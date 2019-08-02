ສູນກາງຄວບຄຸມ ແລະປ້ອງກັນພະຍາດ ຫຼື CDC ຂອງສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນພະຫັດ
ວານນີ້ວ່າ ພະນັກງານຫຼາຍສິບຄົນໄດ້ຖືກສົ່ງໄປເມືອງຊາຍແດນແຫ່ງນຶ່ງ ຂອງສາທາ
ລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງການລະບາດຂອງກໍລະນີ ອີໂບລາ ຢູ່
ທີ່ນັ້ນ. ການລະບາດ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ້ມເກີດຂຶ້ນ ຄົບຮອບນຶ່ງປີ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຫຼາຍກວ່າ 1,800 ຄົນ. ອົງການ CDC ຍັງເວົ້າວ່າ ຕົນອາດຈະ
ສົ່ງພວກພະນັກງານເພີ້ມຕື່ມໄປຍັງເມືອງດັ່ງກ່າວ ຖ້າຫາກການຂັດແຍ້ງດ້ວຍກຳລັງ
ອາວຸດ ຢູ່ໃນເຂດທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຫລຸດຜ່ອນລົງ ສູ່ລະດັບທີ່ມີຄວາມ
ປອດໄພແລ້ວ.
ພວກພະນັກງານ 12 ຄົນຂອງອົງການ CDC ຈະເດີນທາງໄປເມືອງໂກມາ ທີ່ເປັນເມືອງ
ຜ່ານທີ່ສຳຄັນ ໃກ້ກັບຊາຍແດນ ປະເທດຄອງໂກ ຕິດກັບຣວັນດາ. ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ເມືອງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນກ່ຽວກັບກໍລະນີທີສາມຂອງອີໂບລາ.
ຜູ້ອຳນວຍການອົງການ CDC ດຣ. ໂຣເບີດຕ໌ ຣ. ເຣດຟຽວ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້
ຢູ່ໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີວ່າ ການຂັດແຍ້ງດ້ວຍກຳລັງອາວຸດໄດ້ເປັນອຸບປະ
ສັກຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກທີ່ຈະຄຸ້ມຄອງຕໍ່ການແຜ່
ລະບາດ “ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມສ່ຽງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດເພີ້ມຂຶ້ນ”
ທ່ານນເຮັນຣີ ວັອກກີ ຜູ້ອຳນວຍການ ໃນການກຽມພ້ອມແລະຮັບມືກັບພະຍາດ ຕິດຕໍ່
ຂອງອົງການ CDC ກ່າວວ່າ ອົງການສາມາດເພີ້ມພະນັກງານ ຖ້າຫາກຄວາມປອດໄພ
ດີຂຶ້ນພໍ. ອົງການ CDC ກ່າວວ່າຕົນກຳລັງເຮັດວຽກກັບກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ
ເພື່ອພິຈາລະນາ ຖ້າຫາກມີຄວາມປອດໄພ ທີ່ຈະສົ່ງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກສະຫະ
ລັດ ໄປນອກເຂດເມືອງໂກມາ.
ການປະກາດໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼາຍຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກຣວັນດາໄດ້ປິດຊາຍແດນ ທີ່ຕິດກັບຄອງໂກ
ເປັນເວລາສັ້ນໆ ຍ້ອນຢ້ານວ່າ ພະຍາດຈະແຜ່ລະບາດເຂົ້າໄປໃນປະເທດຂອງຕົນ.
The Centers for Disease Control and Prevention said Thursday a dozen staffers had been sent to a Democratic Republic of Congo border city to manage Ebola cases there. The outbreak, which began a year ago Thursday, has now killed more than 1,800 people. The agency indicated it would send more staffers if armed conflict in the northeastern region subsided to safer levels.
Twelve CDC employees will go to Goma, a major transit city near the Congolese border with Rwanda. On Thursday, the city confirmed its third case of Ebola.
CDC Director Dr. Robert R. Redfield said Thursday on Twitter that armed conflict was hampering health officials' attempts to manage the outbreak, "increas[ing] the risk of disease spread."
Henry Walke, CDC director of preparedness and emerging infections, said the agency could add more staff if safety improves enough. The CDC said it is working with the U.S. State Department to determine if it is safe to send more U.S. health workers to areas outside Goma.
The announcement came hours after Rwanda briefly closed the border it shares with the Congo over fears the disease would spread.