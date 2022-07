ແຜນການ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ​ປະທານ​ສະພາ​ຕ່ຳ​ສະຫະລັດ, ທ່ານ​ນາງແນນ​ຊີ ເພ​ໂລ​ຊີ​ ໃນ​ການໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ໄຕ້​ຫວັນ ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ເດີນທາງ​ໄປຂົງ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍ​ໃນ​ເດືອນ​ສິງຫານີ້ ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຈີນ​ມີ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຢ່າງ​ວຸ້ນວາຍ, ​ໂດຍທີ່ໂຄສົກ​ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ ກ່າວ​ເຕືອນ​ວ່າ ປັກ​ກິ່ງ​ຈະ "ດຳ​ເນີນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຢ່າງ​ແຂງ​ຂັນ" ​ແລະ "ໃຊ້​ມາດ​ຕະການ​ຕອບ​ໂຕ້ຄືນ" ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານນາງ​ເພ​ໂລ​ຊີ ໄດ້ເດີນທາງໄປເກາະດັ່ງ​ກ່າວ.

ໃນກອງປະຊຸມຖະ​ແຫລງຂ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ຊາວ ລີ​ຈຽນ (Zhao Lijian) ໄດ້ຢືນຢັນຕໍ່​ສິ່ງທີ່​ຂຽນ​ຢູ່ ບົດລາຍງານຂອງໜັງ​ສື​ພິມ Financial Times ໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້ ທີ່ ກ່າວວ່າ ຄໍາເຕືອນຂອງຈີນແມ່ນ "ແຮງ​ຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ" ຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມທີ່​ອາດ​ມີ​ຂຶ້ນຂອງປະທານສະພາຕ່ຳ ກ່ວາຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຈີນບໍ່ພໍໃຈກັບນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດຕໍ່​ໄຕ້ຫວັນ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ, “ຝ່າຍ​ຈີນ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ຫລາຍໆ​ຄັ້ງ ຕໍ່​ຝ່າຍ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ກ່ຽວ​ກັບຄວາ​ມເປັນ​ຫ່ວງ​ຢ່າງ​ສູງ​ ​ຕໍ່​ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ໄຕ້​ຫວັນ​ຂອງປະທານ​ສະພາ​ຕ່ຳ​ເພ​ໂລ​ຊີທີ່​ອາດ​ມີ​ຂຶ້ນ ​ແລະກ່ຽ​ວ​ກັບ​ການ​ຄັດຄ້ານ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາຕໍ່ການ​ຢ້ຽຢາມ​ທີ່​ວ່ານັ້ນ​ຢ່າງ​ໜັກ​ແໜ້ນ. "ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ກຽມ​ພ້ອມ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ປ່ຽມແລ້ວ​ສຳລັບ​ເຫດການອັນ​ໃດ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນໃນ​ທີ່​ສຸດ. ຖ້າ​ຝ່າຍສະ​ຫະ​ລັດ​ຢືນຢັດ​ວ່າ ​ຍັງຈະ​ເດີນທາງໄປ​ຢ້ຽມຢາມຢູ່ ຝ່າຍ​ຈີນ​ກໍຈະ​ໃຊ້​ມາດ​ຕະການ​ຢ່າງ​ໜັກ​ແໜ້ນ ​ແລະ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ເພື່ອ​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ​ອະທິປະ​ໄຕ​ ແລະ​ຜືນ​ແຜ່ນດິນ​ອັນ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ຂອງ ​ພວກ​ເຮົາ. ສະ​ຫະ​ລັດ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ທັງ​ໝົດ​ຕໍ່​ຜົນ​ຕາ​ມ​ມາ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຍ້ອນການ​ເຮັດ​ແນວນັ້ນ.”

ໃນຖະແຫຼງການຕໍ່ບັນດາສຳນັກຂ່າວສານຕ່າງໆ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານນາງ ໂຈ​ແອນ ອູ (Joanne Ou), ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງໄຕ້ຫວັນ ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ໄຕ້ຫວັນຍິນດີຕ້ອນຮັບການຢ້ຽມຢາມຂອງບັນດາສະມາຊິກ ລັດຖະສະພາສະຫະລັດສະເໝີ, ລັດຖະບານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບ “ຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນເທື່ອ” ກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາງ​ເພ​ໂລ​ຊີ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ຢູ່​ລຸ່ມນີ້:



U.S. House Speaker Nancy Pelosi's potential plan to visit Taiwan during her trip to Asia in August has prompted a belligerent response from China, with the spokesman for the Foreign Ministry warning that Beijing would "act strongly to resolutely respond" and "take countermeasures" if Pelosi traveled to the island.

In a news conference on Monday, Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian confirmed a report in the Financial Times over the weekend that said China's warnings were "significantly stronger" over the House speaker's potential visit than during the previous times it had been unhappy with U.S. policy toward Taiwan.

"The Chinese side has repeatedly made clear to the U.S. side our serious concern over Speaker Pelosi's potential visit to Taiwan and our firm opposition to the visit," he said. "We are fully prepared for any eventuality. If the U.S. side insists on making the visit, the Chinese side will take firm and strong measures to safeguard our sovereignty and territorial integrity. The U.S. must assume full responsibility for any serious consequence arising thereof."



In statements to different news outlets on Monday, Joanne Ou, the spokesperson for Taiwan's Foreign Ministry, said that while Taiwan always welcomes visits from U.S. lawmakers, the government had not yet received any "definite information" about a visit from Pelosi.