ໃນເວລາທີ່ບັນດາຜູ້ພິພາກສາ ສະຫະລັດ ໄດ້ເປີດເຜີຍການຟ້ອງຮ້ອງເມື່ອເດືອນມີນາ
2018 ທີ່ກ່າວຫາ ທ່ານ ຈູລຽນ ອາສຊາງ ກ່ຽວກັບ ການລວມຫົວເພື່ອລັກເຈາະເຂົ້າລະ
ບົບຄອມພິວເຕີຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຢ່າງຜິດກົດໝາຍວ່າ, ມັນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ມີ
ຫຼາຍກວ່າພຽງການກວດສອບຄະດີ ແລະ ຜູ້ຖືກກ່າວຫານັ້ນ.
ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງເວັບໄຊ ວິກີລີກສ໌ ຖືກຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການເຂົ້າຮ່ວມໃນການ “ຕົກ
ລົງລັກເຈາະລະຫັດລັບ” ກັບທ້າວ ແຊລຊີ ແມນນິງ, ອະດີດນັກວິເຄາະຂໍ້ມູນລັບຂອງ
ກອງທັບ ສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ຖືກຂັງຄຸກ 7 ປີສຳລັບການປ່ອຍນຶ່ງໃນເອກະສານລັບທີ່ໃຫຍ່
ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດ ສະຫະລັດ. ບົດບັນນາທິການຂອງໜັງສືພິມຕ່າງໆ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານ
ດ້ານການເມືອງ ແລະ ບັນດານັກວິເຄາະຂ່າວໂທລະພາບເຄເບິລ ໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັນວ່າ
ຄະດີຕໍ່ທ້າວ ອາສຊາງ ຈະເປັນໄພຕໍ່ເສລີພາບໃນການສື່ຂ່າວຫຼືບໍ່, ບໍ່ວ່າລາວຈະເປັນສະ
ມາຊິກຂອງສື່ມວນຊົນ, ແລະ ວ່າມັນຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ຕໍ່ການປົກປ້ອງລັດຖະທຳມະນູນ
ຂໍ້ທີນຶ່ງຂອງ ສະຫະລັດ ຫຼືບໍ່.
ອະດີດຜູ້ຊ່ວຍຮອງລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ສຳລັບຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ທ່ານນາງ ແມ
ຣີ ແມັກຄອດ ກ່າວວ່າ “ມັນບໍ່ຄວນມີການໂຕ້ຖຽງ ກ່ຽວກັບວ່າທ່ານ ອາາຊາງ ແມ່ນັກ
ຂ່າວ ຫຼືວ່າຄະດີນີ້ແມ່ນ ກ່ຽວກັບ ການຂ່າວ ຫຼື ເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ວິທະຍຸສຽງອາເມຣິກາວ່າ “ພວກເຮົາພຽງແຕ່ຢາກສະຫຼຸບການກວດ
ສອບສິ່ງທີ່ ວິກີລີກສ໌ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ອອກໄປວ່າ ທ່ານ ອາຊາງ ບໍ່ແມ່ນັກຂ່າວ.”
ທ່ານນາງ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ວິກີລີກສ໌ ແມ່ນຊ່ອງທາງ ເພື່ອເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກລັກມາ, ທັງ
ລັບ ແລະ ບໍ່ລັບ, ໂດຍບໍ່ມີຄຳອະທິບາຍ, ໂດຍບໍ່ມີການວິເຄາະໃດໆ. ນັກຂ່າວເຂົາເຈົ້າ
ຈະໃຫ້ຄຸນຄ່າ, ວິເຄາະຂໍ້ເທັດຈິງ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ເຂົາເຈົ້າແຈກຢາຍອອກໄປ. ວິ
ກີລີກສ໌ ແມ່ນພຽງທາງຜ່ານ, ເປັນພຽງຖານສຳລັບເອກະສານທີ່ຮັບມາໄດ້ຢ່າງຜິດກົດ
ໝາຍເທົ່ານັ້ນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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