ປະທານປະເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນຜິງ ຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ອິນເດຍ ເພື່ອຈັດກອງ
ປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ບໍ່ເປັນທາງການກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ ທ່ານ ນາເຣັນດຣາ
ໂມດີ ໃນວັນທີ 11 ຫາ 12 ຕຸລານີ້.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງວັດ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ແຄມຊາຍຝັ່ງທະເລ ໃກ້ກັບເມືອງ
ເຈັນໄນ ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດນັ້ນ ແມ່ນຄາດວ່າຈະແກ້ໄຂບັນຫາສາຍພົວພັນທີ່ຕຶງ
ຄຽດຍ້ອນຫຼາຍບັນຫາ.
ບັນຫາຫຼ້າສຸດທີ່ເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນມືດມົນລະຫວ່າງ ມະຫາອຳນາດ ໃນເອເຊຍ ນັ້ນ
ແມ່ນການຍົກເລີກການປົກຄອງຕົນເອງ ຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ຢູ່ທີ່ແຄວ້ນ ແຄັສເມຍ
ທີ່ຍັງມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັນຂອງ ອິນເດຍ ເມື່ອເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ. ການປະທ້ວງ
ຂອງ ຈີນ ກ່ຽວກັບການກະທຳ ແລະ ການໜູນຫຼັງຢ່າງແຂງແກ່ນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕໍ່
ປາກິສຖານ ກ່ຽວກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ພໍໃຈໃນ ອິນເດຍ, ເຊິ່ງ
ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈນັ້ນແມ່ນບັນຫາພາຍໃນ. ອິນເດຍ ແລະ ປາກິສຖານ ຕ່າງກໍ
ໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດໃນແຄວ້ນແຄັສເມຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງພູຫິມະໄລ ແລະ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັນ ໃນ
ສົງຄາມສອງຄັ້ງ ຍາດເອົາເຂດແດນດັ່ງກ່າວ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອິນເດຍ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນວັນພຸດວານ
ນີ້ວ່າ “ກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ບໍ່ເປັນທາງການໃນເມືອງ ເຈັນໄນ ຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້
ນຳທັງສອງທ່ານ ສືບຕໍ່ການປຶກສາຫາລືຂອງເພິ່ນ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທີ່ຄອບງຳຢູ່ ກ່ຽວ
ກັບ ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ, ຄວາມສຳຄັນໃນພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ, ແລະ ເພື່ອແລກ
ປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິ ກ່ຽວກັບ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມການພັດທະນາທີ່ໃກ້ຊິດຍິ່ງຂຶ້ນລະ
ຫວ່າງ ອິນເດຍ ກັບ ຈີນ.”
ກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດນັ້ນ, ທູດພິເສດຂອງ ຈີນ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງ ນິວ ເດລີ,
ທ່ານ ຊຸນ ເຫວີຍດອງ, ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນ ທີ່ເປັນແງ່ບວກວ່າ ມັນເປັນ “ເລື່ອງປົກກະຕິ”
ສຳລັບບັນດາເພື່ອນບ້ານຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະມີຄວາມຄິດແຕກຕ່າງກັນ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ANI ວ່າ “ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນການຮັບມືກັບຄວາມແຕກຕ່າງ
ຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ຫາທາງແກ້ໄຂຜ່ານການສົນທະນາ ແລະ ການປຶກສາຫາລື.”
ຈີນ ແລະ ອິນເດຍ ຍັງຄາດວ່າ ຈະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ຄວາມຂັດແຍ້ງຢູ່ເຂດຊາຍແດນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ການຄ້າ.
ອິນເດຍ ຢາກເຂົ້າຫາຕະຫຼາດຂອງ ຈີນ ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຂາດດຸນການຄ້າ
55 ຕື້ໂດລາຕາມການສະໜັບສະໜູນຂອງ ຈີນ ໃນຂະນະທີ່ ປັກກິ່ງ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ ນິວ ເດລີ ອະນຸຍາດບໍລິສັດຜະລິດອຸປະກອນຄົມມະນາຄົມ ຫົວເຫວີຍ ເຂົ້າປະມູນ
ໃນການສ້າງເຄືອຂ່າຍ 5G ທີ່ຖືກສະເໜີໂດຍ ອິນເດຍ.