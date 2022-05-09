ທາງການ ຈີນ ຍັງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າກະສິກຳຈາກລາວໄປຈີນໂດຍທາງລົດໄຟດ້ວຍເຫດຜົນເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດໂຄວິດ-19 ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ຂົນສົ່ງໄດ້ພຽງແຮ່ເຫຼັກກັບຢາງພາລາເທົ່ານັ້ນ.
ນັກທຸລະກິດການຄ້າຂາເຂົ້າ ແລະ ຂາອອກໃນລາວເປີດເຜີຍວ່າທາງການ ຈີນ ຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນມາດຕະການປ້ອງກັນການລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຢູ່ດ່ານຊາຍແດນລະຫວ່າງລາວກັບຈີນຢ່າງເຂັ້ມງວດໂດຍການຫ້າມການເດີນທາງໄປມາລະຫວ່າງປະຊາຊົນລາວ-ຈີນ ແລະຊາວຕ່າງປະເທດລວມເຖິງການຄວບຄຸມການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທຸກຊະນິດຈາກລາວໄປຈີນໂດຍສະເພາະແມ່ນສິນຄ້າກະສິກຳນັ້ນ ນອກຈາກຈະຕ້ອງຜ່ານການກວດໂຣກພືດຕາມມາດຕະຖານຢູ່ທີ່ດ່ານຊາຍແດນບໍ່ຫານຂອງຈີນແລ້ວ ກໍຍັງຈະຕ້ອງຂົນສົ່ງຜົນຜະລິດກະສິກຳດັ່ງກ່າວໂດຍລົດບັນທຸກສິນຄ້າເທົ່ານັ້ນອີກດ້ວຍ ທັງນີ້ທາງການຈີນຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂົນສົ່ງໂດຍລົດໄຟຢ່າງເດັດຂາດເພາະວ່າຍັງບໍ່ມີຄວາມພ້ອມໃນການກວດໂຣກພືດດັ່ງກ່າວ.
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ລັດຖະບານ ຈີນ ອະນຸຍາດໃຫ້ຂົນສົ່ງສິນຄ້າລາວໄປຈີນໂດຍທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດ້ພຽງແຮ່ເຫຼັກກັບຢາງພາລາເທົ່ານັ້ນໂດຍໄດ້ຍົກເລີກການອະນຸຍາດໃຫ້ຂົນສົ່ງຖ່ານໄມ້, ມັນຕົ້ນ ແລະ ແປ້ງມັນຕົ້ນນັບຈາກເດືອນມັງກອນ 2022 ເປັນຕົ້ນມາຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າລາວຕ້ອງຂົນສົ່ງໂດຍລົດບັນທຸກສິນຄ້າເລື້ອຍມາ ຊຶ່ງມີອັດຕາຄ່າຂົນສົ່ງສູງກວ່າການຂົນສົ່ງໂດຍທາງລົດໄຟເຖິງ 3 ເທົ່າຕົວອັນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການແຂ່ງຂັນດ້ານລາຄາສິນຄ້າຂອງລາວໃນຕະຫຼາດຈີນ ແຕ່ຖາຫາກວ່າລາວສາມາດຂົນສົ່ງສິນຄ້າກະສິກຳໄປຈີນໂດຍທາງລົດໄຟໄດ້ເມື່ອໃດກໍຍ່ອມຈະສົ່ງຜົນດີຕໍ່ການສົ່ງອອກສິນຄ້າຂອງລາວໄປຈີນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍທາງການລາວຄາດຫວັງວ່າທາງການຈີນຈະອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວພາຍໃນເດືອນຫົກຫຼືເດືອນເຈັດ 2022 ນີ້ ດັ່ງທີ່ນັກທຸລະກິດການຄ້າຂາເຂົ້າຂາອອກໃນລາວໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ປັດຈຸບັນນີ້ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂອງພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍຈະແມ່ນເປັນປະເພດແຮ່ເຫຼັກ, ຢາງພາລາ ເລື່ອງພືດກະສິກຳຕ່າງໆກະຄິດວ່າຈະປະມານເດືອນເຈັດເນາະ ຈຶ່ງຈະສາມາດຂົນສົ່ງໄດ້ເນື່ອງຈາກວ່າພືດກະສິກຳມັນໄດ້ຜ່ານລະບົບການກວດກາທາງການກັກກັນພືດເພາະວ່າສູນກັກກັນພືດຂອງທາງລົດໄຟເບື້ອງບໍ່ຫານຫຼືເບື້ອງຈີນເພິ່ນຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມພ້ອມ ແປວ່າປະເພດນີ້ພວກເຮົາຍັງຂົນສົ່ງບໍ່ໄດ້ເທື່ອຈະຕ້ອງລໍຖ້າປະມານທ້າຍເດືອນຫົກຫຼືຕົ້ນເດືອນເຈັດເພິ່ນຈຶ່ງຈະສຳເລັດທາງເຮົາຈຶ່ງຈະສາມາດຂົນສົ່ງສິນຄ້າປະເພດກະສິກຳນີ້ໄດ້.”
ທັງນີ້ຄາດວ່າຈະມີສິນຄ້າກະສິກຳຂົນສົ່ງຈາກແຂວງຫຼວງນ້ຳທາໄປຈີນ 1,651,830 ໂຕນ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ 248,455 ໂຕນ, ໄຊຍະບູລີ 195,650 ໂຕນ, ອຸດົມໄຊ 88,873 ໂຕນ, ຫຼວງພະບາງ 24,586 ໂຕນໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້ ແລະ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນກວ່າ 2 ເທົ່າໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີຫາກໄດ້ມີການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງແຂວງອຸດົມໄຊໄດ້ມີໜັງສືແຈ້ງການໄປເຖິງບັນດາຜູ້ປະກອບການລົດບັນທຸກສິນຄ້າທີ່ຈະເດີນທາງຜ່ານຖະໜົນເລກ 13 ເໜືອເຂົ້າໄປໃນແຂວງອຸດົມໄຊເພື່ອຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປຍັງຊາຍແດນລາວ-ຈີນທີ່ດ່ານບໍ່ເຕັນ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຫຼືໄປຍັງຊາຍແດນລາວ-ໄທທີ່ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວນັ້ນ ຕ້ອງລະງັບການເດີນທາງໄວ້ກ່ອນເປັນການຊົ່ວຄາວ ເນື່ອງຈາກວ່າຍັງຄົງມີປະລິມານລົດບັນທຸກທີ່ຈອດລໍຂ້າມຂົວດ່ານບໍ່ເຕັນເພີ່ມເຂົ້າໄປສົ່ງສິນຄ້າໃນຝັ່ງຈີນຢູ່ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີລົດບັນທຸກຕິດສະສົມຈາກໜ້າດ່ານບໍ່ເຕັນໄປຕາມຖະໜົນ R3a ແລະ ເລີຍສາມແຍກບ້ານນາເຕີຍໄປຕາມຖະໜົນເລກ 13 ເໜືອໄປເຖິງບ້ານປາງທອງ, ເມືອງນາໝໍ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຶ່ງກໍເຮັດໃຫ້ການຈະລາຈອນຕາມຖະໜົນເລກ 13 ເໜືອຕິດຂັດຢ່າງໜັກ ແລະ ລົດບັນທຸກສິນຄ້າຕ້ອງຈອດລຽງກັນເປັນໄລຍະທາງຍາວກວ່າ 50 ກິໂລແມັດເພື່ອລໍການອະນຸຍາດຂ້າມຊາຍແດນໄປຈີນ.
ໂດຍສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາດັ່ງກ່າວກໍເພາະວ່າທາງການຈີນໄດ້ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການກວດສຸຂະພາບຂອງຄົນຂັບລົດບັນທຸກ ແລະ ກວດກາສິນຄ້າທຸກຊະນິດຢ່າງລະອຽດທັງນີ້ເພື່ອສະກັດກັ້ນໄວຣັສໂຄວິດ-19 ບໍ່ໃຫ້ແຜ່ລະບາດຈາກລາວເຂົ້າໄປໃນຈີນຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ລົດບັນທຸກສິນຄ້າຈາກລາວເຂົ້າໄປຈີນໄດ້ພຽງ 150 ຄັນຕໍ່ວັນເທົ່ານັ້ນໃນຂະນະທີ່ມີລົດບັນທຸກຂົນສົ່ງສິນຄ້າລາວໄປຈີນຫຼາຍກວ່າ 350 ຄັນຕໍ່ວັນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີລົດບັນທຸກສິນຄ້າຕົກຄ້າງໃນລາວສະເລ່ຍເຖິງ 200 ຄັນໃນແຕ່ລະວັນ.
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