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ຈີນ ປະນາມຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງສາມຝ່າຍ ກ່ຽວກັບເຮືອດໍານໍ້າພະລັງງານນິວເຄລຍ AUKUS

  • ຟີລ ເມີຣເຊີ
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານີສ ແລະນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານຣີຊີ ຊູນາກ ຖະແຫຼງກ່ຽວກັບພັນທະມິດ AUKUS ລຸນຫຼັງກອງປະຊຸມສາມຝ່າຍ ຢູ່ທີ່ຖານທັບເຮືອ Point Loma ໃນນະຄອນແຊນດີເອໂກ, ລັດຄາລິຟໍເນຍ, ວັນທີ 13 ມີນາ 2023.

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນໄດ້ກ່າວຫາອອສເຕຣເລຍວ່າ ລະ​ເມີດຕໍ່ກົດລະບຽບໂລກ ໃນການແຜ່​ຜາຍອາວຸດນິວເຄລຍ ນັ້ນ​ມີ​ຂຶ້ນ ລຸນ​ຫຼັງການປະ ກາດ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວ​ກັບລາຍລະອຽດຂອງເຮືອດໍານໍ້າພະລັງງານນິວເຄລຍ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ AUKUS ສາມຝ່າຍລະຫວ່າງ ອອສເຕຣເລຍ, ສະຫະລັດ ແລະອັງກິດ. ຟີລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ຈາກນະຄອນຊິດນີ, ເຊິ່ງ ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານ ການປະນາມຂອງ ຈີນ ຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງສາມຝ່າຍ ກ່ຽວກັບເຮືອດໍານໍ້າພະລັງງານນິວເຄລຍ AUKUS
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຈີນ ໄດ້ກ່າວຫາບັນດາປະເທດພັນທະມິດ AUKUS ວ່າ ເລີ້ມດຳ​ເນີນ​ການ​ໃນ “ຄວາມຜິດພາດ ແລະເປັນອັນຕະລາຍ.”

ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ບັນດາຜູ້ນໍາຂອງສະຫະລັດ, ອັງກິດ ແລະອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບເຮືອດໍານໍ້າໂຈມ​ຕີພະລັງງານນິວເຄລຍ ເຊິ່ງ​ຍັງຈະມີເຮືອດໍານໍ້າພະລັງງານນິວເຄລຍຂອງສະຫະລັດ ແລະອັງກິດ ເຂົ້າໄປປະຕິບັດງານ ຢູ່ໃນ​ເຂດນ່ານນໍ້າຂອງອອສເຕຣເລຍ ເລີ້ມ​ແຕ່ປີ 2027 ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ.

ຂໍ້ຕົກລົງສາມຝ່າຍ ທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ ຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ໃຫ້ອອສເຕຣເລຍ ມີເຮືອດໍານໍ້າຕິດອາວຸດທໍາມະດາທີ່ຜະລິດໂດຍສະຫະລັດຢ່າງໜ້ອຍສາມລໍາ. ພ້ອມກັນນັ້ນ ປະເທດພັນທະມິດທັງສາມຈະຍັງດໍາເນີນງານຮ່ວມກັນ ເພື່ອສ້າງກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ດຳ​ນ້ຳ​ໃໝ່ ທີ່ນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີທີ່ກ້າວໜ້າຂຶ້ນມາ.

ໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມານີ້, ໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານຫວັງ ເຫວັນບິນ ກ່າວວ່າ ພັນ ທະມິດ AUKUS ມີຂຶ້ນມາ “ເພື່ອເຫັນແກ່ປະໂຫຍດ ທາງດ້ານພູມສາດການ ເມືອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ” ໂດຍບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ “ຄວາມກັງວົນຕ່າງໆ ຂອງປະ
ຊາ​ຄົມສາກົນອື່ນໆ” ເລີຍ.

ທີ່ຜ່ານມາ, ຈີນ ເຄີຍກ່າວຫາລັດຖະບານວໍຊິງຕັນ, ລອນດອນ ແລະແຄນເບີຣາ ກ່ຽວກັບວ່າ “ມີຄວາມຄິດໃນການສ້າງສົງຄາມເຢັນ.”

ບັນດາລັດຖະມົນຕີຂັ້ນສູງຂອງລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາບັນດາປະເທດພັນທະມິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຜ່ານທາງໂທລະສັບ ຫຼາຍກວ່າ 60 ປະ ເທດ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ກ່ອນການປະກາດຂໍ້ຕົກລົງ AUKUS ໃນມື້ວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກັງວົນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການແຜ່​ຜາຍອາວຸດນິວເຄລຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຈີນໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຟັງ​ການຖະແຫຼງໃດໆ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອອສເຕຣເລຍ ທ່ານນາງເພັນນີ ວອງ ບອກກັບສະຖານີໂທລະພາບຂອງອອສເຕຣເລຍວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານນາງ ຕ້ອງການຄວາມແຈ່ມແຈ້ງ ຫຼາຍກວ່າລັດຖະບານຂອງອະດີດນາ ຍົກລັດຖະມົນສກັອດ ມໍຣິຊັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງ AUKUS ໃນເດືອນກັນ
ຍາ ປີ 2021, ເຊິ່ງ ທ່ານນາງ ໄດ້ກ່າວວ່າ:

“ພວກເຮົາຕ້ອງການມີຄວາມສໍາພັນທີ່ໝັ້ນຄົງກັບປະເທດຈີນ, ແລະພວກເຮົາກໍຕ້ອງການສ້າງສາຍສໍາພັນທີ່ເລິກເຊິ່ງ ກັບບັນດາປະເທດ ຢູ່ໃນພູມິພາກແຫ່ງນີ້ຄືນໃໝ່. ພວກເຮົາພະຍາຍາມທີ່ຈະດໍາເນີນການໃນສອງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ລວມທັງທິດທາງຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ກັບການປະກາດ AUKUS ເຊິ່ງພວກເຮົາ ຈະໄດ້ສ້າງສາຍສໍາພັນທີ່ໃກ້ຊິດກັບບັນດາປະເທດຢູ່ໃນພູມິພາກຂອງພວກເຮົາ ໃນການນໍາໄປສູ່ສິ່ງດັ່ງກ່າວມານີ້, ແລະກໍຈະເຮັດໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະບໍ່ຢູ່ໃນເບື້ອງທີ່ມືດບອດ ໃນທິດທາງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານຂອງທ່ານມໍຣິຊັນ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະດໍາເນີນງານຮ່ວມກັບປະເທດຈີນ ເທົ່າທີ່ພວກເຮົາສາມາດປະຕິບັດໄດ້, ພວກເຮົາຈະສະແດງຄວາມຂັດແຍ້ງ ໃນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຈໍາເປັນ, ແລະພວກເຮົາ ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆຂອງປະເທດພວກເຮົາ.”

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງອອສເຕຣເລຍ ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານີສ ກ່າວວ່າ ຄວາມທະເຍີທະຍານ ທັງການຮ່ວມມືທາງທະຫານກັບສະຫະລັດ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະຄວາມສໍາພັນທີ່ໃກ້ຊິດກັບຈີນ ເຊິ່ງເປັນປະເທດຄູ່ການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ບໍ່ແມ່ນ “ທ່າທີຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງກັນ.”

ຄວາມສໍາພັນທາງການທູດຂອງລັດຖະບານແຄນເບີຣາ ແລະລັດຖະບານປັກກິ່ງ ມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ກ່ຽວກັບຂໍ້ພິພາດຕ່າງໆ ທາງດ້ານການເມືອງ ແລະດ້ານການຄ້າ, ແຕ່ ລັດຖະບານເປັນກາງອ່ຽງຊ້າຍຂອງ ທ່ານອາລບານີສ ໄດ້ຍົກລະດັບກ່ຽວກັບການປັບປຸງຄວາມສໍາພັນ ໃຫ້ເປັນສິ່ງສໍາຄັນ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດອອສເຕຣເລຍ ພົບປະກັບປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ຢູ່ດ້ານນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງ​ກຸ່ມ G-20 ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ.

ທ່ານອາລບານີສ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດຟີຈິ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອໂອ້ລົມເຈລະຈາກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ແລະລະບົບເສດຖະກິດພູມິພາກ ກັບຄູ່ຕຳ​ແໜ່ງຂອງທ່ານ, ທ່ານຊີຕີເວນີ ຣາບູກາ (Sitiveni Rabuka).

ອ່ານບົດລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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