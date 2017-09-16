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ພາສາຕ່າງໆ
ທຸລະກິດ-ເທັກໂນໂລຈີ

ມີການປະດິດ ໂທລະສັບ ທີ່ບໍ່ໃຊ້ແບັດເທີຣີ ໄດ້ແລ້ວ

ຄົນພາກັນທັງຍ່າງທັງເບິ່ງໂທລະສັບມືຖືຂອງຕົນໄປນໍາ ໃນຂະນະທີ່ຍ່າງຢູ່ຕາມຂ້າງທາງຂອງນະຄອນປັກກິ່ງ ໃນວັນທີ 9 ສິງຫາ, 2017. ຈີນກາຍເປັນຕະຫລາດໂທລະສັບມືຖືໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ເມື່ອໂທລະສັບມີຄວາມນິຍົມກັນນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນສໍາລັບຄົນເພດທຸກໄວໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ຕົ້ນ​ແບບ​ຂອງ​ໂທລະສັບ​ມື​ຖື​ທີ່​ບໍ່​ໃຊ້​ແບັດ​ເທີຣີ ຫລື​ຖ່ານ ​ໂດຍ​ການ​ໃຊ້​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າຫວັງ​ວ່າ ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ກໍ​ຈະ​ເອົາເຂົ້າ​ໄປ​ຢູ່ໃນ​ກຸ່ມ​ດຽວກັນ​ກັບ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ທີ່​ຂາຍ​ໃນ​ຕະຫລາດທົ່ວ​ໄປ. ​ໂທລະ​ສັບ​ດັ່ງກ່າວ ​ແມ່ນ​ຜົນງານ​ຂອງ​ນັກຄົ້ນຄວ້າ​ກຸ່ມ​ນຶ່ງ ທີ່​ມະຫາວິທະ ຍາ​ໄລ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ໃນ​ນະຄອນ Seattle ​ແລະ​ວຽກງານ​ທີ່​ໄດ້​ມາ​ໂດຍ​ການ​ເກັບ​ກ່ຽວພະລັງງານ​ຈໍານວນ​ນ້ອຍໆ ທີ່​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ສັນຍານ​ຂອງ​ວິທະຍຸ ທີ່​ເອີ້ນວ່າ ຄວາມ​ຖີ່​ຂອງຄື້ນ​ວິທະຍຸ ຫລື ‘RF’. ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ George Putic ມີ​ລາຍ​ລະອຽດກ່ຽວກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະຫວັນ ຈະ​ນໍາ​ມາສະ​ເໜີທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ເຊີນຟັງຂ່າວເລື່ອງໂທລະສັບມືຖືບໍ່ມີແບັດເທີຣີ
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ການຄົ້ນຄວ້າ​ຂອງພວກທ່ານສອງ​ຄົນນີ້ ​ໃນ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລວໍ​ຊິງ​ຕັນ ອາດຈະບໍ່ຍິ່ງ
ໃຫຍ່ເທົ່າກັນກັບການຄົ້ນພົບຂອງທ່ານ Alexander Graham Bell ທີ່ເປັນຜູ້ຄິດຄົ້ນ
ປະດິດໂທລະສັບຂຶ້ນມາເປັນຄົນທໍາອິດນັ້ນ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າກໍເວົ້າວ່າ ການຄົ້ນພົບຂອງເຂົາ
ເຈົ້າແມ່ນສໍາຄັນຫລາຍ.

ທ່ານ Shyam Gollakota, ​ຈາກມະຫາວິທະຍາ​ໄລວໍ​ຊິງ​ຕັນ ກ່າວວ່າ: “ໂທລະສັບທີ່
ບໍ່ມີແບັດເທີຣີໜ່ວຍນີ້ ແມ່ນເປັນຄວາມກ້າວໜ້າອັນໃຫຍ່ຫລວງ ເມື່ອເວົ້າເຖິງຄວາມ
ສາມາດຂອງເຄື່ອງອຸປະກອນທີ່ບໍ່ໃຊ້ຖ່ານ ເພາະວ່າ ດຽວນີ້ພວກເຮົາມີອຸປະກອນທີ່
ໃຊ້ໄດ້ຕະຫລອດ ຊຶ່ງຄົນສາມາດລົມ ແລະທັງຮັບເອົາຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງເນື່ອງນິດລຽນຕິດ ທີ່ຈະເວົ້າໂດຍພື້ນຖານແລ້ວກໍແມ່ນໂທລະສັບ.”

​ໂທລະສັບ​ມື​ຖື ໃຊ້ໄຟຟ້າຫລາຍໂພດບໍ່ ເພື່ອຈະໃຫ້​ມັນໃຊ້ການໄດ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້​ແບັດ
​ເທີຣີ? ແມ່ນ, ພວກມັນໃຊ້ໄຟຟ້າຫລາຍແທ້.

ທ່ານ VAMSI TALLA, ກໍມາຈາກມະຫາວິທະຍາ​ໄລວໍ​ຊິງ​ຕັນ ເຊັ່ນກັນ ຊຶ່ງໃຫ້ຄໍາເຫັນ
ວ່າ: “ຖ້າຫາກເຮົາເບິ່ງໂທລະສັບແບບທໍາມະດາ ທີ່ຈິງແລ້ວມັນໃຊ້ພະລັງງານປະມານ
ຫລາຍຮ້ອຍມີລີວັດ ໃນຂະນະທີ່ມັນໃຫ້ເຮົາໂທອອກສຽງໄດ້ ແລະມັນກໍເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເຊັ່ນນັ້ນບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ແບັດເທີຣີ. ສະນັ້ນ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດ ທີ່ວ່າເປັນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກກ່ອນໝູ່ໝົດ, ກໍຄືການເຮັດໃຫ້ຈໍານວນພະລັງງານນັ້ນຫລຸດ
ລົງໃນລໍາດັບຕ່າງໆ ຂອງຂະໜາດ.”

ເມື່ອໃດພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດແນວນັ້ນໄດ້ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະໄດ້ມີໂທລະສັບທີ່ສາມາດ
ໝູນໃຊ້ພະລັງງານແມ່ເຫລັກໄຟຟ້າທີ່ເຕັ້ນເປັນຈັງຫວະຢູ່ອ້ອມຂ້າງຂອງເຮົາໃນແບບທີ່
ເປັນຄວາມ​ຖີ່​ຂອງຄື້ນ​ວິທະຍຸ ຫລື ‘RF’ ນັ້ນ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດໄດ້.

ທ່ານ VAMSI TALLA ກ່າວເພີ້ມວ່າ: “ຄວາມ​ຖີ່​ຂອງຄື້ນ​ວິທະຍຸ ຫລື ‘RF’ ທີ່ມີຢູ່ທົ່ວ
ໄປ ແມ່ນມີຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົານີ້ ສະນັ້ນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ສະຖານີວິທະຍຸ FM ຂອງເຮົາ ກະຈາຍຄື້ນວິທະຍຸອອກໄປ, ສະຖານີວິທະຍຸ AM ຂອງເຮົາກໍເຮັດຈັ່ງຊັ້ນເຊັ່ນກັນ,
ສະຖານີໂທລະທັດ ຂອງເຮົາ, ເສົາໂທລະສັບມືຖືຂອງເຮົາກໍຄືກັນ. ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ ລ້ວນ
ແລ້ວແຕ່ສົ່ງ ຄວາມ​ຖີ່​ຂອງຄື້ນ​ອອກໄປ.”

ທີ່ຈິງແລ້ວ ໂທລະສັບແມ່ນດູູດເອົາພະລັງງານທີ່ມີຢູ່ອ້ອມຂ້າງນັ້ນໝົດ. ເຮົາບໍ່ສາມາດ
ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ຢູ່ໃນໂທລະສັບມືຖືປັດຈຸບັນຂອງພວກເຮົາ
ແຕ່ເຖິງຖ້າວ່າ ແບັດເທີຣີຂອງເຮົາຫາກຕາຍ ພວກເຮົາກໍຍັງຈະບໍ່ຈົນຕາແຈ.

ທ່ານ TALLA ຍັງເວົ້າອີກວ່າ: “ໃນອະນາຄົດ ໂທລະສັບສະຫລາດທຸກໜ່ວຍ ຈະມີປຸ່ມທີ່ຈະບໍ່ໃຊ້ຖ່ານມານໍາອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດໂທອອກໄດ້ ເມື່ອແບັດເທີຣີຂອງເຮົາໝົດໄຟ.”

ໂດຍທີ່ມີຫລັກຖານທີ່ຢືນຢັນວ່າຄວາມຄິດອັນນີ້ໃຊ້ໄດ້ ເປັນພື້ນຖານຂອງຕົນຢູ່ແລ້ວ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສອງຄົນນີ້ ປັດຈຸບັນ ພາກັນຜັນຂະຫຍາຍຜະລິດຕະພັນນີ້ໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ຄົນສາມາດໃຊ້ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ ຫລືໃຊ້ເວັບໄຊ໌ໄດ້.

ທ່ານ TALLA ກ່າວມ້ວນທ້າຍວ່າ: “ພວກເຮົາມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຕໍ່ເທັກໂນໂລຈີນີ້
ຫລາຍອີ່ຫລີ ແລະມະຫາວິທະຍາ​ໄລວໍ​ຊິງ​ຕັນກໍມີ IP ຫລື Internet Protocol
ສໍາລັບການເຮັດແນວນີ້ ແລະພວກເຮົາກໍຊອກຫາຊ່ອງທາງ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ຜະລິດ
ຕະພັນນີ້ຂາຍໄດ້ ແລະໃຫ້ມັນໄປຢູ່ໃນມືຂອງຄົນໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະໃຊ້ລະບົບນີ້
ກວ້າງຂວາງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຢ່າງແທ້ຈິງ.”

ທີມງານດັ່ງກ່າວຄາດວ່າ ຈະມີສິນຄ້າພ້ອມທີ່ຈະວາງຂາຍໃນຕະຫລາດພາຍໃນເວລາ
ບໍ່ດົນເຖິງນຶ່ງປີ.

ເບິ່ງວີດິໂອກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

New Cell Technology Works With Ambient Energy
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