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ບໍ​ລິ​ສັດ ຈີນ ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ ​ໃຫ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ພື້ນ​ທີ່ ​ສຳ​ປະ​ທານ​ ​ຢູ່​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດພິ​ເສດ ​ສາມຫຼ່ຽມ​ຄ​ຳ

ເຂດ​ສາມຫຼ່ຽມ​ຄຳ ລາວ-ຈີນ.

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ບໍ​ລິ​ສັດ ຈີນ ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ພື້ນ​ທີ່​ສຳ​ປະ​ທານ​ຈາກ 3,000 ເປັ​ນ 10,000 ເຮັກ​ຕາ​ຢູ່​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ​ສາມຫຼ່ຽມ​ຄ​ຳ ສ່ວນ​ທີ່​ສະ​ຫວັນ​ນະ​ເຂດ-ເຊ​ໂນ ກໍ​ມີ​ຕ່າງ​ຊາດ​ລົງ​ທຶນ​ແລ້ວ 129 ລາຍ.

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ຟັງ​ລາຍ​ງານບໍ​ລິ​ສັດ ຈີນ ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ ​ໃຫ້​ຂະ​ຫຍາຍ​ພື້ນ​ທີ່ ​ສຳ​ປະ​ທານ​ ​ຢູ່​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດພິ​ເສດ ​ສາມຫຼ່ຽມ​ຄ​ຳ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ໃນ​ກະ​ຊວງ​ແຜນ​ການ ແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ເພື່ອ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ​ແຫ່ງ​ຊາດ ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ດອກ​ງິ້ວ​ຄຳ​ຈາກ ຈີນ ຂະ​ຫຍາຍ​ພື້ນ​ທີ່​ສຳ​ປະ​ທານ​ໃນ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ​ສາມຫຼ່ຽມ​ຄຳ ຢູ່​ທີ່​ເມືອງ​ຕົ້ນ​ເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່​ແກ້ວ ເມື່ອບໍ່​ນານ​ມານີ້ໂດຍ​ການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ໄດ້​ເປັນ​ຜົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພື້ນ​ທີ່​ສຳ​ປະ​ທານ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ດອກ​ງິ້ວ​ຄຳ ເພີ່ມຂຶ້ນ​ຈາກ 3,000 ເຮັກ​ຕາ​ເປັນ 10,000 ເຮັກ​ຕາ ແລະ ມີ​ອາ​ຍຸ​ສຳ​ປະ​ທານ 99 ປີ​ຄື​ເກົ່າ​ທີ່ນັບ​ຈາກ​ປີ 2007 ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ ກໍ​ຄື​ຈະ​ຄົບ​ອາ​ຍຸ​ສຳ​ປະ​ທານ​ໃນ​ປີ 2105 ນັ້ນ​ເອງ.

ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ເຂດ​ເສ​ດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ​ສາມ​ຫຼ່ຽມ​ຄຳ​ມີ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ ຈີນ ເຂົ້າ​ມາ​ລົງ​ທຶນ 147 ລາຍ​ທີ່​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ເປັນ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ພາກ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ທ່ອງ​ທ່ຽວ ເຊັ່ນ ໂຮງ​ແຮມ, ສະ​ຖາ​ນ​ບັນ​ເທີງ​ຕ່າງໆ, ຮ້ານ​ອາ​ຫານ, ຕະຫຼາດ​ຊັບ​ພະ​ສິນ​ຄ້າ ແລະ ບ່ອນ​ຄາ​ຊີ​ໂນ ໂດຍ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ກໍ​ຄື​ຊາວ ຈີນ ທີ່​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ໃນ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ​ສາມຫຼ່ຽມ​ຄຳຫຼາຍກວ່າ 600,000 ຄົນ​ໃນ​ປີ 2018 ແລະ ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ເກີນກວ່າ 800,000 ຄົນ​ໃນ​ຕະຫຼອດ​ປີ 2019 ນີ້.

ທາງ​ດ້ານ​ທ່ານ ຈັນ​ທະ​ຈອນ ວັ່ງ​ຟາ​ເຊັງ ກຳ​ມະ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ ​ສາມຫຼ່ຽມຄຳ ​ຖະ​ແຫຼງວ່າ ໃນ​ຊ່ວງ​ປີ 2009 ຫາກາງ​ປີ 2019 ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ດອກ​ງິ້ວ​ຄຳ​ ໄດ້​ຈ່າຍ​ພັນ​ທະ​ພາ​ສີ​ອາ​ກອນ ແລະ ຄ່າ​ສຳ​ປະ​ທານ​ທີ່​ດິນ​ໃຫ້​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ໄປ​ແລ້ວ ຫຼາຍກວ່າ 458 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ແລະ ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ 150 ເປີ​ເຊັນ​ໃນ​ປີ 2025 ເພາະ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຊາວ ຈີນ ເດີນ​ທາງ​ມາ​ທີ່​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ​ສາມຫຼ່ຽມ​ຄຳຫຼາຍກວ່າ ນ​ຶ່ງລ້ານສອງ​ແສນ​ຄົນ ທັງ​ຍັງ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເປັນຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານ​ຄົນ​ໃນ​ປີ 2030 ອີກ​ດ້ວຍ.

ທັງ​ນີ້​ໂດຍ​ກຸ່ມ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ດອກ​ງິ້ວ​ຄຳ ໄດ້​ລົງ​ທຶນ​ໄປ​ແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 1,500 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ຫຼື 50 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ມູນ​ຄ​່າ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ລວມ​ທັງ​ໝົດ 3,000 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຂດ​ເມືອງ​ໃໝ່ China Town ທີ່​ມີ​ສິ່ງ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ຕ່າ​ງໆ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຊຸດ ບົນ​ພື້ນ​ທີ່ 3,000 ເຮັກ​ຕາ ສ່ວນ​ພື້ນ​ທີ່ໆ​ເຫຼືອ​ອີກ 7,000 ເຮັກ​ຕາ​ນັ້ນ ກໍ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃຫ້​ເປັນ​ສະ​ໜາມ ກັອ​ຟ, ສະ​ໜາມ​ບິນ, ສະ​ຖານ​ທີ່​ພັກ​ຕາກ​ອາ​ກາດ ແລະ ແຫຼ່ງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ໃນ​ເຂດ​ປ່າ​ສະ​ຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ ພູ​ກິ່ວ​ລົມ ໂດຍ​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ສົມ​ບູນ​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2030 ເປັນ​ຢ່າງ​ຊ້າ.

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ສະ​ຫະ​ລັດ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ໄດ້​ຂຶ້ນ​ບັນ​ຊີ​ດຳ​ຖື​ວ່າ ທ່ານ ຈ້າວ ເຫວີຍ ປະ​ທານ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ດອກ​ງິ້ວ​ຄຳ​ນັ້ນ ເປັນ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກອນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໃນ​ການ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ, ການ​ຄ້າ​ມະ​ນຸດ, ການ​ຟອກ​ເງິນ, ການ​ຄ້າ​ສັດ​ປ່າ​ຂ້າມ​ຊາດ ເມື່ອ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ 2018 ຊຶ່ງ​ທ່ານ ຈ້າວ ເຫວີຍ ກໍ​ຕອບ​ໂຕ້​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ທີ່ບໍ່​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ຈຶ່ງບໍ່​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ການ​ລົງ​ທຶນ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຂດ​ສ​າມຫຼ່ຽມ​ຄຳ​ໃນ ລາວ.

ທາງ​ດ້ານ​ທ່ານ ສັນ​ຕິ​ພາບ ພົມ​ວິ​ຫານ ເຈົ້າ​ແຂວງ ແລະ ເລ​ຂາ​ພັກ​ແຂວງ​ສະ​ຫວັດ​ນະ​ເຂດ ຖະ​ແຫຼງວ່າ​ມີ 129 ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງ​ຊາດ​ທີ່​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ ​ສະ​ຫວັນ​-ເຊ​ໂນ ໃນ​ນີ້​ກໍ​ມີ​ເຖິງ 52 ລາຍ​ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ເງິນ​ເຂົ້າ​ມາ​ລົງ​ທຶນ​ຕົວ​ຈິງ​ທີ່​ເນັ້ນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ໃນ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ອີ​ເລັກ​ໂທ​ຣ​ນິກ ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ຈ້າງ​ງານຫຼາຍກວ່າ 4,000 ຕຳ​ແໜ່ງ​ງານ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ ສັນ​ຕິ​ພາບ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

"ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ ເສດ​ສະ​ຫວັນ-ເຊ​ໂນ ເປັນ​ບ່ອ​ນ​ດຶງ​ດູດ ແລະ ຮອງ​ຮັບ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ແມ່ນ​ມີ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຈົດ​ທະ​ບຽນ​ແລ້ວ 129 ບໍ​ລິ​ສັດ​ຈາກ 12 ປະ​ເທດ ໃນ​ນັ້ນ​ໄດ້​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ກິດ​ຈະ​ການ​ແລ້ວ 52 ບໍ​ລິ​ສັດ ສ່ວ​ນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ປະ​ກອບ​ເຄື່ອງ ອີ​ເລັກ​ໂທ​ຣ​ນິກ ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ສູງ ແລະ ເປັນ​ມິດ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ສາ​ມາດ​ສ້າງວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ​ໄດ້ 4,600 ຕຳ​ແໜ່ງ​ງານ."

ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ລາວ ມີ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ 12 ແຫ່ງ ມີ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງ​ຊາດກວ່າ 700 ລາຍ​ທີ່​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມຫຼາຍກວ່າ 3,500 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ແລະ ຜະ​ລິດ​ສິນ​ຄ້າ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດກວ່າ 1,000 ໂດ​ລາ ຫາກ​ແຕ່​ກໍ​ໄດ້​ມອບ​ພັນ​ທະ​ໃຫ້​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ ລາວ ພຽງ​ແຕ່ 36 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ໃນ​ປີ 2018 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

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