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ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ​​ພົບ​ວ່າ ແຫລ່ງ​ທີ່​ມາ​ຂອງ​ສານ​ເຄ​ມີ ທີ່​ທຳ​ລາຍ​ຊັ້ນ​ໂອ​ໂຊນ ​ແມ່ນຢູ່​ຈີນ

ເສດ​ເຫລັກ​ຈາກ​ລົດ​ທີ່​ປ່ອຍ​ຄວັນ​ອອກ​ຫລາຍ ກອງ​ກັນ​ຢູ່ລານຂອງ​ສູນ​ເກັບ​ເອົາ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫລືອ​ມາ​ໝູນ​ໃຊ້​ຄືນ​ໃໝ່ ຂອງ​ເມືອງ Yiwu ແຂວງ Zhejiang ຂອງ​ຈີນ, ວັນ​ທີ 8 ເມ​ສາ, 2015.

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ພວກ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເວົ້າ​ວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ພົບ​ແຫລ່ງ​ທີ່​ມາ​ຂອງ​ສານ​ເຄ​ມີ ​ທີ່​ຖືກ​ເກືອດ​ຫ້າມ​ທົ່ວ​ໂລກ​ທີ່​ໄດ້​ທຳ​ລາຍ​ຊັ້ນ​ໂອ​ໂຊນຊຶ່ງ​ປົກ​ປ້ອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ​ໄວ້​ນັ້ນ ວ່າ​ແມ່ນ​ຈີນ.

ໃນ​ບົດ​ລາຍ​ງານ ​ທີ່​ໄດ້​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ອອກ​ມາ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ຢູ່​ວາ​ລະ​ສານ
Nature ນັ້ນ ພວກ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ທີ່​ຕິດ​ຕາມ​ເບິ່ງ​ຊັ້ນບັນ​ຍາ​ກາດຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂລກ ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ປ່ອຍ​ສານ​ເຄ​ມີ​ CFC-11 ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊັ້ນ​ໂອ​ໂຊນ​ໝົດ​ສິ້ນໄປ ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອມໍ່ໆ​ມານີ້ ໄດ້ພາ​ໃຫ້​ນຳ​ຮ່ອງ​ຮອຍໄປ​ຫາ​ສອງ​ແຂວງ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ຈີນ.

ການ​ຜະ​ລິດ ແລະ​ໃຊ້​ສານ CFC-11 ໃດໆ​ ກໍ​ຕາມ ແມ່ນ​ເປັນ​ການ​ລະ​ເມີດຕໍ່​ລະ​ບຽບ​ການ​ມົງ​ເຕ​ຣ​ໂອ​ລ ຫລື Montreal Protocol, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ປີ 1987 ​ເພື່ອຫລຸດ​ທາດ​ຄ​ລໍ​ໂຣ​ຟ​ລູ​ອໍ​ໂຣ​ຄາ​ຣ໌ບອນ ທີ່​ທຳ​ລາຍ​ຊັ້ນ​ໂອ​ໂຊນລົງນັ້ນ.

​ໂອ​ໂຊນມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ມີຊີ​ວິດ​ຫລາຍທີ່​ສຸດ, ​ມັນ​ຈຳ​ກັດ​ປະ​ລິ​ມານ​ຂອງລັງ​ສີ​ອາ​ລ​ຕ​ຣາ​ໄວ​ໂອ​ເລດ​ ຈາກຕາ​ເວັນທີ່​ເປັນອັນ​ຕະ​ລາຍ ທີ່​ສ່ອງລົງ​ມາ​ເຖິງ​ພື້ນ​ຜິວ​ຂອງ​ໂລກນັ້ນ​ ໃຫ້​ໜ້ອຍ​ລົງ. ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ຄືນ​ຂອງ​ຊັ້ນ​ໂອ​ໂຊນຖືກັນ​ວ່າເປັນ​ເລື້ອງ​ແຫ່ງ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ທາງ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ. ແຕ່​ວ່າ ນັບ​ແຕ່​ປີ 2012 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ, ຕົວ​ຢ່າງ​ຂອງ​ອາ​ກາດ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ປະ​ລິ​ມານ​ຂອງ​ທາດ CFC-11 ທີ່​ເປັນ​ບັນ​ຫານັ້ນ ແມ່ນ​ມີ​ຢູ່​ໃນ​ອາ​ກາດຕົວ​ຢ່າງເຫລົ່າ​ນັ້ນ. ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ ທາດ​ເຄ​ມີດັ່ງ​ກ່າວບໍ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ມັນ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ ມີ​ການ​ໃຊ້​ທາດ​ເຄ​ມີນັ້ນ ​ຢ່າ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ.

ໃນ​ສອງ​ປີ​ຜ່ານ​ມາ ພວກ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດໄດ້​ໃຊ້​ສະ​ຖາ​ນີ​ຕິດ​ຕາມ​ວັດ​ແທກ​ອາ​ກາດຕ່າງໆ ຢູ່​ຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ​ເກົາ​ຫລີໃຕ້ ພ້ອມ​ກັນ​ກັບ​ການ​ສຶກ​ສາ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ນ້ຳເພື່ອ​ຊອກນຳ​ຫາ​ຜູ້​ທີ່​ລະ​ເມີດ​ລະ​ບຽບ​ການນັ້ນ ຊຶ່ງໄດ້ພົບວ່າ ແມ່ນ​ໂຮງ​ງານ​ຜະ​ລິດ​ໂຟມ​ຢູ່​ແຂວງ ຊານ​ດົງ (Shandong) ແລະ​ແຂວງ​ເຮ​ເບ (Hebei) ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ຈີນ.

ພວກ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດເວົ້າ​ວ່າ ບົດ​ລາຍ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຈະ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຈີນ ຊອກ​ຫາ​ແຫລ່ງ​ທີ່​ມາ​ຢ່າງ​ຊັດ​ເຈນ ແລະ​ຍຸ​ຕິ​ການ​ປ່ອຍ​ທາດ​ເຄ​ມີກ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ແກ້​ໄຂສະ​ພາບການ​ຖອຍ​ຫລັງ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່ ​ຕໍ່​ການ​ຟື້ນ​ຟູ​ຄືນຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ໃນ​ຊັ້ນໂອ​ໂຊ​ນ.

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