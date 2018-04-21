ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າ ຢູ່ໃນສະຫະລັດກໍາລັງທໍາການທົດລອງສີຍ້ອມທີ່ມີແສງໄຟນີອອນ ທີ່ສາມາດເຍືອງໃຫ້ເຫັນແຊລຂອງໂຣກມະເຮັງໃນເວລາທໍາການຜ່າຕັດຢູ່ນັ້ນໄດ້. ນັກຊ່ຽວຊານທ່ານນຶ່ງເວົ້າວ່າ ການໃຊ້ວິທີການໃໝ່ແລະສີຍ້ອມທີ່ມີແສງນີອອນດັ່ງກ່າວນີ້ ສາມາດທີ່ຈະປ່ຽນແປງວິທີ ທີ່ພວກເຮົາປິ່ນປົວໂຣກມະເຮັງໄດ້ຕະຫລອດໄປ. ນັກຂ່າວ
ວີໂອເອ ມາເຣຍມາ ເດຍໂລ (Mariama Diallo) ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນໍາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການຜ່າຕັດ ແມ່ນວິທີການພື້ນຖານວີທີນຶ່ງ ທີ່ຈະກໍາຈັດໂຣກມະເຮັງໃຫ້ໝົດໄປໄດ້. ເພາະ
ສະນັ້ນເມື່ອທ້າວ ໄຣເອິນ ຊີໂຄຊຊີ (Ryan Ciccozzi) ຮູ້ຈັກວ່າລາວມີເນື້ອງອກຢູ່ໃກ້ກັບຫົວໃຈ, ພວກທ່ານໝໍຂອງລາວ ກໍບອກວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງປະຕິບັດການຢ່າງໄວວາ.
ດຣ. ຊຸນນິລ ຊິງຫາລ (Sunil Singhal) ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ເພັນຊີລວາເນຍເວົ້າວ່າ: “ລາວມີເນື້ອງອກທີ່ໃຫຍ່ຫລາຍ, ມັນເກືອບເທົ່າກັບ 4 ຫລື 5 ນີ້ວ ພຸ້ນຫລະ. ເພື່ອຢາກໃຫ້ຮູ້ຈັກວ່າມັນໃຫຍ່ຊໍ່າໃດແທ້ນັ້ນ ມັນກໍມີຂະໜາດເທົ່າກັບກໍ່າປັ້ນສອງອັນເອົາມາ
ຕໍ່ໃສ່ກັນ.”
ບໍ່ມີການຮັບປະກັນໄດ້ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍວ່າ ການຜ່າຕັດຈະສາມາດປິ່ນປົວໂຣກມະເຮັງໄດ້. ບາງຄັ້ງໂຣກດັ່ງກ່າວກໍກັບຄືນມາເປັນອີກ ເພາະວ່າແຊລຂອງເນື້ອງອກ ທີ່ກະຈາຍ
ຢູ່ບ່ອນອື່ນ ບໍ່ໄດ້ຖືກຕັດອອກ ໃນໄລຍະທີ່ມີການຜ່າຕັດຢູ່ນັ້ນ. ແຕ່ວ່າດຽວນີ້ ພວກທ່ານ
ໝໍໄດ້ທົດລອງໃຊ້ສີຍ້ອມ ທີ່ສາມາດບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອັນໃດແມ່ນແຊລຂອງໂຣກມະເຮັງໂດຍການທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນມີສີຮຸ່ງຂຶ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ລາວກຽມພ້ອມທີ່ຈະເຂົ້າຜ່າຕັດຢູ່ນັ້ນ, ທ້າວຊີໂຄຊຊີ (Ciccozzi) ມີຄວາມຫວັງວ່າ ການປິ່ນປົວໂດຍການໃຊ້ສີຍ້ອມດັ່ງກ່າວ
ຈະໃຊ້ໄດ້ຜົນ. ລາວບອກວີໂອເອວ່າ “ອັນໃດກໍຕາມທີ່ມີສີຮຸ່ງໆຂຶ້ນ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຖືກຕັດອອກໂລດ ບັດນີ້.”
ໃນຂະນະທີ່ ດຣ. ຊິງຫາລ ທໍາການຜ່າຕັດຢູ່ນັ້ນ ເພິ່ນໄດ້ຊີ້ໄປໃສ່ສິ່ງທີ່ມີສີຍ້ອມຮຸ່ງຂຶ້ນ
ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກທ່ານໝໍສາມາດເຫັນໄດ້. ເພິ່ນອະທິບາຍດັ່ງນີ້
“ສະນັ້ນ ດຽວນີ້ແສງເລເຊີໄດ້ເປີດຂຶ້ນແລ້ວ ເຈົ້າສາມາເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງມັນໄດ້. ສະນັ້ນ ພາກສ່ວນນີ້ ແມ່ນໂຣກມະເຮັງ ແລະອັນນີ້ ບໍ່ແມ່ນ... ໂຣກມະເຮັງນີ້ກໍາລັງລາມ
ໄປຫາປອດ ເພາະສະນັ້ນ ພວກເຮົາຈະຕ້ອງຕັດເອົາສິ້ນນຶ່ງອອກຈາກປອດເຊັ່ນກັນ.”
ພວກນັກຊ່ຽວຊານບາງທ່ານຄິດວ່າ ສີຍ້ອມອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫວັງຫລາຍທີ່ສຸດ
ສໍາລັບການປົວໂຣກມະເຮັງເຕົ້ານົມ. ມີແມ່ຍິງຫລາຍເຖິງ 1 ສ່ວນ 3 ຂອງແມ່ຍິງທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ຕັດກ້ອນເນື້ອງອກອອກ ຊຶ່ງສຸດທ້າຍກໍຕ້ອງໄດ້ມີການຜ່າຕັດຄັ້ງທີ 2 ຕື່ມອີກ ຍ້ອນວ່າແຊລຂອງໂຣກມະເຮັງຍັງຕົກຄ້າງຢູ່ພາຍຫລັງທີ່ມີການຜ່າຕັດຄັ້ງທີ 1 ແລ້ວ. ທ່ານນາງ ພອລລາ ຈາກັອບສ໌ (Paula Jacobs) ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານການຖ່າຍພາຍລັງສີ ທີ່
ສະຖາບັນໂຣມະເຮັງແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ
“ອັນນີ້ແມ່ນເປັນບັນຫາ, ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແພງເທົ່ານັ້ນ, ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ໝົດ
ກໍາລັງໃຈ, ເສຍໃຈນໍາອີກດ້ວຍ, ແລະມັນກໍເຮັດໃຫ້ເປັນບັນຫາທັງໝົດທັງປວງເຫລົ່ານີ້;
ແລະຄົນປ່ວຍຜູ້ນຶ່ງ ຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຜ່າການຜ່າຕັດອັນນຶ່ງອີກ ເທື່ອນຶ່ງ ຫລືບັງຄັ້ງກໍ
ຍັງທັງວ່າ ຕ້ອງໄດ້ຖືກຜ່າຕັດເພີ້ມຕື່ມອີກຄັ້ງນຶ່ງອີກດ້ວຍ.”
ໃນທີ່ຜ່ານມາ, ພວກນັກຜ່າຕັດຕ້ອງໄດ້ອີງອາໄສຕໍ່ມືຂອງຕົນ ແລະກໍອາໄສແຕ່ຕາຂອງຕົນເບິ່ງເອົາ ແຕ່ວ່າ ດຣ. ຊິງຫາລເວົ້າວ່າ ວິທີການໃໝ່ນີ້ເປັນອາວຸດ ທີ່ມີຢູ່ໃນສາງເກັບ
ອາວຸດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ. ຊຶ່ງທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້
“ມາບັດນີ້ ມັນເກືອບຄ້າຍກັບວ່າ ພວກເຮົາມີສາຍຕາທຽມ ແລະພວກເຮົາກໍສາມາດທີ່ຈະເລີ້ມທໍາການກວດເບິ່ງເຂດດັ່ງກ່າວໄດ້ອີກ ເພື່ອໃຫ້ແນໃຈວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ຕັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງອອກໝົດແລ້ວ.”
ດຣ. ຊິງຫາລ ເຊື່ອວ່າການໃຊ້ສີຍ້ອມ ແລະວິທີການໃໝ່ນີ້ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ສາມາດທີ່ຈະ
ປ່ຽນແປງການປິ່ນປົວໂຣກມະເຮັງຕະຫລອດໄປໄດ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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