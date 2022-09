ຄວາມສໍາພັນທາງທະຫານຂອງ ຣັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ເພີ້ມຂຶ້ນຍ້ອນການຮຸກຮານ ຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ

ການຮຸກຮານ ຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເປັນແຮງຜັກດັນເຮັດໃຫ້ມົສກູ ແລະ ປັກກິ່ງ ມີຄວາມໃກ້ຊິດກັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ອີງຕາມລາຍງານໃໝ່ທີ່ມີການເຕືອນເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຣັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ກໍາລັງມີການສະໜັບສະໜຸນເຊິ່ງກັນ ແລະກັນກ່ຽວກັບຄວາມຂັດແຍ້ງໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ. ເຮັນຣີ ຣິຈແວລ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຈາກນະຄອນຫຼວງລອນດອນ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະ ອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ໃນເດືອນນີ້ ຣັດເຊຍ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດການຊ້ອມລົບທາງທະຫານ ໂວສຕັອກ 22 (Vostok22) ຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ.

ມີ 15 ບັນດາປະເທດທີ່ເປັນສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກຊ້ອມດັ່ງກ່າວ, ແລະ ຈີນ ແມ່ນແຂກຜູ້ມີກຽດຂອງ ຣັດເຊຍ. ການຊ້ອມລົບດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການອອກອາ ກາດ ຢູ່ໃນຊ່ອງໂທລະພາບລັດຖະບານຂອງທັງສອງປະເທດ.

ພົນເຮືອຕີວາເລີຣີ ກາຊາກອບວ໌ (Valery Kazakov), ຈາກກອງທັບເຮືອຂອງ ຣັດເຊຍປະຈໍາຂົງເຂດປາຊີຟິກ ກ່າວເປັນພາສາຣັດເຊຍວ່າ:

“ການປະຕິບັດງານຊ້ອມລົບຮ່ວມກັນລະຫວ່າງກອງທັບເຮືອຂອງຣັດເຊຍ ແລະກອງທັບເຮືອປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຂອງຈີນ ແມ່ນກ້າວມາເຖິງລະດັບໃໝ່ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຂຶ້ນ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນກ່ຽວກັບສະຖຽນລະພາບແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ໃນລະດັບພູມິພາກ ແລະລະດັບໂລກ.”

ອີງຕາມລາຍງານຈາກສູນກາງຍຸດທະສາດ ແລະການສຶກສາລະຫວ່າງປະເທດໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນເປີດເຜີຍວ່າ ຈີນ ແລະຣັດເຊຍ ຍັງບໍ່ເປັນພັນທະມິດທາງທະຫານຢ່າງເປັນທາງການ, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ແບ່ງປັນການພົວພັນທາງທະຫານຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.

ການຂາຍອາວຸດ ກໍເປັນສ່ວນນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການພົວພັນເຊັ່ນກັນ, ແຕ່ ມັນຍັງມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍອັນ, ກ່າວໂດຍ ທ່ານນາງບອນນີ ລິນ (Bonny Lin), ນຶ່ງໃນຈໍານວນຜູ້ຮຽບຮຽງບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າ:

“ຈີນ ນໍາເຂົ້າອາວຸດຈາກ ຣັດເຊຍ ເປັນຈໍານວນທັງໝົດ 70 ເປີເຊັນ, ແຕ່ວ່າ ໃນຊຸມປີ 2000, ຈີນ ໄດ້ຫັນປ່ຽນມາສຸມໃສ່ ການນໍາໃຊ້ອາວຸດຂອງພວກເຂົາ ເຈົ້າເອງທີ່ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນຈຶ່ງໄດ້ຫຼຸດຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງ ຣັດເຊຍ ທີ່ມີຕໍ່ ຈີນ ລົງ. ນະເວລາດຽວກັນ, ຣັດເຊຍ ກໍ່ຍິ່ງມີຄວາມກັງ ວົນຫຼາຍຂຶ້ນວ່າ ຈີນ ອາດຈະລັກເອົາເທັກໂນໂລຈີຂອງພວກເຂົາ. ໃນຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້, ຊ່ວງສອງຫາສາມປີທີ່ຜ່ານມາ, ການນໍາເຂົ້າອາວຸດທີ່ຂາຍຈາກ ຣັດເຊຍ ຂອງ ຈີນ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນນໍາໃຊ້ເຂົ້າເພື່ອສະໜັບສະໜຸນໂຄງການຕ່າງໆກ່ຽວກັບເຮືອບິນຂອງປະເທດຕົນ.”

ເຖິງຈະບໍ່ໄດ້ສະແດງອອກ ຫຼືກ່າວຫຍັງ ກໍສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າ ຈີນໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນການຮຸກຮານ ຢູເຄຣນ ຂອງ ຣັດເຊຍ.

ທ່ານນາງບອນນີ ລິນ, ຈາກສູນກາງຍຸດທະສາດ ແລະການສຶກສາລະຫວ່າງປະເທດກ່າວວ່າ:

“ລັດຖະບານປັກກິ່ງ ມີລັກສະນະກໍາລັງສ້າງພາບສະທ້ອນຢູ່ໃນແວ່ນ ລະຫວ່າງມຸມມອງຂອງບັນຫາຕ່າງໆ ທີ່ຣັດເຊຍ ກໍາລັງປະເຊີນກັບຂໍ້ຕົກລົງນໍາບັນດາປະ ເທດຕາເວັນຕົກ ພ້ອມດ້ວຍອົງການ NATO, ແລະ ບັນຫາທີ່ ປັກກິ່ງ ກໍາລັງປະເຊີນຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ເພື່ອຈັດການບັນຫາຕ່າງໆກັບສະຫະລັດແລະບັນດາພັນ ທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນຂົງເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ.”

ໃນບົດລາຍງານເຕືອນວ່າ ສະຖານະການຄວາມຂັດແຍ້ງຢູ່ໃນ ຢູເຄຣນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມສໍາພັນຂອງ ຣັດເຊຍ ແລະ ຈີນ ໃກ້ຊິດຍິ່ງຂຶ້ນ, ເຊິ່ງ ທ່ານນາງບອນນີ ກ່າວວ່າ:

“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງແບບນັ້ນ, ຕົວຢ່າງ ຣັດເຊຍ ຈະຕ້ອງຢືນຢູ່ຄຽງຂ້າງ ຈີນ ຖ້າຫາກຈີນ ມີຄວາມຂັດແຍ້ງກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານໃດນຶ່ງຂອງພວກເຂົາ, ແຕ່ ພວກເຂົາອາດຈະຈັດຫາລັກສະນະຂອງການສະໜັບສະໜຸນໃນຮູບແບບອື່ນທີ່ລວມມີ ການສືບລັບ, ພ້ອມທັງການສະໜັບສະໜຸນທີ່ເປັນດ້ານການເມືອງນໍາອີກດ້ວຍ.”

ໃນລາຍງານລະບຸວ່າ ຄວາມອາດສາມາດທາງທະຫານຂອງຈີນ ກໍາລັງຕາມຫຼັງ ຣັດເຊຍ ມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຫຼືເໜືອກວ່າ ກອງກໍາລັງທາງທະຫານຂອງ ຣັດເຊຍ ໄປແລ້ວ.

ການຮຸກຮານ ຢູເຄຣນ ຂອງ ວັງເຄັຣມລິນ ເປັນການຖ່ວງດຶງເວລາ. ລາຍງານຂອງຜູ້ຮຽບຮຽງກ່າວວ່າ ຄວາມລົ້ມແຫຼວຂອງ ຣັດເຊຍ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ ປັກກິ່ງ ດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມສໍາພັນທາງທະຫານກັບ ມົສກູ ຄືນໃໝ່ອີກຄັ້ງ.

