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ວັນອັງຄານ, 12 ເມສາ 2022
ລາວ

ຈີນ​ວາງ​ບົດບາດ​ໃຫ້ລາວ ເປັນແຫຼ່ງຜະລິດ ສະບຽງ ອາຫານ ​ເພື່ອ​ຕອບ​ສະ​ຫນອງ​ຄວາມ​ ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ຂອງ​ຈີນ

ກຳ​ມະ​ກອນ​ກຳ​ລັງ​ທຳ​ຄວາມ​ສະ​ອາດກ້ວຍ​ຫອມ​ທີ່​ຜະ​ລິດ​ຢູ່​ລາວ ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ອອກ​ໄປ​ຈີນ

ທາງ​ການຈີນ​ວາງ​ບົດບາດ​ໃຫ້ ສປປ ລາວ ເປັນແຫຼ່ງຜະລິດສະບຽງອາຫານ​ເພື່ອ​ຕອບ​ສະ​ຫນອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການບໍ​ລິ​ໂພກ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຈີນ ເປັນ​ສໍາ​ຄັນ​ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ​ຜົນຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ລ້ຽງສັດນັ້ນ. ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານນີ້ມາ​ຈາກບ​າງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບບົດ​ບາດ​ຂອງ​ລາວ​ໃນ​ການ​ສະ​ໜອງ​ສິນ​ຄ​້າກະ​ສິກຳ​ໃຫ້​ຈີນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານບຸນຈັນ ກົມບຸນຍະສິດ ຫົວໜ້າກົມປູກຝັງກະ​ສິ​ກຳ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນ​ຄ້າກະ​ສິ​ກໍາຂອງ​ລາວ​ໄປ​ຈີນ ໂດຍເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນນັ້ນ ມີທ່າອ່ຽງທີ່ຈະຂະຫຍາຍຕົວ ເພີ້ມ​ຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍ​ທີ່ ນອກຈາກຈະ​ເປັນ​ຜົນ​ຈາກ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ທີ່​ທາງ​ການຈີນຈະຊື້ສິນຄ້າກະສິກຳຈາກລາວ ຕື່ມອີກ 13 ຊະນິດແລ້ວ ​ກໍຍັງເປັນຜົນມາຈາກການ​ທີ່ລັດຖະບານຈີນໄດ້​ວາງ​ບົດ​ບາດໃຫ້ ສປປ ລາວ ເປັນແຫຼ່ງຜະລິດ ສະບຽງອາຫານ ເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການ​ບໍ​ລິ​ໂພກຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຈີນເປັນ​ຫລັກ​ອີກ​ດ້ວຍ​.

ແຕ່ວ່າຊາວກະສິກອນໃນລາວຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຮັບຊື້ສິນຄ້າກະສິກຳທັງ 13 ປະເພດດັ່ງ​ກ່າວກໍ​ຈະ​ຕ້ອງເປັນຜົນ​ຜະ​ລິດທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ທີ່ລັດຖະບານຈີນ​ກຳ​ນົດ​ໄວ້ຢ່າງຄົບ ຖ້ວນ, ດັ່ງທີ່ທ່ານບຸນຈັນ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:
“ລັດຖະບານ ສ​ປ ຈີນ ໄດ້ປະກາດເອົາ ສປປ ລາວ ເປັນນຶ່ງຢູ່ໃນເຂດຜະລິດສະບຽງອາຫານສະ​ໜອງໃຫ້ ຜູ້ບໍລິໂພກໃນ ສ​ປ ຈີນ ດ້ວຍຄວາມສະອາດ ແລະ ປອດໄພ. ເພາະສະ​ນັ້ນໂຕນີ້ ​ກໍ​ເປັນ​ໂອ​ກາດ​ຊຸກ​ຍູ້​ຜູ້​ຜະ​ລິດ ຫລື​ຊາວກະ​ສິ​ກອນໃຫ້​ຜະ​ລິດ​ແບບ​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ເພື່ອສະ​ໜອງ​ໃຫ້​ຕະ​ຫຼາດ ສ​ປ ​ຈີນ​, ອັນນີ້​ ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈີນ​ແລະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວກະ​ໄດ້​ເຊັນ​ອາ​ນຸ​ສັນ​ຍາກ່ຽວກັບພືດຈາກ ສປປ ລາວ ສົ່ງໄປ ສ​ປ ຈີນ 13 ຊະ​ນິດ ເພາະ​ສະ​ນັ້ນຫລະ ຂໍ​ຝາກຜູ້​ຜະ​ລິດ ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການນີ້ໃຫ້​ເຮັດເພື່ອຮັບປະກັນການຜະລິດທີ່ມີຄຸນນະພາບ."

ສ່ວນທ່ານເພັດ ພົມພິພັກ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ຢືນຢັນວ່າ ການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກຳໃນ
ປີ 2021 ມີມວນ​ຄ່າລວມ 1.2 ຕື້ໂດລາ, ໃນ​ນີ້ 80 ເປີ​ເຊັນ ແມ່ນສົ່ງອອກໄປຈີນ, ທີ່​ໃຫ້ໂຄ ຕ້າພິເສດໃນການຮັບ ຊື້ສິນຄ້າກະສິກຳ 14 ຊະ​ນິດຈາກລາວຄືເຂົ້າ, ສາລີ, ມັນຕົ້ນ, ໝາກກ້ວຍ, ໝາກໂມ, ​ມັນ​ດ້າງ, ຖົ່ວ​ຝັກ​ຍາວ, ຖົ່ວ ເຫຼືອງ, ຖົ່ວເບີ, ໝາກ​ໜອດ, ຫມາກກ້ຽງ, ໜາກ​ນາວ, ງົວ-ຄວາຍ. ສ່ວນໃນປີ 2022, ລັດຖະບານລາວ ຍັງ​ຈະ ຂໍໃຫ້ລັດຖະບານຈີນ ເພີ່ມໂຄຕ້າການຊື້ສິນຄ້າສິນ​ຄ້າກະ​ສິ​ກຳຈາກລາວຕື່ມອີກ 91 ຊະ​ນິດ ເຊິ່ງຄາດວ່າ ທາງ​ດານ​ຈີນຈະຕົກລົງໃຫ້ໂຄ​ຕ້າເພີ່ມອີກ 20 ຊະ​ນິດ ໃນໄວໆນີ້ ໂດຍເມື່ອສົມ​ທົບເຂົ້າກັບການເດີນລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເລີ່ມ ແຕ່ວັນທີ 3 ທັນວາ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ​ແລ້ວ ກໍ​ຍ່ອມຈະສົ່ງຜົນດີ ຕໍ່ລາວໃນຫຼາຍດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ທາງດ້ານ ການຂົນສົ່ງ ແລະໂລ​ຈິ​ສ​ຕິກ ໃນເຂດແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ລາວ ເປັນສູນກາງເຊື່ອມຕໍ່ນັ້ນ ຍັງເປັນປັດໄຈສໍາຄັນທີ່​ຈະຊຸກ​ຍູ້ການຜະລິດສິນ​ຄ້າກະສິກຳຂອງລາວ ເພື່ອສົ່ງ ອອກໄປຍັງຈີນ ແລະປະເທດໃນ​ເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ອີກດ້ວຍ. ທັງ​ນີ້ ລັດຖະບານລາວ ຈະສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນໃນການ​ຜະລິດ​ສິນຄ້າ​ກະສິກຳໃຫ້​ຂະຫຍາຍຕົວເພີ້ມ​ຂຶ້ນ 2.7 ເປີ​ເຊັນ ຕໍ່​ປີ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນພື້ນ​ທີ່​ຢູ່ລຽບຕາມ​ເສັ້ນທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນນັ້ນ.

ທັງນີ້ຄາດວ່າຈະມີສິນຄ້າກະສິກຳຈາກແຂວງຫຼວງນໍ້າທາສົ່ງໄປຈີນ 1,651,830 ໂຕນ,​ ແຂວງຜົ້ງສາລີ 248,455 ໂຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ 195,650 ໂຕນ, ແຂວງອຸດົມໄຊ 88,873 ໂຕນ ກັບແຂວງຫຼວງ ພະບາງອີກເກີນກວ່າ 24,586 ໂຕນ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ແລະ​ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ເພີ້​ມ​ຂຶ້ນ​ອີກ 1 ເທົ່າໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2022 ຖ້າບໍ່​ມີ​ບັນ​ຫາ​ຊັກ​ຊ້າ​ໃນ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ຈາກ​ມາດ​ຕະ​ການສະກັດ​ກັ້ນ ໂຄວິດ-19 ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈີນ.

ທາງການລາວກັບຈີນ ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າຜົນຜະລິດກະສິກຳລະຫວ່າງ 2 ປະເທດ ນັບແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງໃນດ້ານນຶ່ງ ກໍເຮັດໃຫ້ລາວ ສາມາດສົ່ງສິນຄ້າກະສິກຳ ໄປຍັງຈີນໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ຫາກແຕ່ ໃນ ອີກດ້ານນຶ່ງ ກໍເຮັດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຈາກຈີນ ໄດ້ພາກັນຫລັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາລົງທຶນໃນພາກກະສິກຳໃນລາວ ເພີ້ມ ຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເຊັ່ນກັນ ເພາະວ່າ ການຜະລິດກະສິກຳສ່ວນຫຼາຍໃນລາວຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຕາມຄວາມ ຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໃນປະເທດຈີນ.

ໂດຍຫລ້າສຸດ ບໍລິສັດ AIDC Lao ຈຳກັດ ກັບບໍລິສັດ Zhengzhou ອຸດສາຫະກຳສະບຽງອາຫານຈຳກັດ ຈາກຈີນ ກໍໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມມືດຳເນີນການຈັດຊື້ສິນຄ້າປຸງແຕ່ງກະສິກຳໃນລາວ ເພື່ອສົ່ງອອກໄປຍັງຈີນ ເພີ້ມຂຶ້ນ ໂດຍສິນຄ້າ ປຸງແຕ່ງກະສິກຳທີ່ຈີນຕ້ອງການນຳເຂົ້າຈາກລາວ ຕາມການຕົກລົງຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ 9 ຊະນິດ ກໍຄືຖົ່ວດິນ ຖົ່ວເຫຼືອງ ແປ້ງມັນຕົ້ນ ກ້ວຍຫອມ ນໍ້າຕານ ໝາກມ່ວງ ໝາກມ່ວງຫິມະພານ ທຸລຽນ ແລະຊີ້ນງົວແຊ່ແຂງ ທີ່ຄິດເປັນມູນ ຄ່າລວມ 1,500 ລ້ານໂດລາ ໃນປີ 2021-2025 ໂດຍຄາດວ່າ ຈະສ້າງວຽກງານ ແລະລາຍໄດ້ໃຫ້ກະສິກອນລາວ ຫຼາຍກວ່າ 1 ແສນຄອບຄົວທີ່ຢູ່ຕາມແລວທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ສ່ວນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ກອງທັບປະຊາຊົນ ລາວກັບບໍລິສັດສາງຈຽງການລົງທຶນຈາກຈີນໃນການ ສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຮ່ວມທຶນກະສິກຳຄົບວົງຈອນໃນມູນຄ່າ 300 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອດຳເນີນກິດຈະການ 30 ປີ ທີ່ຕໍ່ສັນຍາໄດ້ 2 ຄັ້ງໆລະ 30 ປີນັ້ນ ກໍແນ່ໃສ່ການຜະລິດ ແລະສົ່ງງົວ ໄປຈີນ ໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 4 ແສນໂຕ ກໍຄື 80 ເປີເຊັນຂອງໂຄຕາທັງໝົດ ທີ່ລັດຖະບານຈີນ ໄດ້ຕົກລົງຮັບຊື້ງົວຈາກລາວ ຈຳນວນ 5 ແສນໂຕ ໃນແຕ່ລະປີນັ້ນເອງ.

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