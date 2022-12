ການປິດເມືອງຂອງ ຈີນ ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນ ຫຼຸດລົງ, ແຕ່ຈະເປັນແບບນີ້ໄດ້ດົນປານໃດ?

ການປິດເມືອງຍ້ອນໂຄວິດຂອງຈີນ ແມ່ນສາເຫດອັນນຶ່ງໃນການຫຼຸດການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນໃນປີນີ້, ແຕ່ມັນຈະຍັງອີກດົນບໍ? ເຊີເມນ ລີ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ຈາກນະຄອນຫຼວງເບີລິນ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ຈະນໍາເອົາລາຍລະອຽດ ມາ ສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດທາງດ້ານໂຄວິດທີ່ເຂັ້ມງວດຂອງຈີນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນໜ້ອຍລົງ, ແຕ່ນັກຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ການຫຼຸດລົງດັ່ງກ່າວ ຈະຢູ່ພາຍໃນຊ່ວງເວລາທີ່ສັ້ນໆເທົ່ານັ້ນ.

ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມ COP27 ໃນປະເທດອີຈິບ ເຊິ່ງໄດ້ລວມງົບປະມານກ່ຽວກັບທາດຄາບອນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກປະຈໍາປີ 2022, ບົດລາຍງານທີ່ມີການຂຽນຂຶ້ນໃນທຸກໆປີໂດຍກຸ່ມນັກຄົ້ນຄວ້າຂອງໂຄງການປະຈໍາປີນີ້ເປີດເຜີຍວ່າ ໃນປີນີ້ ການປ່ອຍທາດພິດຄາບອນຂອງປະເທດຈີນ ແມ່ນຫຼຸດລົງປະມານ 1 ເປີເຊັນ, ໃນຂະນະທີ່ພາກສ່ວນອື່ນໆ ຢູ່ໃນທົ່ວໂລກເຫັນວ່າ ມີຈໍານວນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ.

ເມື່ອພາກສ່ວນຕ່າງໆຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ຍອມຮັບເອົາຍຸກສະໄໝລຸນຫຼັງການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ຈີນ ຊໍ້າພັດຍັງຄົງນໍາໃຊ້ກົດຂໍ້ບັງຄັບໃນການປິດເມືອງ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ “ສູນໂຄວິດ.”

ຄາດການວ່າ ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວນີ້ຈະຍັງຄົງດໍາເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ, ໃນຂະນະທີ່ປະ ທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ກ່າວຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 20 ໃນເດືອນຕຸລາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງລັດຖະບານປັກກິ່ງຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ.

ຢູ່ໃນໄຕມາດທີສອງຂອງປີນີ້, ການປ່ອຍທາດຄາບອນຂອງປະເທດໃນປີນີ້ ຫຼຸດລົງເຖິງ 8 ເປີເຊັນ ເມື່ອສົມທຽບໃສ່ປີທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມການວິເຄາະແບບສັ້ນໆກ່ຽວກັບທາດຄາຣ໌ບອນ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານອາເລັກສ໌ ໂຮ (Alex Ho), ຜູ້ບັນຍາຍອະວຸໂສກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ແຫ່ງມະຫາວິທະຍາໄລແວລລິງຕັນ (Wellington) ໃນປະເທດນິວຊີແລນ ກ່າວວ່າ ການຫຼຸດລົງຂອງການປ່ອຍທາດພິດຄາບອນດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ໃຊ້ເວລາດົນ, ເຊິ່ງ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:

“ພວກເຮົາມອງອອກໄປອີກ 5 ປີຂ້າງໜ້າ, ແລະນັ້ນອາດຈະກາຍເປັນປະສົບການທີ່ເປັນຕາຢ້ານກ່ຽວກັບການປ່ອຍທາດພິດຄາບອນ ເຊິ່ງມັນກໍາລັງຈະມີຜົນກະທົບໃສ່ຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການລົງທຶນ. ດ້ວຍສາເຫດອັນໃດຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນມີຄວາມສໍາຄັນຢູ່ໃນຂົງເຂດນີ້? ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການລົງທຶນຢູ່ໃນພາກສ່ວນອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີການປ່ອຍມົນລະພິດສູງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ມັນຍັງໄດ້ລວມເອົາການລົງທຶນໃນດ້ານພະລັງງານໝູນວຽນ, ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ໂດຍຈະແຈ້ງວ່າ ເປັນການທົດແທນພະລັງງານຈາກຊາກສັດດຶກດໍາບັນ.”

ທ່ານ ໂຮ ກ່າວເພີ້ມເຕີມວ່າ ລັດຖະບານຈີນຈໍາເປັນຕ້ອງຫັນປ່ຽນການໃຊ້ພະ ລັງງານຈາກຖ່ານຫິນ ໄປເປັນການສະໜອງພະລັງງານ ທີ່ຍືນຍົງເພີ້ມຂຶ້ນ. ປະເທດດັ່ງກ່າວໄດ້ໃຫ້ສັນຍາວ່າ ຈະຍຸຕິການປ່ອຍທາດພິດຄາບອນລົງພາຍໃນປີ 2030 ແລະຈະກາຍມາເປັນປະເທດທີ່ນໍາໃຊ້ທາດຄາບອນແບບສົມດຸນກັນພາຍໃນປີ 2060.

ປະເທດດັ່ງກ່າວຖືກມອງວ່າ ເປັນຜູ້ຜັກດັນການຜະລິດຖ່ານຫິນ ເພື່ອຮັບມືກັບ ຄື້ນຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ, ເຊິ່ງນັກຊ່ຽວຊານໄດ້ຄາດການວ່າອາດຈະເພີ້ມຫຼາຍຂຶ້ນໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ ເນື່ອງຈາກມະນຸດເປັນຜູ້ເຮັດໃຫ້ສະພາບອາກາດມີການປ່ຽແປງ.

ທ່ານແດນຽລ ເວັທເຊລ (Daniel Wetzel), ຫົວໜ້ານ່ວຍຕິດຕາມການປ່ຽນ ແປງທີ່ຍືນຍົງ ຢູ່ທີ່ໜ່ວຍງານທາງດ້ານພະລັງງານສາກົນ ກ່າວວ່າ ການເລັ່ງຜ່ານຄວາມໄວຈາກພະລັງງານປ່ຽນແປງ ໄປສູ່ພະລັງງານໝູນວຽນ ເປັນວິທີທາງທີ່ທົນທານກວ່າ ສໍາລັບຕັດການປ່ອຍອາຍພິດຄາບອນລົງ. , ເຊິ່ງ ທ່ານເວັທເຊລ ກ່າວວ່າ:

“ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງເຫັນແທ້ໆກໍຄື ການປ່ຽນແປງແບບເປັນລະບົບດ້ວຍ ການປ່ຽນທິດທາງຂອງປະຊາຊົນ ໃນການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຍົນທີ່ເຜົາໄໝ້ທາງໃນໄປ ສູ່ການນໍາໃຊ້ພະຫະນະໄຟຟ້າ, ປ່ຽນຈາກການນໍາໃຊ້ຖ່ານຫິນມາເປັນພະລັງງານ ໝູນວຽນ.”

ຈີນ ມີແຜນທີ່ຈະຜະລິດພະລັງງານນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງພະລັງງານໝູນວຽນພາຍໃນປີ 2025 ນີ້. ໃນປີ 2021, ຕົວເລກຢ່າງເປັນທາງການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຕົວເລກດັ່ງກ່າວນີ້ ຫຍັບໃກ້ເຂົ້າຮອດ 30 ເປີເຊັນ.

ທ່ານເວັທເຊລ ກ່າວວ່າ:

“ຍັງມີຫຼາຍສໍາລັບຈີນ ທີ່ຈະດໍາເນີນງານໃນການຜະລິດພະລັງງານໝູນວຽນໃຫ້ ເໜືອຈຸດເປົ້າໝາຍຂອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນ.”

