ການຄ້າຂອງຈີນເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ BRI ເຊິ່ງສ້າງຄວາມກັງວົນຫຼາຍດ້ານ

ນັບຕັ້ງແຕ່ຈີນໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນໂຄງການລິເລີ່ມ "ນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງ" ໃນໄລຍະ 10 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ການຄ້າກັບບັນດາປະເທດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າ. ປັກກິ່ງ ໄດ້ລົງທຶນຫຼາຍຕື້ໂດລາເຂົ້າໄປໃນການຊ່ວຍເຫຼືອກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ, ສະໜາມບິນ, ທ່າເຮືອ, ແລະພື້ນຖານໂຄງລ່າງອື່ນໆ, ແຕ່ການຜັກດັນສໍາລັບການເຊື່ອມຕໍ່ຫຼາຍກວ່າເກົ່ານັ້ນ ມາພ້ອມກັບຜົນສະທ້ອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດ, ອີງຕາມການກ່າວຈາກບັນດາຜູ້ສັງເກດການ.
ຄວາມກັງວົນທີ່ສຳຄັນບາງອັນລວມມີໜີ້ສິນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຜົນກະທົບດ້ານສະພາບ ແວດລ້ອມຂອງບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ, ແລະການເພີ່ມຂື້ນຂອງອາດຊະຍາກຳ ກ່າວໂດຍບັນດານັກວິເຄາະຢູ່ໃນພາກພື້ນຕໍ່ VOA ພະແນກພາສາຈີນກາງ.
ອີງຕາມສະຖາບັນການສຶກສາຍຸດທະສາດສາກົນທີ່ມີສຳນັກງານຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດ ພົບວ່າ ໃນລະຫວ່າງປີ 2013 ຫາປີ 2021, ຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ແມ່ນສະຖານທີ່ຂອງ 131 ໂຄງການ ນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງ, ເຊິ່ງເປັນໂຄງການທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ໃນພາກພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ.
ທ່ານເສິນ ຊາງໝາວ (Chen Shangmao), ສາດສະດາຈານພາກກິດຈະກໍາ ທາງດ້ານສັງຄົມ ຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂຟ ກວງ (Fo Guang) ໃນໄຕ້ຫວັນ, ກ່າວວ່າ ດ້ວຍຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ, ໂຄງການລິເລີ້ມນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງ ຫຼື BRI ມີຜົນປະໂຫຍດໃນທາງບວກພຽງບາງສ່ວນ.
ຫ້ອງການຂໍ້ມູນສະພາລັດຂອງ ຈີນ ໄດ້ລາຍງານວ່າໃນປີ 2022 ຂະໜາດຂອງການຄ້າລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ 10ປະເທດສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມປະຊາຊາດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ASEAN ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 975.3 ຕື້ໂດລາ, ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 443.6 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2013.