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ເງິນກູ້ຢືມຂອງຈີນ ແກ່ເຂດພາກໃຕ້ຂອງທະເລຊາຍຊາຮາຣາໃນອາຟຣິກາ ແມ່ນ​ຫຼາຍກວ່າ​ເງິນກູ້ ຈາກປະເທດຕາເວັນຕົກລວມກັນ

ແຟ້ມ-ພາບໂດຍລວມໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນລົດໄຟຢູ່ເທິງລາງລົດໄຟ Standard Gauge Railway ທີ່ກໍ່ສ້າງໂດຍບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ຂົວ-ທາງ ຂອງຈີນ ແລະໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມໂດຍລັດຖະບານຈີນ, ໃນປະເທດເຄັນຢາ, ວັນທີ 16 ຕຸລາ 2019.

ທະນາຄານຈີນໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມແກ່ໂຄງການພັດທະນາ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ເຂດ​ໃຕ້ທະເລຊາຍຊາຮາຣາ​ຂອງອາຟຣິກາ ຫຼາຍກວ່າປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ລວມກັນ ຈາກປີ 2007 ຫາ 2020, ອີງຕາມລາຍງານຂອງການສຶກສາໃໝ່

(( https://www.cgdev.org/publication/stuck-near-ten-billion-public-private-infrastructure-finance-sub-saharan-africa ))

ສູນກາງເພື່ອການພັດທະນາລະດັບໂລກໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ແລະນະຄອນລອນດອນ ຍັງໄດ້ລາຍງານໃນມື້ວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທະນາຄານພັດທະນາຂອງຈີນ ໄດ້ສະ​ໜອງ​ເງິນຈໍານວນ 23 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອເປັນເງິນທຶນໃຫ້ແ​ກ່​ຮຸ້ນສ່ວນທັງພາກລັດ ແລະເອກກະຊົນ ຢູ່ໃນພູມິພາກແຫ່ງນີ້.

ລາຍງານພົບວ່າ ຈໍານວນເງິນດັ່ງກ່າວແມ່ນຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າ ຂອງມູນຄ່າເງິນກູ້ທີ່ລວມກັນ 9 ຕື້ 100 ລ້ານໂດລາ ໂດຍທະນາຄານຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ຍີປຸ່ນ, ເຢຍຣະມັນ, ເນເທີແລນ, ຝຣັ່ງ ແລະ ອາຟຣິກາໃຕ້.

ທ່ານແນນຊີ ລີ, ຫົວໜ້າຜູ້ຂຽນລາຍງານກ່ຽວກັບການສຶກສານີ້ກ່າວວ່າ “ເງິນກູ້ຢືມເຫຼົ່ານັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ຂົງເຂດແຫ່ງນີ້ຕ້ອງການສໍາລັບຖະໜົນ, ເຂື່ອນ ແລະຂົວຕ່າງໆ.”

ອົງ​ການ​ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ ໄດ້ກວດສອບ​ເບິ່ງໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຫຼາຍກວ່າ 500 ໂຄງການຢູ່ໃນພູມິພາກແຫ່ງນີ້ ໂດຍມີອົງປະກອບຂອງພາກເອກກະຊົນທີ່​ປະ​ສົບ​ກັບ​ຫົນ​ທາງ​ຕັນໃນ​ການບໍລິການທາງການເງິນໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ ລີ ກ່າວວ່າ “ມີການຕ້ອງຕິຈີນເປັນຈໍານວນຫຼາຍ, ແຕ່ ຖ້າຫາກລັດ​ຖະບານຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກຕ້ອງການທີ່ຈະເພີ້ມການລົງທຶນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ມີຄວາມໝາຍສົມບູນແບບ, ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງປັບປຸງທະນາຄານພັດທະນາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະທະນາຄານພັດທະນາໃນພະຫຸພາຄີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນນີ້ມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ.”

ໃນລາຍງານຍັງໄດ້ພົບວ່າ ເຖິງແມ່ນຈະເປັນວິໄສທັດ “ຈາກຕື້ ມາເປັນ ພັນຕື້” ໂດຍທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາພະຫຸພາຄີ ໃນປີ 2015, ແຕ່ໜ່ວຍງານດັ່ງກ່າວເຊັ່ນ ທະນາຄານໂລກແມ່ນມອບເງິນໃຫ້ພຽງ 1 ຕື້ 400 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ ເພື່ອເປັນກອງທຶນສໍາລັບໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ໃຕ້ຂອງທະເລຊາຍຊາຮາຣາ ໃນອາຟຣິກາ ແຕ່ປີ 2016 ຫາ 2020.

ການຂາດຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະການໃຊ້ເງິນກູ້ທີ່ມີຫຼັກຄໍ້າປະກັນໂດຍຈີນນັ້ນ ເປັນຄວາມກັງວົນຢ່າງໃຫຍ່ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍໃນເງິນກູ້ຢືມດັ່ງກ່າວ ໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດປີມານີ້.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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