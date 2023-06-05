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ເອເຊຍ

ກອງ​ທັບ ຈີນ ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ ​ກັບ​ກຳ​ປັ່ນ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ກາ​ນາ​ດາ ໃນ​ຊ່ອງ​ແຄບ ໄຕ້​ຫວັນ

  • ວີໂອເອ
ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຈີນ ນາຍ​ພົນ ລີ ຊາງ​ຟູ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ສາ​ກົນ​ເພື່ອ​ການ​ສຶກ​ສາ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ແຊງ​ກ​ຣີ-ລາ ຄັ້ງ​ທີ 20 ເຊິ່ງ​ແມ່ນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ແລະ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ທະ​ວີບ ເອ​ເຊຍ, ໃນ​ປະ​ເທດ ສິງ​ກະ​ໂປ, 4 ມິ​ຖຸ​ນາ 2023.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ ຈີນ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ​ໄດ້​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ເດີນ​ກຳ​ປັ່ນ​ລົບ​ຕັດ​ໜ້າ​ກຳ​ປັ່ນ​ພິ​ຄາດ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ເຮືອ​ລົບ​ຂອງ ກາ​ນາ​ດາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກຳ​ລັງ​ເດີນ​ທາງ​ຜ່ານ​ຊ່ອງ​ແຄບ ໄຕ້​ຫວັນ, ໂດຍ​ໂຕ້​ແຍ້ງວ່າ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຂອງ​ກຳ​ປັ່ນ​ພັນ​ທ​ະ​ມິດ​ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ “ໃນ​ການ ລາດ​ຕະ​ເວນເພື່ອ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ​ພາບ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ” ແມ່ນ​ການ​ຍຸ​ແຍ່​ຕໍ່ ຈີນ.

ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ກາ​ນາ​ດາ ໄດ້​ທຳ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ​ຮ່ວມ​ກັນ​ທີ່​ດົນໆ​ມີ​ເທື່ອ​ນຶ່ງ​ຜ່ານ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ ໄຕ້​ຫວັນ​ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ດ້ວຍ​ກຳ​ປັ່ນ​ລົບ ຈີນ ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ໄດ້​ແຊງ​ກາຍ​ກຳ​ປັ່ນ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ລ້ຽວ​ຜ່ານ​ຫົວ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈາກ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ປອດ​ໄພ​ປະ​ມານ 140 ​ແມັດ,” ອີງ​ຕາມກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ ອິນ​ໂດ​-ປາ​ຊີ​ຟິກ ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ.

ຫົວ​ໜ້ອງ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ຈີນ ນາຍ​ພົນ ລີ ຊາ​ງຟູ, ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ຂອງ​ໂລກ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ ແຊງກ​ຣີ​-ລາ ໃນ​ປະ​ເທດ ສິງ​ກະ​ໂປ ວ່າ ປັກ​ກິ່ງ ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ບັນ​ຫາ​ໃດໆ​ກັບ “ເສັ້ນ​ທາງ​ທີ່ບໍ່​ເປັນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ” ຜ່ານ​ເຂດ​ນ້ຳ​ທີ່​ແບ່ງ​ແຍກ ໄຕ້​ຫວັນ ອອກ​ຈາກ ຈີນ ແຜ່ນ​ດິນ​ໃຫຍ່ ແຕ່ “ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ໃຊ້​ເສັ້ນ​ທາງ ​ການ​ລາດ​ຕະ​ເວນເພື່ອ​ອິດ​ສະ​ຫຼະ​ພາບ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ​ນັ້ນ, ເພື່ອສະ​ແດງ​ອຳ​ນາດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໂລກ.”

ກອງ​ທັບ​ເຮືອ ​ທີ 7 ຂອງສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ພິ​ຄາດ​ຕິ​ດ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ນຳ​ວິ​ຖີ USS Chung-Hoon ແລະ ກຳ​ປັ່ນ​ລົບ​ຊັ້ນ​ ຮາ​ລີ​ແຟັກ​ສ໌ ຂອງກອງ​ທັບ​ເຮືອ ກາ​ນາ​ດາ HMCS Montreal ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ຜ່ານ​ປະ​ຈຳ​ວັນ​ຢູ່​ຊ່ອງ​ແຄບ ໄຕ້​ຫວັນ “ຜ່ານ​ເຂດ​ນ້ຳ​ທະ​ເລ​ເລິກບ່ອນ​ທີ່​ການ​ເດີນ​ເຮືອ​ຢ່າງ​ເສ​ລີ​ ແລະ ການ​ບິນ​ຜ່ານ​ແມ່ນ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ.”

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ເດີນ​ທາງ​ຜ່ານ​ສອງ​ຝ່າຍ, “ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ພັນ​ທະ​ມິດ ແລະ ຄູ່​ຮ່ວມ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຕໍ່​ເຂດ​ອິນ​ໂດ-ປາ​ຊີ​ຟິກ​ທີ່​ເສ​ລີ ແລະ ເປີດກວ້າງ.”

ຈີນ ໄດ້​ອ້າງວ່າ ໄຕ້​ຫວັນ ແມ່ນ​ດິນແດນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອ​ງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ແລະໃນ​ຂະ​ນ​ະ​ທີ່ ສະ​ຫະ​ລັດ ຮັບ​ຮູ້ນະ​ໂຍ​ບາຍ “ຈີ​ນດຽວ” ແລະ ປັກ​ກິ່ງ ອ້າງວ່າ ໄຕ້​ຫວັນ ເປັນ​ຂອງ​ຕົນ​ນັ້ນ, ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່​ທີ່​ຈະ​ຂາຍ​ອາ​ວຸດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ ໄທ​ເປ.

ທ່ານ ລີ ໄດ້​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສ້າງ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ ແລະ ຄວນ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່ “ການ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ເຂດ​ແດນ​ທາງ​ອາ​ກາດ ແລະ ​ນ່ານນ້ຳຂອງ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ດີ” ແທນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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