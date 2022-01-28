ຈີນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະລັດ ຍຸຕິ 'ການແຊກແຊງ' ໃນກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວ

ຈີນ ໄດ້ກ່າວຫາສະຫະລັດວ່າ “ແຊກແຊງ” ໃນກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກິ່ງ ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະລັດຈົ່ງຍຸຕິ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນ ທ່ານຫວັງ ຢີ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການລຸນຫຼັງທີ່ໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ ກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງສະ ຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໃນມື້ວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ຄວາມສໍາຄັນທີ່ຮີບດ່ວນທີ່ສຸດໃນຕອນນີ້ຄື ສະຫະລັດຕ້ອງຍຸຕິການແຊກແຊງເຂົ້າໃນກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວປັກກິ່ງ.”
ມີການອ້າງຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຫວັງ ທີ່ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດຍັງສືບຕໍ່ນຳໃຊ້ຄໍາເວົ້າ ແລະການກະທໍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕໍ່ຈີນ, ອັນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ້ງໃໝ່ໃນຄວາມສໍາພັນຂອງທັງສອງປະເທດ.”
ຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ການແຊກແຊງຂອງຈີນນັ້ນ ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະໝາຍເຖິງການຂວໍ້າບາດທາງການທູດຕໍ່ການແຂ່ງຂັນກິລາດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງມີກຳນົດຈະເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນອາທິດ ໜ້ານີ້.
ຜົນຈາກການຂວໍ້າບາດນັ້ນ ສະຫະລັດຈະບໍ່ສົ່ງຄະນະຜູ້ແທນນັກການທູດເຂົ້າຮ່ວມໃນກິລາລະດູໜາວດັ່ງກ່າວ, ສະຫະລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ ແລະອອສເຕຣເລຍກໍໄດ້ປະກາດການຂວໍ້າບາດທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ເຊັ່ນກັນ. ເມື່ອການຂວໍ້າບາດທາງການທູດໄດ້ປະກາດອອກໄປແລ້ວ, ປັກກິ່ງກໍໄດ້ຕອບໂຕ້ກັບ ໂດຍກ່າວວ່າວໍຊິງຕັນຄວນ “ຍຸດຕິການໃຊ້ກິລາເຂົ້າເປັນເລື້ອງການເມືອງ.”
ການຂວໍ້າບາດຄືການປະທ້ວງຕໍ່ຈີນ ທີ່ປະຕິບັດຕໍ່ຊົນກຸ່ມນ້ອຍມຸສລິມວີເກີ ໃນແຂວງຊິນຈຽງ ທີ່ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຈີນ. ຈີນໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ ແລະບັງຄັບໃຊ້ແຮງງານ, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິເສດໃນຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ວ່າ ທ່ານບລິງເກັນ ແລະທ່ານ ຫວັງ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທາງຍຸດທະສາດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະການປ່ຽນແປງທາງສະພາບອາກາດ.
ໃນຖະແຫຼງການບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງການແຊກແຊງຕໍ່ການແຂ່ງຂັນກິລາໂອລິມປິກແຕ່ຢ່າງໃດ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການກ່າວວ່າ ທ່ານບລິງເກັນ “ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂລກ ແລະຄວາມສ່ຽງຂອງລະບົບເສດຖະກິດ ອັນເນື່ອງມາຈາກການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ ຕໍ່ຢູເຄຣນ ແລະໄດ້ສະແດງຄວາມເຫັນວ່າ ການຫລຸດຜ່ອນ
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະການທູດ ແມ່ນຫົນທາງດຽວທີ່ເປັນເສັ້ນທາງແບບມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໄປຂ້າງໜ້າ.” ຣັດເຊຍໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ຕົນບໍ່ໄດ້ມີເຈດຈໍານົງທີ່ຈະບຸກລຸກປະເທດເພື່ອນບ້ານແຕ່ຢ່າງໃດ.
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