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ວັນພະຫັດ, 12 ພຶດສະພາ 2022
ເອເຊຍ

ນັກຊ່ຽວຊານ ກ່າວວ່າ ອິດທິພົນຂອງຈີນ ເຮັດໃຫ້ສາຍສຳພັນ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດກັບກຳປູເຈຍ ມີສີສັນ

ແຟ້ມພາບ - ທີ່ປຶກສາຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແດເຣັກ ໂຊລເລັຕ ກ່າວຖະແຫລງ ໃນລະຫວ່າງ ການສົນທະນາແບບໂຕະມົນ ກັບບັນດານັກຂ່າວ ໃນນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ ຂອງກຳປູເຈຍ, ວັນທີ 10 ທັນວາ 2021.

ສິບຫົກເດືອນຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກທີ່ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ເຂົ້າດຳລົງຕຳ ແໜ່ງ ໃນເດືອນມັງກອນ 2021 ຄວາມຂົມຂື່ນເປັນຕົວກຳນົດຂອງສາຍສຳພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະກຳປູເຈຍ. ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຸນ ເຊັ້ນ ແຫ່ງກຳປູເຈຍ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຜູ້ນຳ ຈາກປະເທດເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ກໍຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະອາຊຽນ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນອາທິດນີ້ ຊຶ່ງການມີໜ້າຂອງທ່ານນັ້ນ ໄດ້ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ ກໍຍ້ອນວ່າ ກຳປູເຈຍ ເປັນປະທານຂອງສະມາຄົມບັນດາປະເທດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.

ເມື່ອວັນທີ 1 ກຸມພາ ຊຶ່ງເປັນປີໃໝ່, ທ່ານ​ໂຈນາທັນ ເທີລີ ຫົວໜ້າຝ່າຍການ ເມືອງແລະເສດຖະກິດ ປະຈຳສະຖານທູດສະຫະລັດໃນກຳປູເຈຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຢາກໃຫ້ກຳປູເຈຍ ມີ “ຄວາມສະຫງົບສຸກ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ​ເປັນເອກະລາດ” - ແລະຕໍ່ຈາກນັ້ນ ໄດ້ກ່າວໂຈມຕີເຖິງສະພາບຂອງປະຊາທິປະໄຕໃນກຳປູເຈຍ ແລະສາຍສຳພັນທີ່ໃກ້ສິດ​ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າກັບຈີນ ແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.

ທ່ານເທີລີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາຂະເໝນວ່າ “ໃນຖານະເປັນເພື່ອນມິດ ແລະຄູ່ພາຄີກັບກຳປູເຈຍ ພວກເຮົາໂດຍທຳມະຊາດແລ້ວ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງໃນເມື່ອພວກເຮົາເຫັນວ່າ ກຳປູເຈຍ ຕີຕົວຫ່າງໄປຈາກນັ້ນ, ໃນເມື່ອພວກເຮົາເຫັນວ່າ ລັດຖະບານໃນທຸກລະດັບແມ່ນຄອບງຳໂດຍພຽງພັກດຽວ, ໃນເມື່ອພົນ ລະເມືອງທີ່ສະຫງົບສຸກ ຖືກຈັບກຸມແລະຖືກຂັງຄຸກ ຍ້ອນພຽງແຕ່ການສະແດງອອກທັດ​ສະ​ນະ​ຄວ​າມ​ເຫັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ໃນເມື່ອການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກກວດກາ ແລະການໃຊ້ອຳນາດໂດຍບໍ່ຖືກລົງໂທດ ແລະໃນເມື່ອໄຊຊະນະທີ່ໄດ້ມາຢ່າງຍາກລຳບາກ ຂອງເອກະລາດແລະອະທິປະໄຕ ໂດຍຣາຊະອາ ນາຈັກແຫ່ງນີ້ ແມ່ນພວມ​ເຊື່ອມຖອຍ.”

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ ຫຼື CPP ໄດ້ປົກຄອງປະເທດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1979 ເປັນຕົ້ນມາ.

ຢູ່ໃນ​ການ​ກ່າວ​ທີ່ໝາຍເຖິງຈີນ ແລະຄວາມສົງໄສໃນການມີສ່ວນພົວພັນຂອງຕົນ ໃນຖານທັບເຮືອ​ຣຽມ ຢູ່ທີ່ແຂວງສີຫານຸກວີລ ຊຶ່ງທ່ານເທີລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະ ລັດ ແມ່ນ “ໝັ້ນໝາຍຢ່າງແທ້ຈິງ ຕໍ່ອະທິປະໄຕ ຂອງຣາຊະອານາຈັກ. ສະນັ້ນ ພວກເຮົາໂດຍທຳມະຊາດແລ້ວໄດ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງໃນເມື່ອພວກເຮົາເຫັນອະທິ ປະໄຕຂອງກຳປູເຈຍ ພວມ​ມີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຖອຍ ໃນເມື່ອພວກເຮົາເຫັນ ກອງທັບຕ່າງປະເທດ ມີໜ້າຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ແລະໃນເມື່ອບໍລິສັດຕ່າງປະເທດທັງຫຼາຍ ປະ ກອບສ່ວນ ຫຼື ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໃນການລະເມີດຕໍ່ທີ່ດິນ ພວກແຮງງານ ແລະກົດລະບຽບຕ່າງໆຂອງສະພາບແວດລ້ອມ.”

ໃນຂະນະດຽວກັນ ສະຫະລັດ ຕ້ອງຕິການທົດຖອຍດ້ານສິດທິມະນຸດ ແລະປະ ຊາທິປະໄຕຂອງກຳປູເຈຍ ຊຶ່ງບັນດານັກວວິເຄາະກ່າວວ່າ ການມີອິດທິພົນຂອງຈີນ ເປັນສິ່ງຂັບດັນຍຸດທະສາດຂອງສະຫະລັດ ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງກະຕຸ້ນໃຫ້ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ໃຫ້ເອົາແນວທາງທີ່ກົງໄປກົງມາ ກັບພະນົມເປັນ ບາງທີ ເປັນພັນທະມິດ ທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດກັບປັກກິ່ງໃນຂົງເຂດນີ້.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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