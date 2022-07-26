ແຜນການທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງປະທານສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ, ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ໃນການໄປຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນ ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປຂົງເຂດເອເຊຍໃນເດືອນສິງຫານີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຈີນມີການຕອບໂຕ້ຢ່າງວຸ້ນວາຍ, ໂດຍທີ່ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່າວເຕືອນວ່າ ປັກກິ່ງຈະ "ດຳເນີນການຕອບໂຕ້ຢ່າງແຂງຂັນ" ແລະ "ໃຊ້ມາດຕະການຕອບໂຕ້ຄືນ" ຖ້າຫາກທ່ານນາງເພໂລຊີ ໄດ້ເດີນທາງໄປເກາະດັ່ງກ່າວ.
ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ທ່ານ ຊາວ ລີຈຽນ (Zhao Lijian) ໄດ້ຢືນຢັນຕໍ່ສິ່ງທີ່ຂຽນຢູ່ ບົດລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ Financial Times ໃນທ້າຍອາທິດແລ້ວນີ້ ທີ່ ກ່າວວ່າ ຄໍາເຕືອນຂອງຈີນແມ່ນ "ແຮງຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ" ຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມທີ່ອາດມີຂຶ້ນຂອງປະທານສະພາຕ່ຳ ກ່ວາຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຈີນບໍ່ພໍໃຈກັບນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ, “ຝ່າຍຈີນໄດ້ກ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງຫລາຍໆຄັ້ງ ຕໍ່ຝ່າຍສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງສູງ ຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນຂອງປະທານສະພາຕ່ຳເພໂລຊີທີ່ອາດມີຂຶ້ນ ແລະກ່ຽວກັບການຄັດຄ້ານຂອງພວກເຮົາຕໍ່ການຢ້ຽຢາມທີ່ວ່ານັ້ນຢ່າງໜັກແໜ້ນ. "ພວກເຮົາໄດ້ກຽມພ້ອມຢ່າງເຕັມປ່ຽມແລ້ວສຳລັບເຫດການອັນໃດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນທີ່ສຸດ. ຖ້າຝ່າຍສະຫະລັດຢືນຢັດວ່າ ຍັງຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຢູ່ ຝ່າຍຈີນກໍຈະໃຊ້ມາດຕະການຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະເຂັ້ມແຂງເພື່ອປົກປັກຮັກສາອະທິປະໄຕ ແລະຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງ ພວກເຮົາ. ສະຫະລັດຕ້ອງໄດ້ຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບທັງໝົດຕໍ່ຜົນຕາມມາທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຍ້ອນການເຮັດແນວນັ້ນ.”
ໃນຖະແຫຼງການຕໍ່ບັນດາສຳນັກຂ່າວສານຕ່າງໆ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານນາງ ໂຈແອນ ອູ (Joanne Ou), ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງໄຕ້ຫວັນ ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີ່ໄຕ້ຫວັນຍິນດີຕ້ອນຮັບການຢ້ຽມຢາມຂອງບັນດາສະມາຊິກ ລັດຖະສະພາສະຫະລັດສະເໝີ, ລັດຖະບານຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບ “ຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນເທື່ອ” ກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນາງເພໂລຊີ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມນີ້:
U.S. House Speaker Nancy Pelosi's potential plan to visit Taiwan during her trip to Asia in August has prompted a belligerent response from China, with the spokesman for the Foreign Ministry warning that Beijing would "act strongly to resolutely respond" and "take countermeasures" if Pelosi traveled to the island.
In a news conference on Monday, Foreign Ministry spokesperson Zhao Lijian confirmed a report in the Financial Times over the weekend that said China's warnings were "significantly stronger" over the House speaker's potential visit than during the previous times it had been unhappy with U.S. policy toward Taiwan.
"The Chinese side has repeatedly made clear to the U.S. side our serious concern over Speaker Pelosi's potential visit to Taiwan and our firm opposition to the visit," he said. "We are fully prepared for any eventuality. If the U.S. side insists on making the visit, the Chinese side will take firm and strong measures to safeguard our sovereignty and territorial integrity. The U.S. must assume full responsibility for any serious consequence arising thereof."
In statements to different news outlets on Monday, Joanne Ou, the spokesperson for Taiwan's Foreign Ministry, said that while Taiwan always welcomes visits from U.S. lawmakers, the government had not yet received any "definite information" about a visit from Pelosi.