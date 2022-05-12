ນັກຊ່ຽວຊານ ກ່າວວ່າ ອິດທິພົນຂອງຈີນ ເຮັດໃຫ້ສາຍສຳພັນ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດກັບກຳປູເຈຍ ມີສີສັນ

ສິບຫົກເດືອນຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກທີ່ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ເຂົ້າດຳລົງຕຳ ແໜ່ງ ໃນເດືອນມັງກອນ 2021 ຄວາມຂົມຂື່ນເປັນຕົວກຳນົດຂອງສາຍສຳພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະກຳປູເຈຍ. ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຸນ ເຊັ້ນ ແຫ່ງກຳປູເຈຍ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຜູ້ນຳ ຈາກປະເທດເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ກໍຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະອາຊຽນ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນອາທິດນີ້ ຊຶ່ງການມີໜ້າຂອງທ່ານນັ້ນ ໄດ້ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ ກໍຍ້ອນວ່າ ກຳປູເຈຍ ເປັນປະທານຂອງສະມາຄົມບັນດາປະເທດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.
ເມື່ອວັນທີ 1 ກຸມພາ ຊຶ່ງເປັນປີໃໝ່, ທ່ານໂຈນາທັນ ເທີລີ ຫົວໜ້າຝ່າຍການ ເມືອງແລະເສດຖະກິດ ປະຈຳສະຖານທູດສະຫະລັດໃນກຳປູເຈຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຢາກໃຫ້ກຳປູເຈຍ ມີ “ຄວາມສະຫງົບສຸກ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະເປັນເອກະລາດ” - ແລະຕໍ່ຈາກນັ້ນ ໄດ້ກ່າວໂຈມຕີເຖິງສະພາບຂອງປະຊາທິປະໄຕໃນກຳປູເຈຍ ແລະສາຍສຳພັນທີ່ໃກ້ສິດຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າກັບຈີນ ແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ທ່ານເທີລີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາຂະເໝນວ່າ “ໃນຖານະເປັນເພື່ອນມິດ ແລະຄູ່ພາຄີກັບກຳປູເຈຍ ພວກເຮົາໂດຍທຳມະຊາດແລ້ວ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງໃນເມື່ອພວກເຮົາເຫັນວ່າ ກຳປູເຈຍ ຕີຕົວຫ່າງໄປຈາກນັ້ນ, ໃນເມື່ອພວກເຮົາເຫັນວ່າ ລັດຖະບານໃນທຸກລະດັບແມ່ນຄອບງຳໂດຍພຽງພັກດຽວ, ໃນເມື່ອພົນ ລະເມືອງທີ່ສະຫງົບສຸກ ຖືກຈັບກຸມແລະຖືກຂັງຄຸກ ຍ້ອນພຽງແຕ່ການສະແດງອອກທັດສະນະຄວາມເຫັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ໃນເມື່ອການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກກວດກາ ແລະການໃຊ້ອຳນາດໂດຍບໍ່ຖືກລົງໂທດ ແລະໃນເມື່ອໄຊຊະນະທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຍາກລຳບາກ ຂອງເອກະລາດແລະອະທິປະໄຕ ໂດຍຣາຊະອາ ນາຈັກແຫ່ງນີ້ ແມ່ນພວມເຊື່ອມຖອຍ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ ຫຼື CPP ໄດ້ປົກຄອງປະເທດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1979 ເປັນຕົ້ນມາ.
ຢູ່ໃນການກ່າວທີ່ໝາຍເຖິງຈີນ ແລະຄວາມສົງໄສໃນການມີສ່ວນພົວພັນຂອງຕົນ ໃນຖານທັບເຮືອຣຽມ ຢູ່ທີ່ແຂວງສີຫານຸກວີລ ຊຶ່ງທ່ານເທີລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະ ລັດ ແມ່ນ “ໝັ້ນໝາຍຢ່າງແທ້ຈິງ ຕໍ່ອະທິປະໄຕ ຂອງຣາຊະອານາຈັກ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາໂດຍທຳມະຊາດແລ້ວໄດ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງໃນເມື່ອພວກເຮົາເຫັນອະທິ ປະໄຕຂອງກຳປູເຈຍ ພວມມີການເຊື່ອມຖອຍ ໃນເມື່ອພວກເຮົາເຫັນ ກອງທັບຕ່າງປະເທດ ມີໜ້າຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ແລະໃນເມື່ອບໍລິສັດຕ່າງປະເທດທັງຫຼາຍ ປະ ກອບສ່ວນ ຫຼື ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໃນການລະເມີດຕໍ່ທີ່ດິນ ພວກແຮງງານ ແລະກົດລະບຽບຕ່າງໆຂອງສະພາບແວດລ້ອມ.”
ໃນຂະນະດຽວກັນ ສະຫະລັດ ຕ້ອງຕິການທົດຖອຍດ້ານສິດທິມະນຸດ ແລະປະ ຊາທິປະໄຕຂອງກຳປູເຈຍ ຊຶ່ງບັນດານັກວວິເຄາະກ່າວວ່າ ການມີອິດທິພົນຂອງຈີນ ເປັນສິ່ງຂັບດັນຍຸດທະສາດຂອງສະຫະລັດ ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງກະຕຸ້ນໃຫ້ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ໃຫ້ເອົາແນວທາງທີ່ກົງໄປກົງມາ ກັບພະນົມເປັນ ບາງທີ ເປັນພັນທະມິດ ທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດກັບປັກກິ່ງໃນຂົງເຂດນີ້.