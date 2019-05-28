ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງຈີນ-ລາວ-ໄທ ຈະແລ້ວສຳເລັດໃນທ້າຍປີ
2023 ແລະຈະສາມາດເລີ້ມການເດີນລົດໄຟໂດຍສານ ແລະຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງ
3 ປະເທດໃນຕົ້ນປີ 2024 ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ນັກຂ່າວ ວີໂອເອ ມີລາຍງານຈາກ
ບາງກອກ.
ທ່ານອາຄົມ ເຕີມພິດທະຍາໄພສິດ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂອງ
ໄທ ຢືນຢັນວ່າ ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງໃນໄທ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບລາວ ແລະ
ຈີນ ຈະສຳເລັດທັງ 100 ເປີເຊັນ ໃນທ້າຍປີ 2023 ແລະຈະສາມາດເລີ້ມການເດີນລົດ
ໄຟໂດຍສານ ແລະຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄດ້ໃນຕົ້ນປີ 2024 ທີ່ເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ
ເມືອງຄຸນໝິງ ໃນແຂວງຢູນານຂອງຈີນ ກັບນະຄອນວຽງຈັນ ແລະບາງກອກ ໂດຍ
ການກໍ່ສ້າງທ່າງລົດໄຟໃນໄທ ໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ໄລຍະກໍຄືລະຍະທີ 1 ທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງຢູ່
ໃນເວລານີ້ ເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກບາງກອກໄປນະຄອນລາດຊະສີມາ (ໂຄຣາດ)
ສ່ວນໄລຍະທີ 2 ກໍຈະເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ຈາກໂຄຣາດໄປໜອງຄາຍ ທັງຍັງຈະກໍ່ສ້າງ
ຂົວລົດໄຟຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງ ເພື່ອໄປເຊື່ອມຕໍ່ລົດໄຟລາວ ທີ່ນະຄອນວຽງຈັນດ້ວຍ ດັ່ງ
ທີ່ທ່ານອາຄົມ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ໄລຍະທີ 2 ກໍຈະເປັນຊ່ວງຈາກນະຄອນລາດຊະສີມາ ເຖິງໜອງຄາຍ ຊ່ວງນີ້ກໍໄລ
ຍະທາງທັງໝົດ 355 ກິໂລແມັດ ແລ້ວກໍໄດ້ເປັນທີ່ຕົກລົງກັບຝ່າຍຈີນວ່າ ທາງກະ
ຊວງເອງກັບ ທາງການລົດໄຟເອງ ກໍຈະເປັນຜູ້ອອກແບບຄວາມໄວສູງສຸດກໍ 250
ກິໂລແມັດ ຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ຄາດວ່າຈະໄດ້ໂຕຜູ້ຮັບຈ້າງໃນຕົ້ນປີ ພ.ສ 2563 ສ່ວນທີ 3
ນັ້ນ ກໍຈະເປັນຊ່ວງຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງຈາກ ສະຖານີໜອງຄາຍ ອັນທີ 2 ກໍຈະ
ເປັນຂົວລົດໄຟ ຊຶ່ງຂົວໂຕນີ້ກໍຈະສົ່ງລົດໄຟຂ້າມໄປທີ່ສະຖານີ ວຽງຈັນ ຄາດວ່າ
ຈະແລ້ວເສັດພາຍໃນປີ 2566.”
ທາງດ້ານທ່ານບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ປະທານປະເທດລາວ ຖະແຫຼງຢືນຢັນໃນໂອກາດການ
ກວດຢ້ຽມ ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃນສ່ວນທີ່ເປັນສະຖານີໃຫຍ່ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ ເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ວ່າ ການທຸ້ມເທທັງບຸກຄະລາກອນ ແລະເງິນທຶນເຂົ້າໃນການ
ກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ລາວກັບຈີນນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ຖືເປັນ
ສັນຍາລັກຂອງການເປັນຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາ ຢ່າງຮອບດ້ານລະ
ຫວ່າງລາວ-ຈີນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຂໍ້ລິເລີ້ມນຶ່ງແລວ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງ ຂອງທ່ານສີ ຈິນຜິງ ປະ
ທານປະເທດຈີນ ທີ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການເປັນຫຸ້ນສ່ວນ 4 ດີ ລະຫວ່າງລາວກັບຈີນກໍຄື
ເປັນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ດີ ເປັນມິດທີ່ດີ ເປັນສະຫາຍທີ່ດີ ແລະເປັນຄູ່ຮວມມືທີ່ດີ ລະ
ຫວ່າງ 2 ຊາດລາວຈີນ.
ສ່ວນທ່ານໂຈ ຊຽວເຊຍ ຫົວໜ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຊ່ວງທີ 1 ຢືນຢັນ
ວ່າ ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ຄືບໜ້າໄປແລ້ວ 60 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການ
ທັງໝົດ ໂດຍສະເພາະເດືອນມີນາ 2019 ກໍໄດ້ສຳເລັດການເຈາະ ແລະກໍ່ສ້າງອຸໂມງບໍ່
ເຕັນ ຢູ່ເຂດເມືອຫຼວງນ້ຳທາ ທີ່ມີໄລຍະທາງຍາວ 6,453.5 ແມັດ ທີ່ເປັນ 1 ໃນ 10 ອຸ
ໂມງທີ່ມີໄລຍະທາງຍາວກວ່າ 5,000 ແມັດຂຶ້ນໄປ ຫາກແຕ່ສຳລັບການເຈາະ ແລະກໍ່
ສ້າງອຸໂມງ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ຈາກຈີນ ມາທີ່ດ່ານບໍ່ເຕັນ ຊຶ່ງມີໄລຍະທາງຍາວກວ່າ 9,000
ແມັດນັ້ນ ກໍຕ້ອງໄດ້ໂຈະໄວ້ຊົ່ວຄາວ ເພາະວ່າໄດ້ເຈາະໄປຖືກແຮ່ເກືອ ທີ່ມີປະລິມານ
ຫຼາຍສົມຄວນຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ມີການສຶກສາວິໄຈຢ່າງລະອຽດເສຍກ່ອນ.
ທັງນີ້ໂດຍທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈາກບໍ່ເຕັນໄປຍັງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະ
ຕ້ອງຂຸດເຈາະ ແລະກໍສ້າງອຸໂມງຈຳນວນ 75 ອຸໂມງ ຄືໃນຕະຫຼອດເສັ້ນທາງລົດໄຟ ທີ່
ມີໄລຍະທາງຍາວທັງໝົດ 414 ກິໂລແມັດ ຊຶ່ງຈາກການດຳເນີນງານນັບແຕ່ທ້າຍປີ
2016 ເປັນຕົ້ນມາ ທີ່ມີການຳໃຊ້ນາຍຊ່າງ ແລະກຳລັງແຮງງານຈາກຈີນ ຫຼາຍກວ່າ
30,000 ຄົນໃນປັດຈຸບັນນີ້ກໍເຮັດໃຫ້ສະພາບບໍລິຫານບໍລິສັດລົດໄຟລາວ-ຈີນຈຳກັດ
ຊຶ່ງມີທ່ານຈູ ກົວະຈຽງ ເປັນປະທານນັ້ນ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ
ລາວ-ຈີນ ຈະແລ້ວເສັດຕາມກຳນົດພາຍໃນທ້າຍປີ 2021 ຢ່າງແນ່ນອນ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຄະນະໄກ່ເກ່ຍຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຍັງຄົງສືບ
ຕໍ່ການເຈລະຈາ ກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະປະຊາຊົນຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ
ແລະສິ່ງປູກສ້າງຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ເພື່ອຈະເຮັດຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນ
ກ່ຽວກັບອັດຕາຄ່າເວນຄືນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ໂດຍຄະນະຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ສົ່ງມອບທີ່ດິນໃຫ້ກັບ ບໍລິສັດຈີນແລ້ວ 84 ເປີເຊັນ ແລະຍັງ
ເຫຼືອ 242 ລາຍ ທີ່ຍັງຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້ໃນປັດຈຸບັນນີ້.
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