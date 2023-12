ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ ໃນອາທິດໜ້ານີ້

ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ​ສີ ​ຈິ້ນ​ຜິ​ງ ​ຈະ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນບ້ານ​ຫວຽດ ນາມ​ໃນ​ອາທິດ​ໜ້າ​ນີ້ ເພື່ອ​ຊຸກຍູ້​ການ​ພົວພັນ​ລະຫວ່າງ​ປະ​ເທດເພື່ອນ​ບ້ານ​ສັງຄົມ​ນິຍົມໃຫ້​ເລິກ​ເຊິ່ງກວ່າ​ເກົ່າ, ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດຂອງປັກກິ່ງ​ກ່າວ​ ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.

ໂຄສົກ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ ທ່ານນາງຮົວ ຈຸນຢິງ (Hua Chunying) ກ່າວໃນຖະແຫຼງການ​ວ່າ ການໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ຢ່າງເປັນທາງ​ການ ​ຂອງ​ ທ່ານສີ ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ ​ແລະ​ວັນ​ພຸດ​ໜ້າ​ນີ້.

ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ ​ປະທານ​ປະ​ເທດ​ຈີນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ຫວຽດນາມ ທ່ານ ຫງວຽນ ​ຟູ ຈອງ (Nguyen Phu Trong) ​ແລະ ທ່ານຫວໍ ວັນ ເທືອງ (Vo Van Thuong).

ປັກກິ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ ສີ ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ​ແລະ​ “ປຶກສາ​ຫາ​ລືກ່ຽວກັບການຍົກ​ລະ​ດັບການພົວ​ພັນ ​ຈີນ-ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ສູງ​ຂຶ້ນ.”

ໂຄສົກ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຈີນ ທ່ານຫວັງ ເຫວິນ ບິນ ​ກ່າວວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຊຸກຍູ້​ການ​ລົງ​ເລິກ ​ແລະ ຮັດ​ແໜ້ນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຮອບດ້ານ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ.”

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ "ໂລກໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແມ່ນຢູ່ໃນໄລຍະໃຫມ່ຂອງຄວາມວຸ້ນວາຍແລະການປ່ຽນແປງ, ໂດຍ​ການບໍ່ສະຖຽນລະພາບ ແລະຄວາມບໍ່ແນ່ນອນເພີ່ມຂື້ນ,"

Chinese President Xi Jinping will visit neighboring Vietnam next week to push for deeper ties between the socialist neighbors, Beijing's foreign ministry said on Thursday.

Xi's state visit will take place next Tuesday and Wednesday, foreign ministry spokesperson Hua Chunying said in a statement.

The Chinese president was invited by Vietnam's top leaders Nguyen Phu Trong and Vo Van Thuong, she added.

Xi will meet with Vietnam's top leadership and "discuss bringing China-Vietnam relations to a higher position", Beijing said.

"We will push for deepening and solidifying the comprehensive strategic cooperation between the two countries," foreign ministry spokesperson Wang Wenbin said.

"The world is currently in a new period of turbulence and change, with increasing instability and uncertainty," he added.