ຈີນ ກໍາລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະໃຫ້ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນຂໍ້ຕົກລົງຢູ່ຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຕອນໃຕ້ພາຍໃນອາທິດນີ້ ແລະຫຼຸດອໍານາດທີ່ເຄີຍມີມາແຕ່ດັ້ງເດີມຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກລົງ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນພວມທຳການຢ້ຽມຢາມ 10 ປະເທດຢູ່ໃນພູມິພາກແຫ່ງນີ້.
ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການສະແຫວງຫາຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນເວລາທີ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນ ທ່ານຫວັງ ຢີ ຢ້ຽມຢາມປະເທດໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ, ຟີຈິ, ກີຣີບາຕີ, ຊາມົວ, ທັອງກາ, ວານູອາຕູ, ປາປົວນິວກີເນຍ ແລະຕີມໍຕາເວັນອອກ ເຊິ່ງທ່ານຈະສໍາເລັດການຢ້ຽມຢາມໃນມື້ວັນເສົານີ້. ຈີນ ໄດ້ລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງກັບປະເທດເກາະດອນໂຊໂລມອນ ໃນເດືອນເມສາຜ່ານມາ.
ທ່ານຫວັງ, ບໍ່ສາມາດບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງແບບກວມລວມກັບປະເທດປາຊີຟິກທັງໝົດ, ແຕ່ສາມາດຕົກລົງເຫັນດີ ກັບບາງປະເທດ ຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງລວມມີປະເທດໝູ່ເກາະທັອງກາ ທີ່ມີການຢ້ຽມຢາມໃນອາທິດນີ້ ໃນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບມືກັບໄພພິບັດ ລວມເຖິງໂຄງການອື່ນໆນໍາອີກດ້ວຍ. ທ່ານຫວັງ ໄປເຖິງປະ ເທດໝູ່ເກາະວານູອາຕູໃນມື້ວັນພຸດຜ່ານມາ.
ປັກກິ່ງ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງກອງທັບເຮືອຂອງຕົນໃນໄລຍະບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂດຍໄດ້ແລ່ນເຮືອຜ່ານເສັ້ນທາງເດີນເຮືອຂອງໝູ່ເກາະລະຫວ່າງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະອິນໂດເນເຊຍ. ເສັ້ນເຂດຮ້ອນຂອງມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຕອນໃຕ້ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ນອກອອກໄປຈາກເສັ້ນທາງເດີນເຮືອດັ່ງກ່າວ.
“ສໍາລັບການໃຫ້ຄວາມສົນໃຈທີ່ອ່ອນນ້ອມ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະຄວາມພະຍາຍາມ, ບາງຢ່າງອາດຈະຕົກໄປເປັນຂອງພວກເຂົາໄດ້ ເຊັ່ນວ່າ ປະເທດໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຊາຕູ ລິມາເຢ (Satu Limaye) ຮອງປະທານຂອງສູນກາງຄົ້ນຄວ້າຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກທີ່ນະຄອນໂຮໂນລູລູ. ທ່ານກ່າວວ່າ ຈີນມີຄວາມພ້ອມສໍາລັບ “ການແຂ່ງຂັນທາງອໍານາດອັນຍິ່ງໃຫຍ່” ກັບບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກທີ່ມີອິດທິພົນທາງປະຫວັດສາດຢູ່ໃນພູມິພາກມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຕອນໃຕ້ແຫ່ງນີ້ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງກໍ່ບອບບາງ.
“ບໍ່ຕ້ອງເວົ້າເຖິງ ‘ການແຂ່ງຂັນທີ່ກໍາລັງມາເຖິງ’ ນະທີ່ນີ້. ມັນຢູ່ທີ່ນັ້ນເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.”
ທ່ານເດເຣັກ ກຣອສແມນ (Derek Grossman), ນັກວິເຄາະອາວຸໂສທາງດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດຈາກບໍລິສັດ RAND, ເຊິ່ງເປັນໜ່ວຍງານວິໄຈຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈີນກໍາລັງສະແຫວງຫາຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໄລຍະຍາວສໍາລັບອາຫານທະເລ ເພື່ອປະຊາກອນຈໍານວນ 1 ພັນ 400 ລ້ານຄົນ, ພ້ອມທັງຫາທາງຂັດຂວາງການຄອບງໍາຂອງສະຫະລັດ ແລະອອສເຕຣເລຍ ເຊິ່ງຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຕອນໃຕ້ ແມ່ນເນັ່ງແຕ່ອອສເຕຣເລຍໄປຈົນເຖິງປະເທດເປຣູ.