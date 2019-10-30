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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ແມ່ນ​ຫຍັງຄືສາ​ເຫດ​ ພາ​ໃຫ້ການ​ລົງ​ທຶນ ​ຂອງ​ຈີນໃນ ສ​ຫ​ລ ຫລຸດ​ລົງ ​ຢ່າງ​ຫລວງ​ຫລາຍ?

ຕຶກ​ສູງຕ່າງໆຢູ່​ນະ​ຄອນລັອ​ສແອນ​ເຈີ​ລິສໂດຍ​ມີ​ພາບຂອງຕຶກ​ Oceanwide Plaza ທີ່​ມີລົດ​ຍົກ​ເຄື່ອງ​ຢູ່ນຳຢູ່​ທາງ​ຫລັງ​ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ພາບ​ວຽກ​ທີ່​ເຮັດ​ບໍ່​ແລ້ວ​ຖິ້ມ​ໄວ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ຂອງບໍ​ລິ​ສັດອະ​ສັງ​ຫາ​ລິ​ມະ​ຊັບ Oceanwide Holdings ຈາກ​ປັກ​ກິ່ງທີ່​ໄດ້ງົດ​ໄວ້​ໃນ​ເດືອນ​ມັງກອນ​ຜ່ານ​ມາ.

ການ​ລົງ​ທຶນ​ໂດຍ​ກົງ​ຂອງ​ຈີນ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດໄດ້​ຊັກ​ຊ້າ​ລົງເຖິງ​ຂັ້ນ​ເກືອບ ວ່າບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ເໜັງ​
ຕີງ​ເລີຍ, ໂດຍໄດ້​ຫລຸດ​ລົງ 80 ເປີ​ເຊັນໃນ​ໄລ​ຍະ​ປີ 2016 ຫາ 2018, ອີງ​ຕາມ​ກຸ່ມໂຣ
​ດຽມ (Rhodium), ​ທີ່ສະ​ໜອງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຊຶ່ງຕັ້ງ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ນິວຢອກ. ນອນ​ຢູ່ໃນຂະ
​ແໜງເສດ​ຖະ​ກິດ​ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ ກໍ​ຄື​ອະ​ສັງ​ຫາ​ລິ​ມະ​ຊັບ ແລະ​ການ
​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ໂດຍ​ທີ່​ຈີນບໍ່​ພາ​ກັນ​ຊ່ວງ​ຊິງ​ຊື້ອາ​ຄານ​ບ້ານ​ເຮືອນ​ທີ່ແພງ
​ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ​ເຊັ່ນ ນິວຢອກ, ຊິ​ຄາ​ໂກ, ແຊນແຟ​ຣນ​ຊິ​ສ​ໂກ ແລະລັອ​ສແອນ​ເຈີ​ລິສອີກ
​ແລ້ວ. ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ, Elizabeth Lee ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງຢູ່​ເບື້ອງ​ຫລັງ​ຂອງ
​ທ່າ​ອ່ຽງ​ຫລຸດ​ລົງທີ່​ວ່າ​ນີ້ ແລະ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ມັນ ​ຕໍ່ສະ​ເພາະ​ຕົວ​ເມືອງ​ນຶ່ງ​ ຂອງ​ອາ
​ເມ​ຣິ​ກາ​ຄື​ແນວ​ໃດ ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ​ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັ​ບ​ຕໍ່​ໄປ.

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​ເຊີນ​ຟັງ​ສາ​ເຫດ​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ຈີນ​ໃນ ສ​ຫລ ຫລຸດ​ລົງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ຕຶກ​ສູງຕ່າງໆ ຢູ່ໃນ​ນະ​ຄອນລັອ​ສແອນ​ເຈີ​ລິສ ສາ​ມາດ​ແນມເຫັນ​ໄດ້ ຈາກ​ຫ້ອງ​ການ​ຂອງ
ທ່ານສ​ເຕັບ​ເຟັນ ເຈີງ (Stephen Cheung). ແຕ່​ວ່າ ​ມີ​ບາງ​ສິ່ງ​ບາງ​ຢ່າງ​ຂາດ​ໄປ ແລະ​ສິ່ງ​ທີ່ທ່ານບໍ່​ເຫັນນັ້ນ ​ເຮັດ​ໃຫ້ທ່ານ​ເປັນ​ຫ່ວງ.

ທ່ານສ​ເຕັບ​ເຟັນ ເຈີງ (Stephen Cheung), ປະ​ທານ​ສູນ​ກາງ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ​ໃນ​ນະ​ຄອນ
ລັອ​ສແອນ​ເຈີ​ລິສເວົ້າ​ວ່າ:
"ຕຶກ​ສູງ​ຕ່າງໆ ບໍ່​ມີລົດ​ຍົກເຄື່ອງ​ທີ່​ສະ​ໜອງ​ໃຫ້​ໂດຍ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ຊາວ​ຈີນ ທີ່​ມາ​ບ່ອນໜີ້ ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກໍ​ຄື​ ການກໍ່​ສ້າງ​ທີ່​ມີ​ຂຶ້ນຢູ່​ໜີ້​ແລ້ວ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້ສຳ​ເລັດ​ລົງ​ຍ້ອນ​ສະ​ພາບ​ການ​ເງິນ."

ທ່ານ ເຈີງ​ເວົ້າ​ອີກວ່າ ຕົວ​ຢ່າງ​ອັນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ວ່ານີ້​ກໍ​ຄື ຕຶກ​ສູນການ​ຄ້າ ໂອ​ຊ​ຽນ​ວາ​ຍ​ດ໌ ຫລື Oceanwide Plaza ທີ່ມີ​ມູນ​ຄ່າຕື້​ໂດ​ລາ​ ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ຕຶກສູນ​ກາງຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ນະ​ຄອນ​ລັອ​ສແອນ​ເຈີ​ລິສ ແລະ​ຍ່ານ​ການ​ກິ​ລາ ບ່ອນ​ທີ່​ທີມເລັກ​ເຄີ້ສ໌ (Lakers) ແລະ​ຄລິບ​ເປີ້ສ໌ (Clippers) ຫລິ້ນ​ກິ​ລາ​ບານ​ບ້ວງນັ້ນ.

ການ​ເຮັດວຽກກໍ່​ສ້າງຕຶກ​ຢູ່​ອາ​ໄສ, ໂຮງ​ແຮມ ແລະ​ບ່ອນ​ຂາຍ​ເຄື່ອງ​ຍ່ອຍໃນນີ້ໄດ້​ຢຸດ​ສະ​ງັກ​ລົງ ໃນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ​ຜ່ານ​ມາ ແລະ​ທ່ານເຈີງ ບໍ່​ເຫັນ​ວ່າ ມັນ​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຫຍັງຫລາຍ​ພໍ​ປານ​ໃດ ​ນັບ​ແຕ່ນັ້ນ​ມາ.

​ທ່ານເຈີງ ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ວ່າ: "ເມື່ອ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍຄົນ​ໄປ​ຢູ່​ທີ່ນັ້ນ ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ການ​ຊື້​ຂາຍ​ຍ່ອຍ​ຕົວ​ຈິງທີ່​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ຫັ້ນແລ້ວ, ລາຍ​ຮັບທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈ​ະ​ໄດ້ຮັບແມ່ນບໍ່​ໄວເທົ່າ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຫວັງ​ໄວ້."

ສະ​ພາບບໍ່​ໄປ​ບໍ່​ມາ​ຢູ່​ຕຶກ​ສູນການ​ຄ້າໂອ​ຊ​ຽນ​ວາ​ຍ​ດ໌ ແມ່ນ​ຮ່ອງ​ຮອຍອັນ​ນຶ່ງທີ່ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນເຖິງ​ການ​ຫລຸດ​ລົງ​ຢ່າງ​ວ່ອງໄວ ໃນ​ການ​ໄຫລ​ຂອງ​ທຶນມາ​ຈາກ​ຈີນ ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ມະ​ຫາ​ອຳ​ນາດ​ເພີ້ມ​ສູງ​ຂຶ້ນ.

ໂດຍ​ລວມ​ແລ້ວການ​ລົງ​ທຶນ​ໂດຍ​ກົງ​ລະ​ຫວ່າງ​ຈີນ ແລະສະ​ຫະ​ລັດໄດ້​ພຸ້ງ​ຂຶ້ນ​ສູ່​ຈຸດ​ສູງ​ສຸດ​ໃນ​ປີ 2016 ເຖິງ 60 ຕື້ ​ໂດ​ລາ ຢ່າງ​ເປັນ​ປະ​ຫວັດ​ການ, ຈາກນັ້ນ ກໍ​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ມາ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ, ອີງ​ຕາມ​ກຸ່ມສະ​ໜອງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າໂຣ​ດຽມ (Rhodium Group).

ເຫດ​ຜົນ​ນຶ່ງ​ກໍ​ແມ່ນ ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຢູ່​ໃນ​ນະ​ໂຍບາຍ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ຈີນ...

...ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງທ່ານ ເດ​ລ ໂກນ​ສ​ມິດ (Dale Goldsmith), ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ໃນ​ດ້ານ​ການ​ໃຊ້​ດິນທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່ໃນລັອ​ສແອນ​ເຈີ​ລິສ.

ທ່ານໂກນ​ສ​ມິດ (Goldsmith) ກ່າວ​ດັ່ງ​ນີ້:
"ມີ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ເງິນ​ຕາອອກ​ຈາກ​ຈີນ ບ່ອນ​ທີ່​ຫລາຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເອົາ​ເງິນ​ໄປ​ໄວ້​ນັ້ນ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ມັນ​ອາດ​ຈະ​ເອົາ​ເງິນ​ອອກ​ຈາກ​ຈີນ​ໄປ​ເຮັດ​ການລົງ​ທຶນທີ່​ປອດ​ໄພ. ແລະ​ໃນ​ທີ່​ສຸດຈີນ​ກໍ​ໄດ້​ທັບ​ມ້າງ​ອັນ​ນັ້ນ."

ອີກ​ເຫດ​ຜົນ​ນຶ່ງ ​ກໍ​ຄື​ການ​ເຝົ້າ​ຕິດ​ຕາມເບິ່ງ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ສິ້ງ​ຊອມກວດ​ກາ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ, ກໍ​ຄືຄະ​ນະກຳ​ມະ​ການ ການ​ລົງ​ທຶນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຫລື CFIUS.

ກຸ່ມ​ໂຣ​ດຽມ​ຄຳ​ນວນ​ເບິ່ງວ່າ ການກວດ​ກາ​ຢ່າງ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ຈີນ​ທັງ​ຫລາຍ​ປະຖິ້ມ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ການຄ້າ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ຫລາຍກວ່າ 2.5 ຕື້​ ໂດ​ລາ ​ ໄປ.

ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ຂ້ອນ​ຂ້າງວ່າ​ແຂງ​ແຮງ​ຂອ​ງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ກໍ​ເປັນ​ອີກ​ປະ​ເດັນ​ນຶ່ງ.

ທະ​ນາຍ​ຄວາມໂກນ​ສ​ມິດ (Goldsmith) ກ່າວ​ເພີ້ມ​ອີກວ່າ:
"ເງິນ​ໂດ​ລາທີ່​ມີ​ຄ່າ​ແຂງ​ຂຶ້ນ​ຫລາຍ ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ດຶງ​ດູດ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຫລຸດລົງ​ຫລາຍສຳ​ລັບ​ຈີນ ແລະຢູ່​ໃນ​ລັດຕ່າງໆ. ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່ານັ້ນ ທ່ານ​ກໍ​ຈະ​ມີ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃນ​ການກໍ່​ສ້າງທີ່​ຖີບ​ຕົວຂຶ້ນ​ສູງ​ຫລາຍ."

ເໜືອ​ສິ່ງ​ອື່ນໆໃດ​ໝົດ ກໍ​ຄືສົງ​ຄາມ​ການ​ຄ້າ​ລະຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ລັດກັບ​ຈີນ​ທີ່​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ມີ​ມາຕະ​ຫລອດ​ ໄດ້ພາ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມບໍ່​ແນ່ນອນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ທີ່ກຳ​ລັງ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຢູ່​ແລ້ວນັ້ນ.

ທ່ານເຈີງ (Cheung) ອະ​ທິ​ບາຍ​ອີກ​ວ່າ: "ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ເຫດ​ຜົນ​ທີ່​ວ່າ​ເປັນ​ຫຍັງ​ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງບໍ່​ເຫັນແທ້​ໆ ວ່າ​ມີ​ໂຄງ​ການ​ໃໝ່ອັນ​ໃດຈາກ​ຈີນເຂົ້າ​ມາ ກໍ​ແມ່ນ​ຍ້ອນ​ວ່າສົງ​ຄາມ​ການ​ຄ້າ, ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຈະ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ. ແລະ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ກຳ​ລັງ​ເພີ້ມ​ທະ​ວີ​ຂຶ້ນ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ບໍ​ລິ​ສັດ​ຈີນ​ຫລາຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ ​ຍັງ​ລັ່ງ​ເລ​ໃຈ​ໃນ​ເລື້ອງ​ທີ່​ວ່າ ຄວນ​ຈະ​ເຂົ້າ​ມາ​ຕະ​ຫລາດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຫລືບໍ່ນັ້ນ."

ສົງ​ຄາມ​ການ​ຄ້າກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ອັນ​ນຶ່ງອີກເກີດ​ຂຶ້ນ​ມາ ເພື່ອ​ຫລີກ​ລ້ຽງ​ຈາກພາ​ສີ​ສູງ ບໍ​ລິ​ສັດ​ສາ​ກົນ​ກຳ​ລັງ​ຍ້າຍ​ໂຮງ​ງານ​ຜະ​ລິດ​ສິນ​ຄ້າ​ອອກ​ຈາກ​ຈີນ ແລະ​ໄປ​ຫາ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້.

ຢູ່​ໃນ​ບາງ​ປະ​ເທດ ມັນ​ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ໃຫ້ເກີດ​ຄວາມຮັ່ງ​ມີ​ໃໝ່.
ສ່ວນ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ ກໍ​ກໍ​າ​ລັງ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ເພີ້ມ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໂດຍ​ກົງ​ຂອງ​ຕົນ ເພື່ອ​ຊົດ​ເຊີຍ​ໃຫ້​ແກ່​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່ບໍ່​ດີ​ຂອງ​ສົງ​ຄາມ​ການ​ຄ້າ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຕົນ.

ທ່ານເຈີງ (Cheung) ກ່າວ​ມ້ວນ​ທ້າຍ​ວ່າ: "ໂດຍ​ສະ​ເພາ​ະ ກໍ​ແມ່ນຫວຽດນາມ ແລະ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສອງ​ສາມ​ປີ​ຜ່ານ​ມານີ້ ໄດ້​ພາ​ກັນ​ຫ້າວ​ຫັນ​ຊອກ​ຫາ​ໂອ​ກາດ​ທາງ​ທຸ​ລະ​ກິດ."

ຕາບ​ໃດ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ທາງ​ເ​ສດ​ຖະ​ກິດລະ​ຫວ່າງວໍ​ຊິງ​ຕັນກັບ​ປັກ​ກິ່ງຫາກ​ຍັງ​ມີ​ຢູ່ລັອ​ສ
ແອນ​ເຈີ​ລິສ ແລະ​ຕົວ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຈະ​ຕ້ອງ​ຊອກ​ຫາ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນຈາກ
​ບ່ອນ​ອື່ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາອ​ັງ​ກິດ

ເບິ່ງວີ​ດິ​ໂອ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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