ທາງການຈີນໃຫ້ທຶນການສຶກສາ ແກ່ບຸກຄະລາກອນລາວ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເຝິກອົບຮົມ ດ້ານເທັກນິກການລົດໄຟ

ທາງການຈີນໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ບຸກຄະລາກອນລາວ 40 ຄົນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການເຝິກອົບຮົມດ້ານເທັກນິກການລົດໄຟແນໃສ່ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນລາວໃຫ້ສາມາດບໍລິຫານກິດຈະການລົດໄຟໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄົບວົງຈອນ.
ຜູ້ປະສານງານໂຄງການທາງລົດໄຟ ໄທ-ຈີນ ເປີດເຜີຍວ່າລັດຖະບານ ຈີນ ໂດຍວິທະຍາໄລເທັກການລົດໄຟແຂວງ ຢຸນໜານ ໄດ້ໃຫ້ທຶນການສຶກສາແກ່ບຸກຄະລາກອນລາວຈຳນວນ 40 ຄົນເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມດ້ານເທັກນິກການລົດໄຟເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໂດຍໃນປັດຈຸບັນບຸກຄະລາກອນລາວທັງ 40 ຄົນດັ່ງກ່າວນີ້ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມຕາມຄວາມຖະໜັດ ຫຼື ວິຊາສະເພາະຂອງແຕ່ລະຄົນ ຊຶ່ງເມື່ອຈົບຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມທີ່ເມືອງຄຸນໝິງແລ້ວນັ້ນບຸກຄະລາກອນລາວທັງ 40 ຄົນດັ່ງກ່າວກໍຈະຕ້ອງນຳເອົາວິຊາສະເພາະໄປສິດສອນທີ່ວິທະຍາໄລເທັກນິກການລົດໄຟທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ດັ່ງທີ່ຜູ້ປະສານງານໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ວິທະຍາໄລເທັກນິກຂອງຄຸນໝິງ ເປັນສະຖາບັນທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນມາເພື່ອທີ່ຈະຜະລິດບຸກຄະລາກອນເຂົ້າສູ່ອາຊີບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບົບລາງເປັນຫຼັກ ກໍມີການໃຫ້ການຮຽນການສອນຢູ່ໃນ 5 ສາຂາວິຊາຄື ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ, ການຂົນສົ່ງທາງລາງ, ເຄື່ອງກົນໄຟຟ້າ, ສາລະສົນເທດ ແລະ ການສື່ສານແລ້ວກໍການຂົນສົ່ງໃນລະບົບລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ແລ້ວລັດຖະບານ ຈີນ ກໍເອື້ອເຟື້ອໃຫ້ແກ່ທາງລັດຖະບານລາວ ກໍຄືໃຫ້ທຶນການສຶກສາ 40 ຄົນເຂົ້າໄປຮຽນໃນ 5 ໝວດໝູ່ທີ່ວ່ານີ້. ຮຽນຈົບແລ້ວເຂົາກໍຈະກັບໄປເປັນອາຈານລຸ້ນທຳອິດທີ່ຈະໄປສອນໃນ ສປປ ລາວ.”
ວິທະຍາໄລເທັກນິກການລົດໄຟແຫ່ງທຳອິດ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທຸກດ້ານຈາກລັດຖະບານ ຈີນ ນັ້ນໄດ້ເລີ່ມໄຂສົກຮຽນທຳອິດຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2023 ໂດຍມີນັກສຶກສາລຸ້ນທີ 1 ຈຳນວນ 360 ຄົນ ທີ່ຈະໄດ້ຮຽນວິຊາສະເພາະໃນ 6 ດ້ານເຊັ່ນ ການຂັບລົດໄຟ, ການສ້ອມແປງລະບົບໄຟຟ້າ, ຄວບຄຸມສັນຍານ ແລະ ການສື່ສານ, ການບໍລິຫານ ແລະ ການບໍລິການຂອງສະຖານີລົດໄຟເປັນຕົ້ນ ດັ່ງທີ່ບຸກຄະລາກອນລາວທີ່ເຂົ້າຮັບການຝຶກອົບຮົມທີ່ວິທະຍາໄລເທັກນິກທີ່ເມືອງ ຄຸນໝິງ ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ
“ເຮົາຕ້ອງຝຶກໃຫ້ສາມາດເປັນວິສະວະກຳວິຊາສະເພາະດ້ານໃດດ້ານນຶ່ງກໍຄື ເຮົາມາຮຽນວິຊາສະເພາະໂຕນີ້ມັນຈະມີຢູ່ 6 ດ້ານຄືຂ້າພະເຈົ້າຮຽນແມ່ນການສື່ສານສັນຍານທາງລົດໄຟ ສະນັ້ນເຮົາມີຄວາມມຸ່ງຫວັງວ່າຈະນຳເອົາຄວາມຮູ້ດັ່ງກ່າວໄປສິດສອນນັກສຶກສາເພື່ອໃຫ້ເຂົາສາມາດເປັນພະນັກງານຫຼັກໄດ້ຢູ່ໃນການລົດໄຟລາວ ແລ້ວກະສາມາດຄວບຄຸມລະບົບຕ່າງໆໄດ້ຢູ່ໃນລະຫວ່າງເສັ້ນທາງການລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໂດຍສະເພາະຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ລາວ.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໃນລາວ ທີ່ໄດ້ເວນຄືນທີ່ ດິນກັບສິ່ງປູກສ້າງຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນ 8,139 ຄອບຄົວ ໃນນີ້ ກໍສາມາດຕົກ ລົງແລະຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງລາວ ໄດ້ແລ້ວ 7,306 ຄອບຄົວ ຄິດເປັນມູນຄ່າຊົດເຊີຍ 1,530.52 ຕື້ກີບ ຈຶ່ງຍັງເຫຼືອ 833 ຄອບຄົວທີ່ຍັງບໍ່ຍອມຮັບເອົາການຊົດເຊີຍທີ່ມີມູນຄ່າລວມ 313.48 ຕື້ກີບ ເພາະເຫັນວ່າ ເປັນການຊົດເຊີຍມີອັດຕາທີ່ຕ່ຳກວ່າຄວາມເປັນຈິງ.
ປະຊາຊົນລາວທີ່ຖືກກະທົບທັງ 8,139 ຄອບຄົວດັ່ງກ່າວນີ້ຢູ່ໃນເຂດ 13 ເມືອງຂອງແຂວງຫລວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ, ວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງມີທີ່ດິນທີ່ຖືກເວນຄືນ 3,832 ເຮັກຕາ ສິ່ງປູກສ້າງ 3,346 ຫຼັງ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ເກີນກວ່າ 1 ລ້ານຕົ້ນ. ໂດຍການຊົດເຊີຍຢູ່ໃນແຂວງຫລວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ ຫລວງພະບາງ ມີອັດຕາສະເລ່ຍ 11,000 ຫາ 80,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ ສ່ວນຢູ່ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີອັດຕາຊົດເຊີຍ 15,000 ຫາ 137,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດ ຊຶ່ງກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນດ້ານທີ່ດິນໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ລາຍງານວ່າ ທີ່ດິນຢູ່ທີ່ເຂດເມືອງນາຊາຍທອງ ມີລາຄາສະເລ່ຍທີ່ 1.3 ລ້ານກີບຕໍ່ຕາແມັດ ແຕ່ກໍມີການຊົດເຊີຍທີ່ອັດຕາ 137,000 ກີບຕໍ່ຕາແມັດຊຶ່ງຄິດເປັນ 10 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນຂອງລາຄາຊື້ຂາຍຕົວຈິງ ໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຍັງໄດ້ຮັບສິດທິໃນການເວນຄືນທີ່ດິນທີ່ຕໍ່ເນື່ອງກັບສະຖານີລົດໄຟ 4 ແຫ່ງໃນລາວອີກດ້ວຍ ກໍຄືສະຖານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1,000 ເຮັກຕາ, ສະຖານີເມືອງໄຊ 1,000 ເຮັກຕາ, ສະຖານີວັງວຽງ 500 ເຮັກຕາ ແລະ ສະຖານີຫຼວງພະບາງ 500 ເຮັກຕາ.