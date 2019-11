ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ຈີ​ຮາດ ອິ​ສ​ລາມ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ ໃນ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຄັ້ງຫຼ້າ​ສຸດ​ກັບ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ຫຼັງ​ຈາກ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ໄດ້​ບັນ​ລຸ​ສັນ​ຍາ​ສະ​ຫງົບ​ເສິກ ທີ່ປະ​ເທດ ອີ​ຈິບ ເປັນ​ຜູ້​ໄກ່​ເກ່ຍ.

ໂຄ​ສົກ​ກຸ່ມ ຈີ​ຮາດ ອິ​ສ​ລາມ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ​ໄດ້​ມີ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້ ແລະ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ຕົກ​ລົງ​ຕໍ່ຫຼາຍ​ເງື່ອນ​ໄຂ, ເຊິ່​ງ​ລວມ​ມີ​ການ​ຢຸດ​ແນ​ເປົ້າ​ສັງ​ຫານ​ຜູ້​ນຳ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ນັ້ນ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ທ່ານ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ແຄັດ​ສ໌ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວິ​ທະ​ຍຸ​ທະ​ຫານ​ບົກ​ວ່າ ກອງ​ກຳ​ລັງ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ຈະ​ລະ​ງັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຕ່າງໆ ຖ້າ​ ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ກໍ​ມິດ​ງຽບ​ເຊັ່ນ​ກັນ. ແຕ່​ທ່ານ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ, ໂດຍ​ເວົ້າ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າຈະ​ບໍ່​ລັງ​ເລ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃຜ​ກໍ​ຕາມ ຜູ້​ທີ່​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຈະ​ທຳ​ຮ້າຍ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຂອງ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ​ກຸ່ມ ຈີ​ຮາດ ອິ​ສ​ລາມ ​ໃນ​ເຂດ ​ກາ​ຊາ ​ເມື່ອ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ແລ້ວນີ້. ເຫດ​ການ​ນັ້ນ​ໄດ້​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ແກ້​ແຄ້ນ​ດ້ວຍ​ການ​ຍິງ​ຈະຫຼວດ​ຈາກ​ກຸ່ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ແລະ ກ​ານ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຂອງ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ຫຼາຍ​ຮອບ​ໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ.

ການ​ຕໍ່​ສູ້​ກັນ​ສອງ​ວັນ​ນັ້ນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊາວ ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ເສຍ​ຊີ​ວິດ 32 ຄົນ. ບໍ່​ມີ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ຊາວ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ.

ທູດ​ພິ​ເສດ​ປະ​ຈຳ​ເຂດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ທ່ານ ນິ​ໂກ​ລາຍ ມ​ລາ​ເດ​ນອ​ຟ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ອີ​ຈິບ ແລະ ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ “ຈາກ​ການ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ສົງ​ຄາມ.”

ທ່ານ ມ​ລາ​ເດນອ​ຟ ໄດ້​ຂຽນ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​ວ່າ “ໃນ​ສອງ​ສາມ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ ແລະ ວັນ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ. ທຸກ​ຝ່າຍ​ຕ້ອງ​ສະ​ແດງ​ການ​ຍັບ​ຢັ້ງ​ສູງ​ສຸດ ແລະ ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ການ​ນອງ​ເລືອດ. ພາກ​ພື້ນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງບໍ່​ຕ້ອງ​ການ​ສົງ​ຄາມ​ອີກ.”

Palestinian militant group Islamic Jihad said Thursday it had ceased fire in the latest conflict with Israel after the two sides reached an Egyptian-brokered truce.



An Islamic Jihad spokesman said the cease-fire went into effect Thursday morning and involved Israel agreeing to several conditions, including stopping the targeting killings of the group's leaders.



Israeli Foreign Minister Israel Katz told Army Radio that Israeli forces would refrain from further strikes if the Palestinians also remained "quiet."But he denied a change in Israeli policy, saying it will not hesitate to strike anyone who seeks to harm it.



An Israeli airstrike killed an Islamic Jihad commander in Gaza on Tuesday.That brought retaliatory rocket fire from Palestinian militants and subsequent rounds of Israeli airstrikes.



The two days of fighting left 32 Palestinians dead.There were no reports of Israeli deaths.



U.N. Middle East envoy Nickolay Mladenov said both Egypt and the United Nations worked to prevent the conflict "from leading to war."



"The coming hours and days will be critical," Mladenov wrote Thursday on Twitter."ALL must show maximum restraint and do their part to prevent bloodshed. The Middle East does not need more wars."