ເກົາຫຼີເໜືອ ປະຕິຍານໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ຕົນຍັງຈະສືບຕໍ່ໂຄງການພັດທະນາອາວຸດ
ນິວເຄລຍ ໂດຍປະຕິເສດຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງ ຈາກປະຊາຄົມນາໆຊາດ ທີ່ໃຫ້ຄວບຄຸມ
ການເອົາບາດກ້າວແບບຮຸກຮານທາງທະຫານຂອງຕົນນັ້ນ.
ຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າຂອງພຽງຢາງ ກ່າວວ່າ ການລົງໂທດຮອບໃໝ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ
ຕໍ່ຕົນ ໃນການທົດລອງລູກສອນໄຟນັ້ນ ແມ່ນ “ເປັນການລະເມີດຢ່າງເປີດແຜນຕໍ່
ອະທິປະໄຕຂອງຕົນ,” ໂດຍທີ່ສື່ມວນຊົນຂອງລັດຖະບານ ອ້າງວ່າ “ນັ້ນແມ່ນການວາງ
ແຜນ ທີ່ຈະໂດດດ່ຽວແລະບີບຄັ້ນຂອງສະຫະລັດ” ຕໍ່ປະເທດຄອມມຸຍນິສເກົາຫຼີເໜືອ.
ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງພູມີພາກ ໃນນະຄອນຫຼວງ
ມະນີລາ ວ່າ ຕົນຈະບໍ່ຕໍ່ລອງໃດໆ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍຂອງຕົນ
ຫຼືໂຄງການລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ແລະໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ຕົນຈະສອນສະຫະລັດ
ໃນ “ບົດຮຽນທີ່ຮ້າຍແຮງ” ດ້ວຍກອງກຳລັງຍຸດທະສາດນິວເຄລຍ ຖ້າຫາກວ່າ
ສະຫະລັດ ເອົາບາດກ້າວທາງທະຫານຕໍ່ຕົນ.
ພຽງຢາງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນເປັນປະເທດທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີເຈດຕະນາທີ່
ຈະຂົ່ມຂູ່ປະເທດອື່ນໃດ ນອກຈາກສະຫະລັດ ນອກເສຍຈາກວ່າ ພວກປະເທດເຫຼົ່ານີ້
ເຂົ້າຮ່ວມກັບສະຫະລັດ ໃນການເອົາບາດກ້າວທາງທະຫານ. ແຕ່ເກົາຫຼີເໜືອ ຄຸຍໂມ້ວ່າ
ການທົດລອງລູກສອນໄຟຫຼ້າສຸດ ໃນເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມານີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ທັງໂລກ
ເຫັນວ່າ “ແຜ່ນດິນສະຫະລັດ ນັ້ນ ແມ່ນຢູ່ໃນລັດສະໝີທີ່ພວກເຮົາສາມາດຍິງໄປ
ເຖິງໄດ້.”
ເກົາຫຼີເໜືອ ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການລົງໂທດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ມີຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກ
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ໄດ້ກ່າວວ່າ ບາດກ້າວ
ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພຽງຢາງ ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ກໍແມ່ນໃຫ້ສັນຍານວ່າ ຕົນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະ
ໂອ້ລົມສົນທະນາ ເພື່ອທີ່ຈະຍຸຕິການທົດລອງລູກສອນໄຟນີ້.
“ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເລື່ອນ ໄລຍະເວລາບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເອົາບາດກ້າວ
ເກາະຜິດ ໂດຍການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟ ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນຈະເປັນ
ສັນຍານອັນທຳອິດ ແລະເຂັ້ມແຂງສຸດ ທີ່ພວກເຂົາຈະສົ່ງຫາພວກເຮົານັ້ນ ກໍແມ່ນ
ການຢຸດທົດລອງລູກສອນໄຟ,” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Tillerson ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວ ທີ່ນະຄອນມະນີລາ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າປະກອບສ່ວນໃນກອງປະຊຸມ
ປະຈຳຂົງເຂດ ກັບບັນດາສະມາຊິກປະເທດອາຊຽນ.
ຈີນ ແມ່ນປະເທດເສັ້ນຊີວິດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນຈະ
ປະກອບສ່ວນຢ່າງເຕັມທີ່ ໃນການປະຕິບັດມະຕິການລົງໂທດ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ທີ່ຈະຕັດການສົ່ງອອກຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ລົງເຖິງ 1 ພັນລ້ານໂດລ່າ ໃນແຕ່ລະປີ ທີ່ທາງ
ພຽງຢາງ ໄດ້ໃຊ້ໃນໂຄງການນິວເຄລຍທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະໂຄງການລູກສອນໄຟ
ຂີປະນາວຸດ.
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