ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນ ທ່ານຫວັງ ຢີ່ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມ ຢາມສິງກະໂປ, ມາເລເຊຍ ແລະກໍາປູເຈຍ ເປັນເວລາສັ້ນໆ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນກ່ຽວກັບຂໍ້ພິພາດຢູ່ໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ກ່ອນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງບັນດາຜູ້ນໍາ ASEAN ທີ່ນະຄອນຈາກາຕ້າ ໃນວັນທີ 5 ຫາ 7 ກັນຍາ ນີ້.
ການເດີນທາງ 4 ມື້ຂອງທ່ານ ມີຂຶ້ນ “ເພື່ອການສົນທະນາສື່ສານສໍາລັບເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຍຸດທະສາດ ກັບສາມປະເທດ,” ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງຈີນ ກ່ອນການອອກເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານຫວັງ, ແນວໃດກໍຕາມ ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ທ່ານຫວັງ ຍັງກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະຜັກດັນຫຼັກການປະຕິບັດ ຫຼື Code of Conduct (COC) ຂອງປັກກິ່ງ ກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງການເດີນເຮືອຂອງສາກົນ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ “ບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ” ຢູ່ໃນ ASEAN ນໍາອີກດ້ວຍ.
ທ່ານຮັນເຕີ ມາຣ໌ສຕັນ (Hunter Marston), ຈາກສະຖາບັນວິຊາການທາງດ້ານເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລອອສເຕຣເລຍ ກ່າວວ່າ ການຜູກໄມຕີຈິດຂອງຈີນ ກັບພັນທະມິດທີ່ມີການປັບໂຕເຂົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມໄດ້ຂອງບັນດາ 10 ປະເທດໃນກຸ່ມ ASEAN ຄືກະແຈສໍາຄັນ, ໃນຂະດຽວກັນ ກໍໂດດດ່ຽວບັນດາປະເທດທີ່ມີທ່າອຽງໄປທາງຕາເວັກຕົກ ເຊັ່ນ ຟີລິບປິນ ແລະຫວຽດນາມ.
ປະທານາທິບໍດີຟີລິບປິນ ທ່ານເຟີດີນານ ມາໂກສ ຈູເນ່ຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະເທດຂອງທ່ານໃກ້ຊິດກັບສະຫະລັດຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະມີການຕໍ່ຕ້ານການຂະຫຍາຍອໍານາດທາງທະເລຂອງ ຈີນ ຢ່າງແຂງຂັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານໃນປີແລ້ວນີ້.