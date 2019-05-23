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ຈີນ​ຫ້າມ​ໄຕ້​ຫວັນ ບໍ່​ໃຫ້ເຂົ້າ​ຮ່ວ​ມກອງ​ປ​ະ​ຊຸ​ມ ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ

ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ທົ່ວ​ໄປ​ຂອງ ​ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ (WHO) ທ່ານ​ເຕ​ໂດ​ຣ​ສ ອັດ​ຮາ​ນົມ ເກີ​ເບ​ຣີເຢິ​ຊຸ​ສ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ ອະ​ນ​າ​ໄມ​ໂລກ ຄັ້ງ​ທີ 72 ທີ່​ນະ​ຄອນ​ເຈ​ນີ​ວາ ປະ​ເທດ​ສະ​ວິ​ດ​ເຊີ​ແລນ ວັນ​ທີ 20 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຈີນ​ຫ້າມ​ໄຕ້​ຫວັນ ຈາກ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ອະ​ນາ​ໄມໂລກ ເປັ​ນ​ເວ​ລາ​ສາມ​ປີ​ຕິ​ດ
ຕໍ່​ກັນ​.ໄຕ້ຫວັນກຳ​ລັງ​ປະ​ທ້ວງ ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ຈີນ ທີ່​ບໍ່​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ເກາະ​ດອນ​ດັ່ງ​
ກ່າວ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ຢູ່​ໃນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈຳ​ປີ​ອົງ​ການອະ​ນາ​ໄມໂລກ ຫລື WHO ໂດຍຮ້ອງ​
ການກະ​ທຳ​ນັ້ນ​ວ່າ ​ເປັນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວທາງ​ການ​ເມືອງ ທີ່ບໍ່​ມີ​ເຫດ​ຜົນ ຊຶ່ງອາດ​ຈະ
​ເປັນ​ໄພ​ອັນຕະ​ລາຍ​ຕໍ່ສຸ​ຂະ​ອະ​ນາ​ໄມ​ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ. ລີ​ຊາ ສະ​ລາຍ ນັກ​ຂ່າວ ວີ​ໂອ​ເອ
ລາຍງ​ງານມາ​ຈາກນະ​ຄອນ​ເຈ​ນີ​ວາ ຊຶ່ງ​ກິ່ງ​ສະ​ຫວັນ ຈະ​ນຳເອົາ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ ​ມາ​ສະ​
ເໜີ​ທ່ານ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ ຈິ​ນ​ຫ້າມ​ໄຕ້​ຫວັນ ບໍ່​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະ​ຊຸ​ມ ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ຈີນ​ຖືໄຕ້​ຫວັນ​ວ່າ ເປັນ​ແຂວງນື່ງ​ທີ່ແຍກ​ອອກ​ຈາກ​ຕົນ ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັບແຜ່ນ​ດິນ
​ໃຫຍ່ ເຖິງ​ແມ່ນ​ຈະຕ້ອງ​ໃຊ້​ກຳ​ລັງ​ກໍ​ຕາມ. ວິ​ທີ​ນຶ່ງ​ທີ່​ຈີນໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ບໍ່​ພໍ​ໃຈ​ ກັບ​
ການເປັນ​ເອກ​ກະ​ລາດ​ຂອງໄຕ້​ຫວັນ ກໍຄື​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງເກາະ​ດອນ
​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ອົງ​ການອະ​ນາ​ໄມໂລກ.

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະໃນ​ປີນີ້ ​ເປັນ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຫົວ​ຂໍ້​ກອງ​ປະ​ຊຸມ
ແມ່ນ​ເວົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮັກ​ສາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ສາ​ກົນ. ລະ​ບົບຮັກ​ສາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ແຫ່ງ​ຊາດ
ຂອງໄຕ້​ຫວັນ​ ໄດ້​ຖືກ​ຮັບ​ຮູ້​ກັນຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງວ່າ ເປັນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ລະ​ບົບ ທີ່ດີ​ທີ່​ສຸດຢູ່ໃນ​
ໂລກ. ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກະ​ຊວງສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ແລະ​ສະຫ​ວັດ​ດີ​ການ ຂອງ​ໄຕ້​ຫວັນ ທ່ານ
​ຊີ-ຈັງ ເຈັນ ກ່າວ​ວ່າ ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ພ້​ອ​ມ​ແລ້ວ​ທີ່​ຈະ​ແບ່ງ​ປັນປະ​ສົບ​ການຂອງ​ຕົນ
ກ່ຽວ​ກັບເຮັດ​ຈັ່ງ​ໃດ​ຈຶ່ງ​ຈະ​ມີ​ລະ​ບົບ​ຮັກ​ສາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ລາ ຄາ​ຖືກ ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ ສຳ​ລັບ​
ປະ​ຊາ​ຄົມ​ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ທ່ານ​ເຈັນ ກ່າວ​ວ່າ “ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ ພາຍ​ໃຕ້​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ ​ຂອງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​
ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຈີນ ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ໄຕ້​ຫວັນ ຖືກຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນ​ລະ​ບົບຮັກ​ສາ​ສຸ​ຂະ​
ພາບໂລກຂອງອົງ​ການ WHO. ກ​ານ​ເຊີນ​ໃຫ້​ໄຕ້​ຫວັນ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ
ອະ​ນາ​ໄມໂລກຈະ​ເປັນການ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບນະ​ໂຍ​ບາຍ ​ການໄດ້​ຮັບ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ສຸ​
ຂະ​ພາບສຳ​ລັບ​ທຸກ​ຄົນ​ຂອງ​ອົງ​ການ WHO.”

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ​ກະ​ຊວງສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ໄຕ້​ຫວັນ ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ການບໍ່​ໃຫ້​ໄຕ້​ຫວັນ​
ເຂົ້າ​ຮ່ວມປະ​ຊຸມນັ້ນ ເປັນ​ການ​ສ່ຽງ​ໃນ​ການ​ຮັກ​ສາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງທຸກໆ​ຄົນ. ທ່ານ​ເຈັນ
​ກ່າວ​ວ່າ ພະ​ຍາດ​ຕ່າງໆ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢູ່​ຊາຍ​ແດນ. ທ່ານ​ຍັງ​ກ່າວ​ວ່າ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ສາ​ກົນ​ເປັນ​ສິ່ງ
ທີ່ຈຳ​ເປັນ​ເພື່ອ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບການ​ລະ​ບາດ​ທີ່​ອາດ​ສາ​ມາດ​ແຜ່​ລາມ​ໄປ​ທົ່ວ​ທຸກ​ມູມໂລກ.

ທ່ານ​ເຈັນ​ກ່າວ​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອ ວ່າ​ທ່ານ​ໄດ້​ຂຽນ​ໜັງ​ສື​ຫຼາຍ​ສະ​ບັບ​ ໄປ​ຫາຫົວ​ໜ້າອົງ​ ການ​
ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ ຫຼື WHO ທ່ານ​ເຕ​ໂດ​ຣ​ສ໌ ອັດດາ​ນົມ ເກ​ເບີ​ຣີ​ເຢ​ຊຸ​ສ ເພື່ອ​ປະ​ທ້ວງ ທີ່​ບໍ່​
ໃຫ້​ໄຕ້​ຫວັນ ​ເຂົ້າ​ຮ່​ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ອົງ​ການ​ອະ​ນາມໄມ​ໂລກ ແລະ​ສະ​ແດງ​ຄວາ​ມ​ເປັນ​
ຫ່ວງ. ທ່ານເຈັນກ່າວ​ວ່າ​ ທ່ານບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ຕອບ​ເທື່ອ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ​ອົງ​ການ WHO ​
ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ແມ່ນ​ແຕ່ການ​ສະ​ເໜີ​ຂອງ​ໄຕ້​ຫວັນທີ່​ຈະ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ​ໃນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້ຕ້ານກັບ​
ການ​ລະ​ບາດ​ອີ​ໂບ​ລາ ຢູ່ໃນພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ
​ຄອງ​ໂກ.

ທ່ານ​ເຈັນ ຈີ ຈັງ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສາ​ທາ​ລ​ະ​ນະ​ສຸກ ແລະ​ສະ​ວັດ​ດີ​ການ ໄຕ້​ຫວັນສຳ​ພາດ​ໂດຍ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣ​ອຍ​ເຕີ ກ່ອນ​ໜ້າ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ​ອົງ​ການ ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ເຈ​ນີວ​າ ວັນ​ທີ 20 ພຶດ​ສະ​ພາ 2017.
ທ່ານ​ເຈັນ ຈີ ຈັງ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສາ​ທາ​ລ​ະ​ນະ​ສຸກ ແລະ​ສະ​ວັດ​ດີ​ການ ໄຕ້​ຫວັນສຳ​ພາດ​ໂດຍ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຣ​ອຍ​ເຕີ ກ່ອນ​ໜ້າ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ​ອົງ​ການ ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ເຈ​ນີວ​າ ວັນ​ທີ 20 ພຶດ​ສະ​ພາ 2017.

ທ່ານ​ເຈັນ ກ່າວ​ອີກວ່າ “ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ທີ່​ຈະ​ບໍ​ລິ​ຈາກ 1
ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ເພື່ອ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ອີ​ໂບ​ລ​າ ແຕ່ການ​ບໍ​ລິ​ຈ​າກນີ້ ແມ່ນ​ແຕ່​ການ​ບໍ​ລິ​
ຈາກ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ບໍ່​ໄດ້ຖືກຮັບ​ເອົາໂດຍ​ອົງ​ການ WHO. ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ ນີ້​ເປັນ​ສະ​ພາບ​
ທີ່​ໜ້າ​ສົງ​ສານ​ສຳ​ລັບ​ພວກ​ເຮົາ. ພວກ​ເຮົາ​ຢາກ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ໃດ​ສິ່ງ​ນຶ່ງ ແຕ່​ອົງ​ການ
WHO ບໍ່ຍອມ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ໃດ​ສິ່ງ​ນຶ່ງສຳ​ລັບ​ໂລກ.”

​ອົງ​ການ WHO ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ ​ຕົນ​ຕ້ອງ​ການເງິນ 98 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ເພື່ອ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​
ງານ​ຕ້ານ​ອີ​ໂບ​ລາ ຊຶ່ງ​ອົງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ການ​ຂາດ​ງົບ​ປະ​ມານ ​ຈຳ​
ນວນ 63 ລ້ານ​ໂດ​ລາ.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຈາກ​ຈີນ ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໄຕ້​ຫວັນ​ກ່າວ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ
​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ​ໃນ​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມເຂົ້າ​ຮ່ວມອົງ​ການ WHO ຈາກບັນ ດາ​ປະ
​ເທດຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ​ທີ່​ຮວມ​ທັງ ສະ​ຫະ​ລັດ ຍີ່​ປຸ່ນ ເຢ​ຍຣະ​ມັນແລະ​ອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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