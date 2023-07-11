ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງບັນດາປະເທດໃນໂລກຕາເວັນຕົກ ຍັງຄົງຕໍ່ສູ້ກັບອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ສູງກວ່າປົກກະຕິ, ຈີນ ຊໍ້າພັດປະເຊີນກັບບັນຫາທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຫຼຸດລົງຂອງລາຄາ, ເຊິ່ງສາມາດເປັນສັນຍານຕໍ່ບັນຫາຂອງລະບົບເສດຖະກິດທີ່ຮ້າຍແຮງໃນອະນາຄົດ.
ໃນວັນຈັນວານນີ້, ຂໍ້ມູນທາງການໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລາຄາຜູ້ບໍລິໂພກໃນເດືອນມິຖຸນາ ແມ່ນເພີ້ມຂຶ້ນໜ້ອຍຫຼາຍ ເມື່ອສົມທຽບໃສ່ນຶ່ງປີໃນກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ລວມພາກອາຫານ ແລະພະລັງງານ ທີ່ມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມ ອັດຕາເງິນເຟີ້ ຍັງຄົງຕໍ່າແບບບໍ່ໜ້າເຊື່ອ, ເຊິ່ງຢູ່ໃນລະດັບ 0.4 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ.
ໃນເວລາດຽວກັນ, ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ຜະລິດຂອງຈີນ ເຊິ່ງວັດແທກຈາກອັນທີ່ຜູ້ຜະລິດຄິດໄລ່ລາຄາສໍາລັບສິນຄ້າຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼຸດລົງມາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ 5.4 ເປີເຊັນເມື່ອທຽບກັບປີ ຕໍ່ ປີ. ສັນຍານໃນການຕົກລາຄາຂາຍສົ່ງປາກົດວ່າ ສົ່ງຜົນຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງເປັນລາງສັງຫອນທີ່ບໍດີ ສໍາຫຼັບຜູ້ຜະລິດຊາວຈີນ.
ໃນລະຫວ່າງທີ່ລາຄາສໍາລັບສິນຄ້າຫຼຸດລົງ ເບິ່ງຄືວ່າຈະເປັນຂ່າວດີສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ, ການຫຼຸດລົງຂອງລາຄາໃນວົງກວ້າງ ອາດເປັນຂ່າວຮ້າຍຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດໂດຍລວມໄດ້.
ເງິນເຟີ້ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນສູງຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນບັນຫາທີ່ແທ້ຈິງສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ, ແຕ່ນັກເສດຖະສາດເຊື່ອວ່າ ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນລະດັບຕໍ່າ ແຕ່ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ສະໝໍ່າສະເໜີ ຄືຄວາມຈໍາເປັນຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ສະຫະລັດ ແລະບັນ ດາປະເທດຕາເວັນຕົກທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າທາງເສດຖະກິດ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ນແນເປົ້າໝາຍໃສ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ 2 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ.ຝືດ
ອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ຕໍ່າຫຼື ຫຼື ເງິນທີ່ຝືດນັ້ນ, ເມື່ອລາຄາເລີ້ມຫຼຸດລົງທົ່ວລະບົບເສດ ຖະກິດໃນວົງກວ້າງ ກໍສາມາດຂັດຂວາງ ຕໍ່ການເຕີບໂຕທີ່ສໍາຄັນຂອງລະບົບເສດຖະກິດໄດ້.