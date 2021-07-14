ນັກລົງທຶນຈີນ ເລີ້ມກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫລ່ຽມຄໍາ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ເພື່ອຮອງຮັບນັກພະນັນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ

ນັກລົງທຶນຊາວຈີນເລີ້ມລົງມືກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນໄລຍະທີ 1 ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫລ່ຽມຄໍາໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍຈະຮອງຮັບນັກພະນັນ ແລະນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ກຸ່ມບໍລິສັດດອກງິ້ວຄໍາຈາກຈີນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບສໍາປະທານ ແລະລົງທຶນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫລ່ຽມຄໍາຢູ່ໃນເຂດເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວລາຍງານວ່າ ໄດ້ເລີ້ມກໍສ້າງສະໜາມ ບິນໃໝ່ໄລຍະ ທີ 1 ຢູ່ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫລ່ຽມຄໍາແລ້ວໃນປັດຈະບັນ ໂດຍສະໜາມບິນຈະມີທາງແລ່ນຍາວ 2,500 ທີ່ສາມາດຮອງຮັບເຄື່ອງບິນລຸ້ນ Airbus-320 ແລະ Boeing-737 ໄດ້ຕາມລະດັບມາດຕະຖານສາກົນ ໂດຍຈະໃຊ້ເງິນທຶນໃນມູນຄ່າ 150 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອກໍ່ສ້າງໃຫ້ແລ້ວເສັດ ແລະເປີດການນໍາໃຊ້ພາຍໃນກາງປີ 2023 ຊຶ່ງຄາດວ່າຈະສາມາດດຶງດູດ ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ນັກພະນັນ ແລະນັກທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງມາໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫລ່ຽມຄໍາເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວຈີນທີ່ເປັນລູກຄ້າສໍາຄັນຂອງບ່ອນກາຊິໂນ King Roman ຂອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫລ່ຽມຄໍາຢູ່ແລ້ວນັ້ນ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ ກໍໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີດຳ ແລະ ຖືວ່າ ທ່ານຈ້າວ ເຫວີຍ ປະທານບໍລິຫານຂອງກຸ່ມບໍລິສັດດອກງິ້ວຄຳນັ້ນເປັນອາຊະຍາກອນ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄ້າຢາເສບຕິດ ການຄ້າມະນຸດ ການຟອກເງິນ ການໃຫ້ສິນບົນ ແລະການຄ້າສັດປ່າຂ້າມຊາດນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນ ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ແຕ່ທ່ານ ຈ້າວ ເຫວີຍ ກໍໄດ້ໃຫ້ການປະຕິເສດຕໍ່ທຸກຂໍ້ກ່າວຫາ ແລະຕອບໂຕ້ວ່າເປັນການກະທຳຝ່າຍດຽວທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ ຈຶ່ງບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແຜນການລົງທຶນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະເປັນການລົງທຶນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງລາວໃນທຸກດ້ານນັ້ນເອງ.
ທັງນີ້ກຸ່ມບໍລິສັດດອກງິ້ວຄຳໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານລາວໃນການເພີ່ມພື້ນທີ່ສຳປະທານຈາກ 3,000 ເຮັກຕາເປັນ 10,000 ເຮັກຕາເມື່ອປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ຍັງໃຫ້ຄົງອາຍຸສຳປະທານໄວ້ 99 ປີ ເຊັ່ນເດີມໂດຍໃຫ້ເລີ້ມນັບຈາກປີ 2007 ເປັນຕົ້ນໄປ ກໍຄືຈະຄົບອາຍຸສຳປະທານໃນປີ 2106 ນັ້ນເອງ.
ສ່ວນຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະເຂດເສດຖະກິດສະເພາະແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ສະເໜີລາຍງານວ່າ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ທັງ 12 ແຫ່ງໃນລາວ ໃນລາວໃນປັດຈຸບັນນີ້ມີບໍລິສັດເອກະຊົນເຂົ້າມາລົງທຶນຈຳນວນເຖິງ 806 ລາຍ ໃນນີ້ເປັນບໍລິສັດຕ່າງຊາດ 688 ລາຍແລະບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງເອກະຊົນລາວ ກັບຕ່າງຊາດ 118 ລາຍ ມີມູນຄ່າລົງທຶນລວມເກີນກວ່າ 4,500 ລ້ານໂດລາ ແລະຜະລິດສິນຄ້າສົງອອກໄປຕ່າງປະເທດໃນມູນຄ່າ 394.4 ລ້ານໂດລາ ໂດຍມອບພັນທະໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ໃນມູນຄ່າລວມ 122 ຕື້ກີບ ຫລືປະມານ 13 ລ້ານໂດລາໃນປີທີ່ຜ່ານມາ.
ນອກຈາກນີ້ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງຊາດກໍຍັງໄດ້ນຳເຂົ້າແຮງງານສ່ວນຫຼາຍມາຈາກຕ່າງປະເທດອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການຈ້າງແຮງງານຈຳນວນທັງໝົດ 26,756 ຄົນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດທັງ 12 ແຫ່ງ ປາກົດວ່າມີການຈ້າງແຮງງານ ລາວ ພຽງແຕ່ 2,607 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າຝີມືຂອງແຮງງານລາວບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງບໍລິສັດຕ່າງຊາດໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ທັງມີບັນຫາໃນຫຼາຍດ້ານທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໃນນີ້ກໍລວມເຖິງບັນຫາກ່ຽວກັບນິຕິກຳທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
"ນິຕິກຳ ກ່ຽວກັບ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນນີ້ຍັງບໍ່ທັນໜັກແໜ້ນພຽງພໍເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍສະເພາະການສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນ ອັນສອງນີ້ກະແມ່ນການຈັດສັນ ແລະ ການກຳນົດເນື້ອທີ່ດິນຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ອັນທີສາມແມ່ນການສ້າງ ແລະ ສະໜອງແຮງງານເພື່ອປ່ຽນແທນແຮງງານຕ່າງປະເທດຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບົບ ການສ້າງໂຄງການທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນໂດຍສະເພາະການຜະລິດເພື່ອຕອບສະໜອງເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກໃຫ້ແກ່ຄວາມຕ້ອງການ ກະຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ."
ທັງນີ້ ໃນ 12 ເຂດເສດຖະກິດພິເສດດັ່ງກ່າວເປັນການລົງທຶນຂອງບັນດາບໍລິສັດຈາກຈີນໃນ 9 ເຂດ ໂດຍບໍ່ລວມໂຄງການພັດທະນາເສດຖະກິດໃໝ່ມະຫານະທີສີທັນດອນ ທີ່ເມືອງໂຂງ ທີ່ມີອາຍຸສໍາປະທານ 99 ປີ ໃນພື້ນທີ່ລວມ 9,848 ເຮັກຕາ ຊຶ່ງບໍລິສັດຈີນຈະໃຊ້ເງິນທຶນຫລາຍກວ່າ 9,000 ລ້ານໂດລາໃນໂຄງການ.
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