະລາທິການກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວ ໄດ້ລົງນາມໃນບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ຮ່ວມກັບບໍລິສັດຮ່ວມທຶນກະສິກຳຄົບວົງຈອນຈຳກັດ ແລະ ບໍລິສັດຮຸ້ຍຝູ ເທັກໂນໂລຈີຊີວະພາບຈຳກັດຈາກຈີນ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ເພື່ອເປັນຫຸ້ນສ່ວນກັນໃນການພັດທະນາລະບົບອຸດສາຫະກຳສົ່ງອອກຊີ້ນງົວຈາກລາວໄປຈີນໃຫ້ໄດ້ຈາມໂຄຕ້າທີ່ລັດຖະບານ ຈີນ ຕົກລົງຈະຮັບຊື້ຈາກລາວປີລະ 5 ແສນຕົວນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ຫາກແຕ່ວ່າຊາວກະສິກອນລາວກໍຍັງບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເລີຍຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຊຶ່ງນອກຈາກຈະມີສາເຫດມາຈາກການລະບາດຂອງພະຍາກໄວຣັສໂຄວິດ-19 ແລະ ການລະບາດພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບຕິດຕໍ່ງົວຄວາຍໃນປີ 2021 ແລ້ວກໍຍັງເປັນຍ້ອນລະບົບການລ້ຽງງົວ-ຄວາຍໃນລາວທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມຕ້ອງການຂອງຈີນອີກດ້ວຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການລົງນາມໃນ MOU ເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດຮຸ້ຍຝູ ເທັກໂນໂລຈີ ຊີວະພາບຈຳກັດເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບການພັດທະນາລະບົບອຸດສາຫະກຳສົ່ງອອກຊີ້ນງົວໃນລາວໃນຄັ້ງນີ້.
ທັງນີ້ການລະບາດພະຍາດຜິວໜັງອັກເສບຕິດຕໍ່ງົວ-ຄວາຍໃນປີ 2021 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນລາວສາມາດສົ່ງງົວໄປຈີນໄດ້ພຽງ 2,013 ຕົວຫຼືບໍ່ເຖິງ 5 ເປີເຊັນຂອງແຜນການຍ້ອນວ່າທາງການຈີນໄດ້ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການກວດກາສຸຂະພາບງົວ-ຄວາຍກ່ອນທີ່ຈະນຳເຂົ້າຈາກລາວນັບແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ 2021 ຈົນເຖິງເດືອນເມສາ 2022 ຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມຜ່ອນຜັນໃຫ້ນຳເຂົ້າງົວ-ຄວາຍຈາກລາວໄດ້ອີກເທື່ອໃໝ່ ແຕ່ວ່າຊາວກະສິກອນລາວກໍມີງົວ-ຄວາຍພຽງ 1 ໝື່ນກວ່າຕົວຈາກທັງໝົດ 3 ໝື່ນກວ່າຕົວທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ທາງການຈີນກຳນົດຍ້ອນວ່າຊາວກະສິກອນລາວ ຍັງຂາດທັງຄວາມຮູ້ ແລະ ເທັກນິກທັນສະໄໝໃນການລ້ຽງສັດ ລວມເຖິງການບໍ່ມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງສຳລັບຮັບຮອງຜົນຜະລິດຂອງຊາວກະສິກອນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດດ້ວຍນັ້ນ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ຢືນຢັນວ່າ
“ການເຮັດວຽກງານສຶກສາອົບຮົບການເມືອງ-ແນວຄິດຢູ່ບາງຂົງເຂດວຽກງານຈຳນວນນຶ່ງຍັງບໍ່ທັນແຂງແຮງເທົ່າທີ່ຄວນ ພື້ນຖານທາງດ້ານເສດຖະກິດກໍຍັງບໍ່ທັນໜັກແໜ້ນ ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດຫັນປ່ຽນກໍຍັງຊັກຊ້າ, ການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ນຳໃຊ້ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນ ຍັງເຮັດໄດ້ໜ້ອຍ, ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ກໍຍັງອາໄສທຳມະຊາດເພິ່ງທຳມະຊາດ ແລະ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ອສົ່ງເສີມ-ດຶງດູດການລົງທຶນກໍບໍ່ທັນມີຄວາມພ້ອມ.”
ໃນປັດຈຸບັນລາວມີລ້ຽງງົວ-ຄວາຍທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານພຽງແຕ່ 290 ແຫ່ງທີ່ມີງົວ 45,000 ກວ່າຕົວ ແລະ ຄວາຍ 7,000 ກວ່າຕົວເທົ່ານັ້ນ ໃນນີ້ລວມເຖິງຟາມລ້ຽງງົວຢູ່ໃນແຂວງຊຽງຂວາງທີ່ເປັນການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນຈາກ ຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງຖືເປັນຟາມທີ່ມີລະບົບການລ້ຽງສັດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານທີ່ສຸດໃນລາວ ແຕ່ກໍຍັງເປັນຟາມທີ່ມີງົວພຽງ 2,000 ກວ່າຕົວ ແລະ ກຳລັງທົດລອງນຳງົວຈາກ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ເຂົ້າມາລ້ຽງໃນປັດຈຸບັນນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ບຸນຈັນ ສີວົງພັນ ເຈົ້າແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ພວກເຮົາກໍໄດ້ສົ່ງເສີມການລ້ຽງງົວໂກເບຫັ້ນເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ 2,000 ກວ່າຕົວ ແລະ ຢູ່ໃນນີ້ການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ໃນຟາມຕົວນີ້ ຊຶ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດ ດຽວນີ້ໃກ້ຈະສຳເລັດແລ້ວ ມີແຜນນຳງົວນົມເຂົ້າມາຜະລິດນົມຂາຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ 8,000 ກວ່າຕົວ ໃກ້ໆນີ້ຈະໄດ້ນຳເຂົ້າຈາກ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ ເຂົ້າມາທົດລອງ 1,222 ຕົວທົດລອງວ່າມີພູມອາກາດຈາກຕ່າງປະເທດສາມາດລ້ຽງໄດ້ຕໍ່ໄປບໍ່ ມັນສິໃຫ້ນົມບໍ່ ອັນນີ້ສາມາດທົດລອງບາດກ້າວເບື້ອງຕົ້ນຫຼືວ່າຄັ້ງທຳອິດໃນ 8,000 ກວ່າຕົວ.”
ກະຊວງການຄ້າຂອງ ຈີນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຮັບຊື້ງົວຈາກລາວ 5 ແສນຕົວຕໍ່ປີ ເມື່ອປີ 2019 ໂດຍງົວທີ່ຈະສົ່ງໄປຈີນ ຕ້ອງມີນ້ຳໜັກ 350 ກະໂລກຣາມຂຶ້ນໄປ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 4 ປີໂດຍກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວ ກັບບໍລິສັດສາງຈຽງການລົງທຶນຈາກຈີນ ໄດ້ຕັ້ງບໍລິສັດຮ່ວມທຶນກະສິກຳຄົບງົວຈອນດ້ວຍເງິນລົງທຶນ 300 ລ້ານໂດລາເພື່ອຜະລິດແລະສົ່ງງົວໄປຈີນ ປີລະ 4 ແສນຕົວເປັນເວລາ 30 ປີຕິດຕໍ່ກັນ.