ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈີນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ພົບປະກັນໃນພາກເໜືອຂອງ ຈີນ ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງຄັ້ງໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ໄພຂົ່ມຂູ່ທາງທະຫານຂອງ ປັກກິ່ງ ຕໍ່ ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ຫຼັງຈາກ ໂຕກຽວ ໄດ້ປະທ້ວງຕໍ່ການຍິງລູກສອນໄຟຂອງ ຈີນ ເຂົ້າໄປສູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນລະຫວ່າງການຊ້ອມລົບເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.
ການປະຊຸມຂອງວັນພຸດວານນີ້ ລະຫວ່າງທີ່ປຶກສາອາວຸໂສຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ຢາງ ເຈຍຈີ ແລະ ຫົວໜ້າເລຂາທິການດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ ອະກິບະ ທາເກໂອະ ໄດ້ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງການຍົກເລີກກອງປະຊຸມລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອງທັງສອງປະເທດ ໂດຍ ຈີນ ຫຼັງຈາກ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ເຊັນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຈາກກຸ່ມ 7 ປະເທດອຸດສາຫະກຳ ທີ່ຕຳໜິວິຈານການຂົ່ມຂູ່ເຮັດສົງຄາມຂອງ ຈີນ ຢູ່ອ້ອມ ໄຕ້ຫວັນ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້.
ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ປະກາດການປະທ້ວງທາງການທູດ ກ່ຽວກັບ ການຍິງລູກສອນໄຟຂອງ ຈີນ ເຂົ້າໄປໃສ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນລະຫວ່າງການຊ້ອມລົບນັ້ນ, ເຊິ່ງໄດ້ມີເຮືອບິນລົບ ຈີນ ແລະ ກຳປັ່ນກອງທັບເຮືອເດີນທາງຂ້າມເຂດເຄິ່ງກາງຂອງຊ່ອງແຄບ ໄຕ້ຫວັນ ທີ່ໄດ້ເປັນເສັ້ນກັ້ນເຄິ່ງກາງມາດົນນານ ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍທີ່ວ່ານັ້ນ. ຈີນ ໄດ້ອ້າງວ່າ ໄຕ້ຫວັນ ເປັນດິນແດນຂອງຕົນ, ຈະຖືກເຂົ້າຄວບຄຸມດ້ວຍກຳລັງຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນ. ອະດີດຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງຍີ່ປຸ່ນ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ໄພຂົ່ມຂູ່ທາງທະຫານ ຈີນ ນັບຕັ້ງແຕ່ລັດຖະບານຊາດນິຍົມ ຈຽງ ໄຄ ເຊັກ ທີ່ໄດ້ຫຼົບໜີໄປເກາະນັ້ນ ໃນປີ 1949 ໃນຂະນະທີ່ພັກຄອມມູນິສ ໝາວ ເຈີຕົງ ໄດ້ຍຶດການຄວບຄຸມຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່.
ໃນຄຳເຫັນຂອງທ່ານຕໍ່ທ່ານ ທາເກໂອະ ນັ້ນ, ທ່ານ ຢາງ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຄຳຖາມ ກ່ຽວກັບ ໄຕ້ຫວັນ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ພື້ນຖານທາງການເມືອງຂອງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ຈີນ ກັບ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືພື້ນຖານ ແລະ ເຈຕະນາດີລະຫວ່າງສອງປະເທດ,” ອີງຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ ຊິນຫົວ ຂອງທາງການຈີນ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ອົງການຂ່າວ ຊິນຫົວ ໄດ້ຢ້ຳຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ຢາງ ວ່າ “ຍີ່ປຸ່ນ ຄວນປ່ຽນທັດສະນະຄະຕິທີ່ຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບ ຈີນ, ສືບຫານະໂຍບາຍ ຈີນ ທີ່ເປັນແງ່ບວກ, ເນັ້ນການປະຕິບັດ ແລະ ມີເຫດຜົນ ແລະ ສະໜັບສະໜູນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາທີ່ສັນຕິ.”
ການຊ້ອມລົບເກືອບສອງອາທິດຂອງ ຈີນ ຢູ່ອ້ອມ ໄຕຫວັນ ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກປະທານສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເກາະດັ່ງກ່າວ ໃນການຄັດຄ້ານຕໍ່ການຂົ່ມຂູ່ຂອງ ປັກກິ່ງ.