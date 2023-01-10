ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
Live
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນອັງຄານ, 10 ມັງກອນ 2023
ໂລກ

ຈີນ ປະ​ຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ການ​ສະ​ເໜີ ເພື່ອ​ເປີດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ກ່ອນ​ການ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຂອງລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີບ​ລິງ​ເກັນ

ແຟ້ມ - ເຮື​ອ​ບິນ​ລົບ​ອາຍ​ພົ່ນ​ J-11 ຂອງກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ຈີນ ບິນ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃກ້ໆ​ກັບ​ເຮືອ​ບິນ RC-135 ຂອງກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ນ່ານ​ຟ້າ​ສາ​ກົນ ເໜືອ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ອີງ​ຕາມກອງ​ທັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ວີ​ດີ​ໂອ​ທີ່​ຖ່າຍ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 21 ທັນ​ວາ 2022.

ຈີນ ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ ​ຕໍ່​ການ​ສະ​ເໜີ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ຈະ​ເປີດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາເພື່ອ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ ​ຕໍ່​ການ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ການ​ຕຳ​ກັນ​ກາງ​ອາ​ກາດ ລຸນ​ຫຼັງ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແບບ​ບໍ່​ປອດ​ໄພທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ເຮືອ​ບິນ​ຂອງ​ຈີນ​ແລະ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຢູ່​ເໜືອ​ນ່ານ​ຟ້າ​ເຂດ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ເມື່ອ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້.

ອີງ​ຕາມ​ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ທູດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ຂໍ​ສະ​ຫງວນ​ຊື່ ເມື່ອ​ເວົ້າເຖິງ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຫຼໍ່​ແຫຼມນັ້ນ ການ​ສະ​ເໜີເພື່ອ​ເປີດ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ທີ່​ກຳ​ນົດໃສ່ມື້​ວັນ​ສຸກ​ແລ້ວ ລະ​ຫວ່າງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ລອຍ ອອ​ສ​ຕິນ ແລະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ​ເຫວ ເຟັງ​ເຫ (Wei Fenghe) ໄດ້​ຖືກ​ຍົກ​ເລີກ ​ຫຼັງ​ຈາກ​ປັກ​ກິ່ງ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ.

​ລຸນຫຼັງທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ຖາມ​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ຂອງ​ທ່ານອອ​ສ​ຕິນ​ກັບ​ຄູ່​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຝ່າຍ​ຈີນ​ແລ້ວ ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ​ທ ພັນ​ໂທ​ມາ​ຕິນ ມ​າຍ​ເນີ (Martin Meiners) ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ “ເທື່ອສຸດ​ທ້າຍ ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດອອ​ສ​ຕິນ​ໄດ້​ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ຄູ່​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຝ່າຍສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ປະ​ຊາ​ຊົນຈີນ (ສ​ປ ຈີນ) ແມ່ນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ.”

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເກັນ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຈີນ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສອງ​ສາມ​ອາ​ທິດ​ຂ້າງ​ໜ້ານີ້. ໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ບັນ​ຫາ​ໃດ​ນຶ່ງ​ທີ່​ສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເດີນ​ທາງ ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ເນດ ໄພ​ຣ​ສ໌ ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້​

ວ່າ ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຫາ​ລື​ຂອງ​ທ່ານບ​ລິງ​ເກັນ ກັບ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸ​ໂສ​ຂອງ​ຈີນ​ຈະ​ຮວມ​ທັງ “ຂົງ​ເຂດ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ມີ​ການ​ທຳ​ນາຍ​ໄດ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ ຂົງ​ເຂດ​ບ່ອນ​ທີ່​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ທັງ​ສອງ​ທີ່​ອາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຫຼື​ແມ່ນ​ກະ​ທັງ​ມີ​ການ​ເປັນ​ປໍ​ລະ​ປັກ ແລະ​ວິ​ທີ​ທາງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ສາ​ມາດ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ການ​ຄຸ້​ມ​ຄອງ​ແບບ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບຕໍ່​ຂົງ​ເຂດ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ກໍຍັງ​ຮວມ​ທັງ​ຂົງ​ເຂດທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງ​ທາງ​ຫຼື​ແມ່ນ​ກະ​ທັງ​ເພື່ອ​ຈະ​ລົງ​ເລິກ​ການ​ຮ່ວມ​ມື.”

ຫົວ​ໜ້າ​ນັກ​ການ​ທູດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານ​ສີ ຈິ້ນ​ຜິງ ຫົວ​ໜ້າ​ນັກ​ການ​ທູດ​ພ້ອມ​ທັງ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ກົ​ມ​ການ​ເມືອງ​ສູນກາງ​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິ​ສ​ຈີນ ທ່ານ​ຫວັງ ຢີ ຕະ​ຫຼອດ​ທັງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດທີ່​ຫາ​ກໍ​ຖືກ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງຄົນ​ໃໝ່ ທ່ານ​ຈິນ ກັງ ອະ​ດີດ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ປັກ​ກິ່ງ​ປະ​ຈຳ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ.

ກອງ​ທັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ກ່າວ​ວ່າ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 21 ທັນ​ວາ​ຜ່ານ​ມານີ້ ​ນັກ​ບິນ​ຂອງເຮືອ​ບິນ​ລົບ​ອາຍ​ພົ່ນ​ J-11 ກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ຈີນ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ລວດ​ລາຍ​ແບບ​ບໍ່​ປອດ​ໄພ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ບິນ​ຂຶ້ນ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ເຮືອ​ບິນກອງ​ທັບ​ອາ​ກາດ RC-135 ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຢູ່​ເໜືອ​ເຂດ​ນ່ານ​ຟ້າ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ແລະ​ໄດ້​ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ເອົາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຫຼົບ​ຫຼີກ​ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ຕຳ​ກັນ​ກາງ​ອາ​ກາດ.

ຈີນ​ຕໍ່​ມາ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຕໍ່​ການ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ໂຄ​ສົກ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຈີນ​ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ລະ​ເມີດ​ກົດ​ໝາຍ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ ໂດຍ​ກ່າວ​ຫາ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ວ່າ​ຊັກ​ຈູງ​ຫາງ​ສຽງ​ມະ​ຫາ​ຊົນ​ໄປ​ໃນ​ທາງ​ຜິດ.

ຈີນ​ກ່າວ​ອ້າງວ່າທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້​ທັງ​ໝົດ​ເປັນ​ເຂດ​ນ້ຳ​ແດນ​ດິນ​ຂອງ​ຕົນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການກ່າວ​ອ້າງ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ເວົ້າ​ວ່າ “ຂະ​ຫຍາຍ​ອອກ​ໄປ​ເລື້ອຍໆ​ແລະ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ.” ບ​ຣູ​ນາຍ ມາ​ເລ​ເຊ​ຍ ຟີ​ລິບ​ປິນ ໄຕ້​ຫ​ວັນ ແລະ​ຫວຽດ​ນາມ ​ຕ່າງ​ກໍ​ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ກຳ​ມະ​ສິດ​ບາງ​ສ່ວນ ຂອງ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG