ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນອັນໜັກແໜ້ນ ແກ່ໄຕ້ຫວັນ
ໃນວັນອັງຄານ ວານນີ້ ອັນຖືວ່າ ເປັນຂີດໝາຍຂອງການເລີ່ມຕົ້ນຕຳແໜ່ງໃນສະໄໝ
ທີ 2 ຂອງທ່ານ. ຈີນ ອ້າງວ່າ ເກາະທີ່ປົກຄອງຕົນເອງ ຊຶ່ງມີປະຊາກອນປະມານ 24
ລ້ານຄົນນັ້ນ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງເຂດນ້ຳແດນດິນຂອງຕົນ ແລະທ່ານສີ ກ່າວວ່າ
ຄວາມພະຍາຍາມໃດໆ ທີ່ຈະແຍກຕົວອອກ ແມ່ນຈະປະເຊີນກັບ “ການລົງໂທດ
ທາງປະຫວັດສາດ”ບິລ ໄອດ໌ ນັກຂ່າວຂອງ ວີໂອເອ ລາຍງານມາຈາກປັກກິ່ງ
ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ.
ການເຕືອນຂອງທ່ານສີ ແກ່ໄຕ້ຫວັນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນຄັ້ງທີ່ແຮງທີ່ສຸດເທົ່າເຖິງປັດຈຸບັນ
ແລະມີຂຶ້ນໃນຕອນມ້ວນທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ແຫ່ງຊາດຂອງພັກປະຊາຊົນ ຊຶ່ງເວົ້າແທ້ແລ້ວ ກໍແມ່ນເປັນພຽງພິທີຊື່ໆນັ້ນ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຢ່າງບໍ່ຢຸດເຊົາ ຊຶ່ງກ່າວເຖິງຫຼາຍຫົວຂໍ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ເສດຖະກິດ
ໄປຈົນເຖິງ ພັກຄອມມຸຍນິດ ທີ່ມີການປົກຄອງແບບເດັດຂາດໃນຈີນນັ້ນ ທ່ານສີ
ໄດ້ບອກຄະນະແທນປະມານ 3 ພັນຄົນວ່າ ປັກກິ່ງຈະເອົາບາດກ້າວໄປຫຼາຍກວ່ານີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຊາວໄຕ້ຫວັນ ຈະໄດ້ມີໂອກາດຊົມໃຊ້ການພັດທະນາສ້າງສາ
ຂອງຈີນ ທັງຈະຊຸກຍູ້ “ໃຫ້ມີການທ້ອນໂຮມກັນຢ່າງສັນຕິ ກັບຈີນແຜ່ນດິນໃຫຽ່.”
ຄຳເຕືອນອັນໜັກແໜ້ນຂອງທ່ານ ໄດ້ຮັບສຽງຕົບມືຢ່າງຟົດສະໜັ່ນວັ່ນໄຫວ.
ທ່ານສີ ໄດ້ເວົ້າເປັນພາສາຈີນກາງວ່າ “ການເອົາບາດກ້າວ ແລະເລລ່ຽມໃດໆ
ເພື່ອແບ່ງແຍກຈີນ ຈະເປັນການລົ້ມແຫຼວ ທັງຈະປະເຊີນກັບການປະນາມ
ຈາກປະຊາຊົນວ່າມີຄວາມຜິດແລະການລົງໂທດຢ່າງເປັນປະຫວັດການ.
ຊາວຈີນ ມີຄວາມເຊື່ອແບບດຽວກັນວ່າ ຕົນຈະບໍ່ມີວັນປ່ອຍໃຫ້ ທັງຈະເປັນ
ໄປບໍ່ໄດ້ຢ່າງເດັດຂາດທີ່ຈະແບ່ງແຍກ ແມ່ນແຕ່ນິ້ວດຽວ ອອກຈາກເຂດນ້ຳ
ແດນດິນອັນກ້ວາງໃຫຍ່ໄພສານຂອງຈີນ.”
ສຳລັບນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງແລ້ວ, ໄຕ້ຫວັນ ແມ່ນເປັນເລື່ອງຫຼໍ່ແຫຼມ ທັງເປັນບ່ອນ
ບົ່ມຊ້ອນທີ່ອາດຈະເກີດການປະທະກັນທາງທະຫານກໍເປັນໄປໄດ້. ທ່ານສີ ໄດ້ໃຊ້
ຄວາມກົດດັນໃສ່ໄຕ້ຫວັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປະທານາທິບໍດີໄຕ້ຫວັນ ທ່ານນາງ (Tsai Ing-
wen) ໄດ້ຖືກເລືອກຕັ້ງຂຶ້ນມາ ໃນປີ 2016. ທ່ານນາງ Tsai ເປັນສະມາຊິກຂອງພັກ
ທີ່ສະໜັບສະໜຸນຄວາມເປັນເອກກະລາດ ຄືພັກປະຊາທິປະໄຕກ້າວໜ້າ ແລະກ່າວວ່າ
ທ່ານນາງຢາກຮັກສາໄວ້ ຊຶ່ງຄວາມບໍ່ປ່ຽນແປງ.
ໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງໄຕ້ຫວັນ ທ່ານ ແອນດຣູ ລີ (Andrew
Lee) ໄດ້ປັດປ່າຍຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານສີອອກ ທັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດທັງຫຼາຍ
ໃຫ້ສະໜັບສະໜຸນ ບົດບາດຂອງໄຕ້ຫວັນ ໃນການເປັນປະຊາທິປະໄຕໃນຂົງເຂດ.
ທ່ານແອນດຣູ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ມຸມມອງທັງຫຼາຍ
ຂອງປະເທດອື່ນໆ ຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງສາຍພົວພັນທາງການທູດຂອງ
ພວກເຮົາ.ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນບໍ່ຢຸດຢັ້ງແລະຈະບໍ່ຫຼຸດນ້ອຍ
ຖອຍລົງ...ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ພວກເຮົາຈະສາມາດເອົາບົດບາດຢ່າງຈິງຈັງ
ໃນການສົ່ງເສີມສັນຕິພາບໃນຂົງເຂດ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ.”
ສັບປະດາແລ້ວນີ້ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ລົງນາມໃນມະຕິ
ການເດີນທາງໄປໄຕ້ຫວັນ ທີ່ເປັນກົດໝາຍ ເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ເດີນ
ທາງໄປຍັງເກາະແຫ່ງນັ້ນ ແລະພົບປະກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຄູ່ຕຳແໜ່ງ ແລະໃນທາງກັບ
ເຊັ່ນກັນ.ຈີນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະລັດ ຍຸຕິການແລກປ່ຽນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດ ແບບທີ່ວ່ານັ້ນ, ແຕ່ໃນສັບປະດານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
ຂອງສະຫະລັດກໍແມ່ນຈະເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນແລ້ວ.
ໄຕ້ຫວັນ ກັບຈີນ ໄດ້ແຍກທາງກັນ ທ່າມກາງສົງຄາມກາງເມືອງໃນປີ 1949 ແລະນັບຕັ້ງ
ແຕ່ຊຸມປີ 1980 ເປັນຕົ້ນມາ ລະບົບຂອງທັງສອງ ແມ່ນມຸ່ງໜ້າໄປໃນທິດທາງກົງກັນ
ຂ້າມກັນ.
ຄວາມແຕກຕ່າງອັນໃຫຍ່ຫຼວງນີ້ ໄດ້ກາຍມາເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ມີການ
ປະຊຸມຝ່າຍກົດໝາຍຂອງປີນີ້ ເວລາບັນດາຜູ້ແທນ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານສີ ໃຫ້ມີອຳນາດໄດ້ເປັນປະທານາທີບໍດີໄປຈົນ ຕະຫຼອດຊີວິດ ຖ້າຫາກວ່າ ທ່ານເລືອກເອົາ
ແບບນັ້ນ ແລະຈະສືບຕໍ່ເນັ້ນຢໍ້າການຄອບງຳຂອງພັກຕໍ່ໄປຕື່ມອີກ.
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